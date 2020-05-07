NetApp 推出 Project Astra 提供企業級 Kubernetes 儲存與資料服務平台

NetApp發表Project Astra，針對目前Kubernetes社群著手開發的軟體定義平台提出一項遠大願景。Project Astra將推出業界最強大穩健、最簡易使用的企業級Kubernetes儲存與資料服務平台，為有狀態（Stateful）的容器應用程式同時提供應用程式與資料的可攜性。

儘管企業正迅速採用Kubernetes技術，但仍有許多企業缺乏穩定的資料與應用程式服務，因此很難讓資料達到像應用程式本身在Kubernetes上的可攜度。然而為了符合資訊長的期望標準，IT團隊和網站可靠性工程師必須尋找有效方法，以企業級雲端儲存與資料服務為無狀態和有狀態（Stateless and stateful）的雲端原生應用程式儲存、監管、保護及複寫資料。

Project Astra是與Kubernetes開發人員和營運經理共同設計合作開發，為了彌合現今容器化技術的普及、作業效能與使用者經驗，以及真正提供全面可攜性能力之間的鴻溝。採用NetApp公有雲合作夥伴的基礎技術，並透過Kubernetes原生的資料服務與應用程式整合功能予以強化。

NetApp目前正與Kubernetes社群積極合作，進一步開發可改善用戶體驗的技術，並將Kubernetes技術承諾延伸至資料豐富的工作負載。由NetApp與Kubernetes社群聯手打造的平台將可協助您：

以您自選的 Kubernetes 技術來探索應用程式，無論是在內部環境或在雲端上。

整合並統一化應用程式與資料管理。

以服務和內建功能形式，提供 NetApp 對於資料與 Kubernetes 的專業能力。

將可攜性承諾延伸至所有工作負載，包括有狀態、資料豐富的應用程式。

雲端資料服務事業部資深副總裁暨總經理Anthony Lye，Project Astra代表Kubernetes儲存與資料服務下一階段的重大改革，解決Kubernetes以及使用它的社群和技術平台所面臨的資料挑戰。Project Astra未來將以軟體定義的架構，和多套可外掛至Kubernetes發布與管理環境的工具集方式提供。

Project Astra建立在NetApp使用經驗基礎上，協助客戶可以藉助NetApp Trident和NetApp Kubernetes Services來管理PB等級的容器資料，並特別將焦點放在今日以容器推動創新的開發人員與作業管理員身上。