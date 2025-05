趨勢科技提供 AI 防護平台守護雲端和地端資料

趨勢科技宣布其能為NVIDIA Enterprise AI Factory驗證設計提供強大、簡化的防護,協助全球企業安全地利用次世代AI基礎架構進行業務轉型。

Trend Vision One能無縫套用同一套防護規則到地端、混合及雲端基礎架構。隨著越來越多企業持續移轉到私有的AI基礎架構,一套能支援任何轉型階段的AI防護解決方案將是決勝關鍵。

最新的Forrester Research研究指出,資料中心是主權AI生態系的核心,凡是使用自己的資料來訓練AI模型的企業,都必須確保機敏資料和工作負載要留在國內,以符合國家數位主權的規範。現在企業、雲端廠商、超大規模廠商,以及服務供應商,已構成了一個需要結合主權資料中心、主權AI解決方案、以及主權工作人力的生態系統。

趨勢科技和NVIDIA攜手合作,提供一套由代理式AI驅動的防護解決方案作為NVIDIA Enterprise AI Factory驗證設計的一環,解決對資安敏感的政府機關、醫療、金融等產業的需求。此次合作結合Trend Vision One for Sovereign and Private Cloud(SPC)、NVIDIA NIM微服務、NVIDIA NeMo及NVIDIA Morpheus AI安全框架,為需要完整資料管轄權的企業建立一套預先驗證的解決方案。這套整合式產品既可確保機敏資料保留在主權管轄範圍內,又可支援強大的AI功能,其所帶來的主要效益包括:

100%的資料主權,並為非連網隔離環境提供了地端部署選項。

預先整合的硬體、軟體、支援及部署服務。

與NVIDIA AI軟體共同建置的威脅偵測情報,加速即時資安分析的運算效率。

涵蓋電子郵件、雲端、網路、端點、資料及身分的全方位防護。

簡化採購與部署,加速創造價值。

對於正在自行打造私有GenAI的企業,這套解決方案提供了安心部署AI並完全掌控機敏資料所需要的防護、效能與法規遵循能力。這項合作消除了「自助式(DIY)防護」所衍生的挑戰,提供清晰明確的切入點,但又能針對個別企業的主權需求而提供相對應的方案。

趨勢科技率先在全球持續推動主動式防護。憑藉著所向披靡的情報蒐集能力,以及全球最大的非限定廠商漏洞懸賞計畫,趨勢科技一直在持續探索、掌握並且協助企業了解數位情勢的不斷演變。此外,趨勢科技也透過各種活動來維持領先地位,例如Pwn2Own Berlin漏洞發掘競賽,突顯認識與保護AI日益升高的重要性。

趨勢科技共同創辦人暨執行長陳怡樺表示,AI正在世界各地加速落地,它改變工作和創新的方式,卻也帶來了新的資安挑戰,且它所需要的基礎架構相當複雜。趨勢科技領先業界,致力於簡化和守護這類新環境,在企業邁向AI的所有階段提供其所需的防護。