Jamf 在 Azure Marketplace 推出解決方案

Jamf宣布其裝置管理解決方案Jamf Pro已於Azure雲端平台上架，包括Jamf Pro和Jamf產品組合方案皆可於Azure Marketplace購買。此外，Jamf也很高興宣布成為Microsoft Azure IP共同銷售（Co-Sell）最上層（top-tier）合作夥伴，為Microsoft AI Cloud Partner Program中最頂級的合作夥伴。取得此項認證可增加Microsoft經銷商與Jamf合作的意願，為雙方共同客戶提供整合解決方案，其中包括同步上市，專為Microsoft Copilot for Securit所設計的插件（plugin）。

目前正在使用Microsoft Azure Marketplace的Jamf新客戶現在可選擇在Azure上託管其Jamf Pro解決方案。Azure能提供可靠的基礎來大規模部署Jamf的雲端解決方案，以確保能與企業現有的架構和IT環境無縫整合。

藉由在Azure Marketplace上提供Jamf Pro與Jamf產品組合方案的採購選擇，Jamf可將其產品擴大接觸採用Microsoft環境的客戶。當企業透過現代化雲端市集採購，即可使用已經分配給Azure 的預算來購買 Jamf 的產品。

Jamf首席策略長Henry Patel表示，很高興將Jamf的解決方案提供給正在使用Microsoft系統為營運基礎的企業，欲使用Jamf的企業，現在可擁有簡易且整合的採購體驗來購買資安與管理產品。此外，雙方的共同客戶將可透過深度的整合與相容的解決方案來節省時間並提升效率。

結合Jamf在Apple裝置上的資安專業與Microsoft的威脅情報與AI功能，資安團隊現在將可採用Microsoft Copilot for Security與Jamf插件來獲得更好的威脅偵測及回應能力，保護其Apple設備。藉由這套專為資安打造的進階大型語言模型（LLM）與Jamf插件的結合，資安人員能快速取得必要的裝置盤點資訊來調查威脅，將資料化為行動洞察以輔助事件處理。