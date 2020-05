合勤首屆資安大賽＂榮耀資戰＂正式開跑！

合勤集團首度在台灣舉辦大型資安競賽『榮耀資戰-重裝上陣』,廣邀全台對網路資安有興趣的學子一同參與,藉由相互切磋累積實戰演練經驗,期許學子在未來成為新世代資安悍將,與合勤聯手抵禦資安威脅。

近幾年許多資安相關的競賽,通常以搶旗類型(Capture the Flag, CTF)最為常見,合勤此次榮耀資戰競賽除了涵蓋一般常見的CTF類型之外,亦結合更貼近現實生活的攻防佔領類型(King of the Hill, KOTH),以接近真實世界的資安攻防情境來考驗參賽隊伍,也訓練選手對資安威脅的即時應變能力。

此次榮耀資戰-重裝上陣將分兩階段舉行,線上初賽(群雄解密)及現場決賽(勝者攻防),報名自即日起至2020年5月22日截止並於5月30日舉行線上初賽。入圍決賽的前30名隊伍將再區分一般組(英雄對決)與進階組(王者爭霸),分於7月24日與25日參加現場決賽,總獎金高達新台幣五十萬元。

合勤集團董事長朱順一博士進一步表示,對於企業而言,如何配合政府政策培養全民提高資安意識增進資安防護是刻不容緩的事情,這也是此次舉辦資安大賽的目的之一。希望透過本次資安競賽,不但鼓勵年輕學生精進自身資安技能,同時也建立業界與學界互相交流的管道讓學界更接近實務,一同抵禦惡意威脅。榮耀資戰是2020年的重點資安活動,以後也將每年定期舉辦,期許健全全民對資安防護認知,也讓更多有志者投入資安領域的發展。