IDC：2025年前亞太區五個關鍵 CIO 議題

許多亞太地區企業CIO在為孤立的IT專案及數位轉型計劃掙扎。隨著數位轉型走向超高速，超大規模和超互聯階段，IDC認為CIO必須有能力迅速轉變其組織及架構，以成為未來的IT。未來五年亞太區CIO有五個關鍵議題需要關注。

過去，絕大多數的企業部門（LoB）員工使用的資訊服務是由資訊部門規範與提供的服務，不過，隨著部門員工與資訊服務供應商的接觸機會越來越多，以及功能即服務（FaaS）、自動化與無程式碼服務的出現，企業資訊服務再也無法被框限在一個範圍裡，企業CIO必須能善用微服務架構、API與數據等機制，同時，藉由跟LoB進行更深層次的互動討論，建構一個開放且自助的企業架構與資訊環境，確保企業服務的一致性、安全性與完整性。

舊有系統一直是CIO面臨的挑戰，不僅耗費大量IT資源、阻礙（創新）業務發展，近年來，更成為惡意份子發動攻擊、滲透入侵的管道，迫使CIO不得不積極替換舊系統以作為變革的動力。

根據IDC 2019年全球CIO調查發現，近四成企業將IT基礎架構現代化視為因應下一波成長挑戰的最佳方法。未來CIO必須要有能力制定合理化和現代化的IT架構，並反映關鍵的業務需求，同時也要能使用「安全第一」的設計和開發方法來避免產生新的安全漏洞和弱點。

因應企業轉型需求，有越來越多企業開始擁抱開放，參考微服務架構（Microservice Architecture）以容器化技術重構系統，以應用程式介面（API）串聯各項模組，藉此實現鬆散耦合的資訊服務（模組）管理機制，同時，以現代化與自動化手法確保企業架構的可用性、可擴充性與彈性。

未來CIO必須在包括文化，人才，流程，技術等方面要有更好的發展藍圖，以協助企業能過渡到未來的雲原生架構。IDC預計到2023年將有60％的IT組織將實施戰略性容器/抽象／API藍圖以因應轉型的需求。

隨著雲端服務、眾籌軟體與開放原始碼軟體的普及與相互融合，企業資訊部門的腳色將被重新定義，企業CIO開始思考組織文化及營運是否應進行改變。未來CIO要面臨的挑戰在於是否能設計並開發一個整合平台以服務企業內外的不同使用者。

設計思維須更擴展到能充分掌握業務發展問題並發現痛點，另一方面在供應商的幫助和支持下，未來LOB組織將承擔更多的技術創建和部署角色，對於CIO而言，與LOB管理層的密切合作將是決定其設計的解決方案是否能發揮成效的重要基礎。

因為採用的技術、開發團隊、部署時間不同，絕大多數的企業資訊系統架構都呈現各自獨立的狀態，企業資訊部門必須花費巨大資金與資源進行維運，但是，成效卻十分有限。未來透過AI，RPA，機器學習等來擴展及處理常規的請求，並將更複雜的問題交給IT人員已是企業IT營運發展趨勢。

IDC 2019年全球CIO調查顯示超過54％的IT組織認為AI將為IT營運自動化和IT優化帶來巨大價值。未來CIO面臨的挑戰不是如何找到加速IT自動化的資源，而是要有能力定義哪些領域或業務是導入AI才能產生最佳效率和影響。CIO未來應首先確定其戰略要務，無論是降低成本，調動人才，提高IT吞吐量或其他目標，此將有助於確定要針對的IT領域以及如何實現自動化。