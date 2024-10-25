Nutanix 於 .NEXT On Tour 台灣發布 IT 基礎設施革新

Nutanix於.NEXT On Tour Taiwan宣布其幫助企業現代化IT基礎設施並加速數位轉型的全新混合多雲、AI和數據管理解決方案。新任Nutanix台灣總經理劉國龍與Nutanix全球技術資深副總裁Mike Phelan分享了Nutanix對近期IT環境的發展趨勢觀察，及Nutanix最新動態與合作消息。

根據國際市調組織IndustryARC指出，混合雲市場正蓬勃發展中，市場規模預計在2028年將達14.78億美元。Nutanix推出一系列創新功能、並與多個產業夥伴啟動合作，包含推出企業虛擬化解決方案Nutanix AHV的新功能與部署選項、幫助企業追蹤永續進展的能源監控系統、簡化Kubernetes叢集的管理和營運；以及與戴爾科技（Dell Technologies）合作開發新的混合多雲共同解決方案，幫助企業現代化其IT基礎設施並加速數位轉型。

最新的AHV部署選項能幫助客戶以現有的伺服器硬體設備快速推進基礎架構現代化，同時還提升了部署的靈活性以滿足不同的工作量和成本管理需求。

Nutanix雲端平台的新功能將呈現出於Nutanix環境中的功耗。這將幫助企業透過測量接近於即時更新的使用中硬體功耗來改善永續規劃。客戶將能夠在他們的Nutanix儀表板中看到功率指標，以更精確地掌握其環境之能源消耗狀況 。

Nutanix Kubernetes平台（NKP）將簡化使用Kubernetes的現代容器化應用程式之管理。NKP讓客戶能夠透過完整的、符合CNCF的雲端原生技術快速創新，該技術為平台工程團隊提供一個在地端、混合和多雲環境都能穩定營運Kubernetes叢集的模型。這讓客戶能夠部署更多雲端原生和容器化應用程式，並且在各種環境中運行。

Nutanix與戴爾科技的合作旨在透過基礎設施與應用程式的現代化，以加速客戶的數位轉型進展。透過此次合作，雙方共同客戶將能透過戴爾與Nutanix的混合多雲解決方案，提升IT的營運、韌性與彈性。

隨著越來越多企業透過AI驅動創新並取得競爭優勢，Nutanix推出了一系列強大的解決方案，協助客戶充分發揮AI的潛力。Nutanix透過提供安全的平台，幫助企業部署並管理AI驅動的應用程式，加速數位轉型，並實現具體的商業成果。

Nutanix GPT-in-a-Box 2.0包含基礎模型管理、API端點建立、終端使用者存取金鑰管理以及透過內建的圖形使用者介面、基於角色的存取控制、可稽核性、支援無法聯網的本機安裝環境與其他益處以簡化使用者體驗。Nutanix更宣布將支援更多的GPU並且發布針對人工智慧與機器學習的非結構化數據平台與應用程式，以提升性能、密度和整體擁有成本效率。此外，Nutanix攜手Hugging Face和NVIDIA，以先進的AI功能增強GPT-in-a-Box 2.0平台。透過整合Hugging Face的大型語言模型庫和NVIDIA NIM推論微服務，Nutanix的企業現在可以在整個企業與邊緣環境建構和部署可擴增、安全且具有高性能的生成式AI應用程式。

為了更進一步支援企業的AI策略，Nutanix宣布全新Nutanix AI合作夥伴計劃，讓客戶可以更簡易地取用Nutanix進一步擴大的AI合作夥伴生態系統資源，提供真實的、全端的、生成式AI的解決方案。合作夥伴將透過Nutanix雲端平台和Nutanix GPT-in-a-Box解決方案幫助組織建構、執行、管理和保護第三方和自身生成式AI應用程式，包括聊天機器人、企業文件搜尋和分析、程式碼生成等。

Nutanix的Project Beacon計畫擴大支援範圍。為了幫助開發與營運人員打造AI驅動的Kubernetes應用程式，Nutanix宣布擴大Beacon計畫支援範圍，讓以Kubernetes為基礎的現代化雲端應用程式開發者，和負責部署、穩定和管理Kubernetes環境的營運人員皆可從中受益。

Nutanix與EDB共同宣布擴大合作夥伴關係，協助加速PostgreSQL的採用 ，以支援大規模的事務處理、分析和AI應用程式。此合作結合了EDB的性能、高可用性、企業級安全性與Oracle相容性，與Nutanix資料庫服務（NDB）強大的開發人員自助服務和資料庫自動化功能。

此外，在IT產業擁有超過23年領導經驗的劉國龍於上個月被任命為Nutanix台灣總經理。劉國龍經歷涵蓋應用程式安全、軟體即服務（SaaS）、雲端運算、資料中心虛擬化、資料保護、業務連續性、物聯網以及ETL與資料庫等多元領域，曾任職於Verkada、Mend、Pure Storage和IBM等科技公司。