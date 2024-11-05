Gartner 發佈 2025 年十大戰略技術趨勢

Gartner發佈2025年企業機構需要探索的十大戰略技術趨勢。

Gartner研究副總裁高挺（Arnold Gao）表示，今（2024）年的重要戰略技術趨勢涵蓋了AI必要事項和風險，以及計算技術和人機協同等前沿趨勢。追蹤這些趨勢將幫助IT領導者以負責任、和合乎道德的創新方式塑造企業機構的未來。以下是2025年重要戰略技術趨勢。

代理型AI通過自主規劃和採取行動實現使用者定義的目標。代理型AI為實現能夠分擔和補充人類工作的虛擬勞動力帶來了希望。Gartner預測，到2028年，至少15%的日常工作決策將由代理型AI自主做出，而2024年這一比例為0%。這項技術的目標導向型功能將實現適應性更強、能夠完成各種任務的軟體系統。

代理型AI有望實現企業資訊長（CIO）提高生產力的願望。這一動機促使企業與廠商探索、開創和建立能夠提供穩健、安全和可信的代理型AI所需技術和實踐。

AI治理平臺是Gartner不斷發展的AI信任、風險和安全管理（TRiSM）框架一部分。AI TRiSM使企業能夠管理其AI系統法律、道德和運營績效。這種技術解決方案能夠創建、管理和執行負責任的AI使用策略、解釋AI系統的工作原理並提供透明度以建立信任和問責制。

Gartner預測，到2028年，採用綜合AI治理平臺的企業將比沒有這類系統的企業減少40%與AI相關的倫理事件。

虛假資訊安全是一個新興技術類別。能夠系統辨別信任度，旨在提供一個能夠確保資訊完整性、評估真實性、防止冒名頂替和追蹤有害資訊傳播的方法體系。Gartner預測，到2028年，將有50%的企業開始採用專為應對虛假資訊安全案例而設計的產品、服務或功能，而目前這一比例還不到5%。

AI和機器學習工具的廣泛可用性和進階狀態被用於惡意目的，預計將增加針對企業虛假資訊事件數量。如果這種趨勢不被加以控制，那麼虛假資訊可能會對企業造成重大且持久的損害。

後量子密碼學能夠保護資料免受量子計算解密風險。據量子計算過去幾年發展情況，目前廣泛使用的幾種傳統加密技術將被淘汰。由於改變加密方法非易事，企業必須有更長準備時間，才能為一切敏感或機密資訊提供強有力的保護。

Gartner預測，到2029年，量子計算技術的進步將使大多數傳統非對稱加密技術變得不安全。

智慧型隱形環境感知由成本極低、體積小巧的智慧標籤和感測器實現，能夠提供大規模、經濟實惠的追蹤和傳感。長遠來看，智慧型隱形環境感知將使感測器和智慧技術無縫融入我們日常生活。

到2027年，智慧型隱形環境感知早期示例將以解決當前問題為主，例如零售庫存檢查或易腐貨物物流等，通過實現低成本即時物品追蹤和感知提高可見性和效率。

IT以多種方式影響永續性。在2024年，碳足跡是大多數IT組織的首要考慮因素。計算密集型應用，例如AI訓練、模擬、優化和媒體渲染等由於能耗最高而可能成為企業碳足跡「大戶」。

預計從2020年代末開始將出現一些新的計算技術，如光學、神經形態和新型加速器等。這些新技術將被專門用於特殊任務，例如AI和優化，並顯著降低能耗。

新計算範式在不斷湧現，包括中央處理單元、圖形處理單元、邊緣、特定應用積體電路、神經形態以及經典量子計算、光學計算範式。混合計算結合不同計算、存儲和網路機制解決計算問題。這種計算形式能夠幫助企業探索和解決問題，使AI等技術能夠突破當前技術限制。混合計算將被用來創建比傳統環境更高效的變革性創新環境。

空間計算利用增強現實和虛擬實境等技術，以數位方式增強物理世界。它將實體和虛擬體驗之間的交互提升到一個新級別。在未來五到七年內，空間計算使用將通過簡化工作流程和增強協作能力來提高企業效率。

Gartner預測，到2033年，空間計算市場將從2023年的1100億美元增長至1.7萬億美元。

多功能機器人能夠執行多項任務，它們正在取代為重複執行一種任務而專門設計的特定任務機器人。這種新型機器人的功能性能夠提高效率和投資回報率（ROI）。多功能機器人可與人類一起協作，能夠快速佈署和輕鬆擴展。

Gartner預測，到2030年，80%的人類將每天與智慧型機器人打交道，而目前這一比例還不到10%。

神經增強利用讀取和解碼大腦活動的技術提高人類的認知能力。這項技術能夠使用單向人機介面或雙向人機介面（BBMI）讀取人的大腦，在人類技能提升、下一代行銷和提升表現這三個主要領域具有巨大潛力。神經增強將提高人類認知能力，幫助品牌瞭解消費者想法和感受並增強人類神經功能，從而獲得最佳結果。

Gartner預測，到2030年，30%的知識工作者將通過BBMI等技術（資金來源包括雇主和個人）提升自己的能力，並憑藉這些技術來適應工作場所中AI的崛起。這一比例在2024年還不到1%。

今年的重要戰略技術趨勢強調了那些將在未來10年內給CIO和其他IT領導人帶來重大變革與機遇的趨勢。Gartner客戶可在Gartner專題報告「2025年重要戰略技術趨勢」中瞭解更多資訊。