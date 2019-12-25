Pure Storage 實現 AI-First 的基礎架構

Pure Storage公布一系列全新的AI解決方案，提供所需的技術和功能，以執行日益複雜的AI人工智慧計畫，而這全新AI解決方案，適用於大規模的研究計畫，能夠協助製造、醫療等產業進行流程改善及研究發展。

採用Pure Storage的檔案與物件系統為基礎的FlashBlade以及與NVIDIA合作開發的AI-Ready基礎架構（AIRI），就能迅速開發及部署AI專案，跟上現今市場迅速變化的腳步。

AI Data Hub是Pure Storage與NVIDIA長期合作的共同成果，提供一套端對端的AI流程解決方案。AI Data Hub極具彈性，能替任何規模大小的企業提供快速設計、開發、部署AI流程所需的基礎。

今日企業面臨的挑戰，大多屬於傳統資料分析基礎架構流程，不足以處理現有遽增的分析需求而AI Data Hub能協助改善傳統資料分析的流程，以更具效益的成本提供更高的效能和安全性，進而協助資料科學家提高生產力、更快回應市場變化、開發更有效的資料模型。

從資料的清理和標記，到模型的開發、訓練和生產，AI Data Hub能簡化整個AI流程的部署，而非某個單獨的階段，因此，當AI計畫從概念驗證擴大到生產環境時，就不會有失敗的風險。AI Data Hub是一套端對端解決方案，包含從資料的存取到推理，以及Kubernetes的協調，整個解決方案涵蓋了設計、開發、部署三個階段。

在第一個設計階段中，可利用NVIDIA開源GPU資料科學平台RAPIDS和PureTools更快設計和探索資料；在開發階段，有了AIRI與FlashStack for AI，能以更快的速度進行訓練與模型開發；在第三個部署階段，將藉由NVIDIA T4 GPU，更快速的實行模型部署與推論。

Pure Storage FlashBlade策略與解決方案副總裁Amy Fowler表示，過去幾十年採取既有商業營運模式的企業客戶，現在皆已開始全力打造企業的全新未來。而未來要具備真正的競爭力，就需要採取大規模的多階段AI計畫。而針對這些未來挑戰，Pure已發表了不少創新的解決方案。

對於希望擁有AIRI系統但認為這項專案具挑戰性的客戶，可選擇具備Pure技術AI計畫支援能力的機房共置廠商來提供協助。