奧義智慧攜手 NTT-AT 共築臺日數位安全生態圈

全球局勢持續動盪、地緣衝突激化更頻繁也更複雜的國家級資安攻擊，臺灣已成為資安攻防的前線。奧義智慧科技（CyCraft Technology）宣布與日本NTT-AT（NTT Advanced Technology Corporation）簽署合約，為日方首次代理的臺灣資安品牌，雙強聯手打造日本市場的新世代資安防護，藉由高度AI自動化的創新技術，完善跨國供應鏈安全的有效防禦對策，共築臺日數位安全生態圈。

日本與臺灣面臨同樣嚴峻的資安攻擊，特別是在數位轉型的過程中，數位邊界與工程更趨複雜。NTT-AT代表取締役社長伊東匡表示，期望這次合作能整合雙方的技術優勢，共同為臺日網路安全發展做出貢獻，為企業建立更加安全的數位環境。

奧義智慧自2017年成立以來，在政府機關、金融和高科技產業皆累積豐富的實戰經驗，近年更積極拓展海外市場，協助更多企業因應越趨複雜的網路攻擊。奧義智慧創辦人吳明蔚表示，AI時代網路攻擊技術更詭譎多變，企業既有的資安團隊長期下來造成過勞難以負荷，大環境的人才短缺和供應鏈體系的整體資安參差不齊，終將被駭客找到資安破口，需要更自動化的安全防護產品，在有限的資源下，要比駭客更敏捷，以實現資安韌性。這次很榮幸與志同道合的NTT-AT合作，將奧義智慧的創新AI技術擴大服務日本企業用戶，提供解決產業痛點的解決方案，以更加自動化、全方位的方式推動新一代數位安全發展。

除了在日本持續與各大商社策略合作外，吳明蔚更進一步指出，今（2024）年將會是奧義突飛猛進的一年。在五月份剛與臺灣邁達特正式簽訂合作協議。後續將與東南亞資服首選的鼎峰亞太集團（ACE PACIFIC GROUP）合作，未來將會有更多夥伴加入服務陣線，敬請期待。

奧義智慧最新發布的《2024臺灣資安普查報告》指出，臺灣產業於數位防禦上普遍脆弱，如在盤點內部AD（Active Directory）帳號權限設定時，高達84.8%的企業有嚴重的不當間接授權，隱匿的特權帳號成為資安死角。在紅隊滲透演練中，平均1.3天即能攻下第一台電腦，顯現企業於數位環境上仍有緊迫的風險缺口，IT與資安人員需借助AI自動化來避免疲於奔波與梳理龐雜的告警事件。

現階段企業需提升對外部曝險及潛在攻擊路徑的可視能力，並藉由持續性威脅曝險管理（CTEM）框架完善對關鍵漏洞的修補。對此，奧義智慧科技以AI為核心驅動的自動化威脅曝險管理平台「XCockpit」，將資安團隊與CyCraft AI混合編隊，提供視覺化的管理介面，協助企業識別及衡量關鍵資產風險後，建立符合情境的資安建構優先順序，確保企業資安團隊維持最高績效的運作。

XCockpit三大核心模組包含：

端點安全態勢管理（Endpoint）：著重自動化端點調查與關聯告警及主動威脅獵捕，串接視覺化根因分析與AI即時案件解析，提升第一線資安人員對攻擊先兆掌握與應變能力

帳號安全態勢管理（Identity）：透過CyCraft AI模擬權限關聯與帳號分析，助力企業預視可疑攻擊路徑及洞察潛在攻擊活動，化被動資安管理為主動出擊

外部資產曝險管理（EASM）：提供數位資產盤點與資安風險評估，以可視化監測及自動化AI情資彙整，協助企業掌握數位環境安全

AI浪潮席捲全球，企業的資安思維也需要跟上新世代的腳步。展望未來，奧義智慧科技致力以AI為核心持續發展，針對製造業、中小規模企業建立資安防禦建設，提升威脅識別及關鍵資產風險管理，建立全方位的數位防線。