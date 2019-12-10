vFORUM 2019　擁抱開源世界

VMware年度技術盛會vFORUM 2019台北隆重舉行，以「MAKE YOUR MARK」為主題，介紹了VMware在資料中心、雲端、網路和安全、數位化工作空間四大領域的技術創新，從而幫助企業透過任意雲端建構、運行、管理、連接並保護任何設備上的任意應用。

VMware 全球副總裁暨大中華區總裁郭尊華在vFORUM 2019 分享 VMware 願景。

vFORUM 2019重點探討開源技術、特別是Kubernetes在本土市場的應用和發展。VMware認為開源是IT創新道路上不可忽視的力量，VMware 一直積極投入開源社群建設，不斷貢獻自己的技術力量，幫助本土企業擁抱開源世界。此次，VMware重點介紹了全新產品和服務組合VMware Tanzu，旨在轉變企業在Kubernetes上建構、運行和管理軟體的途徑，包括：

VMware Tanzu Mission Control：作為全新產品組合的首款產品，説明企業從單一控制點管理運行於任意地點的Kubernetes叢集，無論其處於vSphere、公有雲、託管服務、封裝分發還是DIY類Kubernetes中。

Project Pacific：聚焦於將VMware vSphere轉換為Kubernetes原生平台，説明客戶充分利用現有的技術、工具和技能投資，並加速在vSphere環境中開發和運營現代應用。

目前企業即可採用VMware Enterprise PKS踏上vSphere平台的Kubernetes之旅。趨勢科技即採用此解決方案，大幅簡化了Kubernetes多叢集運維服務，並確保管理一致性，打造了堅實的研發後盾。

面對飛速變化的IT環境，VMware正幫助企業實現技術層面的突破創新，加速雲端運算之旅。在混合雲領域，VMware Cloud開啟了混合IT的未來，透過提供混合雲即平台的方式，說明客戶滿足各類應用的需求。借助 VMware 混合雲平台，VMware支援IT管理員、開發者、桌面管理員和專業安全人員在不同資料中心、公有雲或邊緣架構間建構、運行和管理工作負載，同時確保架構一致性。

VMware混合雲平台由VMware Cloud Foundation提供支援，整合運算、儲存、網路及整合雲端管理等雲端架構功能，進一步擴展了超融合基礎架構（HCI）的定義，更新vSphere、vSAN等核心元件，進而提供容器就緒的基礎架構，為下一代應用程式的開發和更新提供支援。

在合作夥伴領域，VMware憑藉「軟體定義資料中心無處不在」的合作夥伴戰略，支援雲端服務商在任意地點為客戶交付工業化混合雲，覆蓋客戶資料中心、雲端服務商資料中心、VMware Cloud on AWS託管服務以及超大規模公有雲。2019年，VMware Cloud Provider合作夥伴將持續壯大，陸續宣佈與 Google Cloud、甲骨文等公司拓展合作關係，為客戶在本地、混合架構或雲端運行VMware工作負載提供靈活性和更多選擇。

在數位化工作空間領域，VMware持續創新VMware Workspace ONE平台，幫助企業從員工入職開始釋放生產力，提升員工數位化體驗，促進業務增長、拓展和轉型。全新現代化管理、安全和多雲虛擬桌面基礎架構（VDI）創新將助力IT團隊利用自動化能力，透過任意雲端智慧化管理與內在保護任何設備上的任意應用訪問。

在網路與安全領域，VMware進一步詮釋了其虛擬雲端網路願景，跨資料中心、雲端、分支機構和邊緣提供更高水準的自動化、合規性、可視性和可擴展性。最新VMware NSX Advanced Load Balancer説明企業解決原有系統和應用交付控制器設備的複雜性和僵化性；VMware vRealize Network Insight 5.0和NSX Intelligence提供最新增強的網路和安全分析功能；超大規模雲端網路解決方案VMware SD-WAN by VeloCloud、軟體網路和安全平台VMware NSX-T均持續推出最新版。

在電信和邊緣領域，VMware擴展電信和邊緣雲運算產品組合，即時獲取電信網路的狀態資訊，提升電信、邊緣環境和物聯網應用程式的自動化程度和安全性。VMware作為全球主流通信服務供應商和企業客戶的主要基礎架構供應商，聚焦於企業客戶的各式應用場景需求，幫助其有效部署4G和5G網路投資，實現營收。

VMware 全球副總裁、大中華區總裁郭尊華表示，強大的開源技術生態，將是誕生新一代技術的不竭泉源。VMware 十分重視開源創新與商業模式的良性互補，鼓勵開發人員和工程師為開源社群做出貢獻。

VMware台灣區總經理陳學智則表示，VMware除積極協助台灣企業上雲，2019年更收購Pivotal、Carbon Black、及Avi Netwowrk等公司，不僅強化Kubernetes業務、提供企業端安全防護、更提供業界唯一軟體定義的網路堆疊，收購這些公司將成為VMware堅實的新戰力，讓VMware有能力提供現金企業所面臨的重大技術挑戰的解決方案。