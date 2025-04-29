Palo Alto Networks 升級 SASE　打造現代職場防護網

Palo Alto Networks宣布其Prisma SASE的最新進展。Prisma SASE是最全面的安全存取服務邊緣（SASE）解決方案，本次更新內容包括推出全球唯一原生於SASE的安全瀏覽器Prisma Access Browser 2.0。其搭配端點資料外洩防護（DLP）功能，並擴展至Oracle Cloud Infrastructure（OCI），提供新一代Prisma SASE能力，旨在保護生成式AI（GenAI）的使用，提升使用者體驗，並強化現代職場的營運韌性。

目前85%的工作活動都發生在瀏覽器中，這也導致資料外洩及監控缺口的風險。根據Palo Alto Networks 2025年Unit 42全球事件回應報告，近半（44%）的資安事件與員工瀏覽器上的惡意活動有關，例如網路釣魚、網址重導濫用與惡意軟體下載等。

Enterprise Strategy Group（現為Omdia旗下公司）首席分析師John Grady表示，安全瀏覽器能將SASE保護擴展到知識工作者最常使用的平台，進而保護第三方存取、支援BYOD（自帶設備），並降低企業對傳統VDI（虛擬桌面基礎設施）等舊有架構的依賴。Palo Alto Networks將Prisma Access Browser與Prisma SASE整合的獨特作法，幫助企業將進階威脅防護、使用體驗監控與GenAI應用程式防護從網路延伸到瀏覽器，確保使用者受到保護，同時保持高效並具生產力。

獨特的Prisma SASE搭配Prisma Access Browser能提供安全、快速且以政策為導向的存取體驗，滿足現代員工的所有需求，且不會影響體驗或安全性。為了讓企業從任何裝置、任何地點皆可安全瀏覽，Prisma Access Browser 2.0導入了以下新功能：