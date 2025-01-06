Pure Storage 與 Kioxia 合作提升超大規模資料中心擴充性、效率及效能

Pure Storage宣布與Kioxia合作開發尖端技術來解決現今超大規模環境對高效能、高擴充性儲存基礎架構的日益需求。

基於速度、可擴充性、可靠性以及電力消耗的種種原因，傳統儲存解決方案，尤其是採用傳統硬碟（HDD）的解決方案，很難滿足超大規模環境的需求。HDD難以在不造成延遲和頻寬限制的情況下，處理這類環境所產生的大量、快速成長的資料，且很難擴充規模並無縫整合至現代化資料中心。

為了消除這些障礙，Pure Storage與Kioxia的最新合作將帶來一個從頭打造、且專為解決超大規模環境需求的資料儲存平台，不僅能提供快速擴充能力、降低功耗，同時還能縮小整個超大規模資料中心的實體足跡。

透過結合Pure Storage的進階資料儲存平台與Kioxia領先業界的QLC快閃記憶體，超大規模環境就能跟上資料的成長需求而不必犧牲效能，並提供以下效益：

提高效能：超快速且低延遲的效能，能應付大規模資料密集的工作負載，並提升可靠性來跟上客戶需求的快速成長。

改善成本效率：讓儲存成本最佳化、降低總體擁有成本（TCO）、減少大量硬體資源需求，同時還能提供更好的擴充性。

降低功耗、減少廢棄物：相較於傳統HDD，能減少大量的能源消耗、降低營運成本、縮小整體實體足跡，並且減少硬體廢棄物產生，讓資料中心營運更加永續。

Pure Storage超大規模事業部總經理Bill Cerreta表示，與Kioxia合作，讓Pure Storage將全快閃儲存技術的潛力發揮到超大規模環境。Pure擁有十年以上的經驗為大型企業提供可管理全快閃環境的系統。現在正運用這些創新，搭配Kioxia的最新技術來支援超大規模環境。雙方的合作將建立一套可讓這類企業無縫管理其資料的解決方案，將速度和效率融入核心當中。