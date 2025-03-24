資策會推動數位安全應用與後量子密碼國際合作

隨著雲端運算普及，如何透過加密技術確保國家數位主權，並有效應對量子計算帶來的Y2Q（Years to Quantum）威脅，已成為全球高度關注的核心議題。面對新興科技挑戰，財團法人資訊工業策進會（資策會）舉辦「《2025數位主權新格局》雲端技術與後量子密碼的全球對話」國際研討會，攜手Google及台日多位資安專家共同探討數位轉型時代下的資料治理、雲端加密與後量子密碼（Post-Quantum Cryptography，PQC）技術的國際合作契機。

數位主權就是國家安全。數位發展部（數發部）部長黃彥男透過錄影致詞時指出，因應新科技發展，政府將從技術標準、法規政策與產業協作三方面著手，協助企業將資安部署從「成本」轉化為「競爭力」，推動創新應用的安全落地。

在數發部的指導下，資策會副執行長蕭博仁表示，資策會將持續整合產業與國際資源，為台灣成為亞太數位安全戰略的關鍵節點做準備，並協助產業接軌台美日數位安全產業的技術與政策，掌握國際趨勢與新興市場機會。

在國際研討會中，集結多位國內外重量級講者，除日本「半導體之父」甘利明、數發部部長黃彥男的錄影致詞外，主辦單位特別邀請Google資訊安全長辦公室總監Mark Johnston、日本前防衛省統合幕僚長岩崎茂、前防衛裝備廳長官渡邊秀明、日本數位身份證計畫主持人暨慶應義塾大學教授手塚悟的現場分享。此外，國家資通安全研究院、中央研究院、台灣大學、成功大學與後量子資安產業聯盟等產學專家亦受邀參與，解析最新數位安全戰略與後量子密碼發展。

Google資訊安全長辦公室總監Mark Johnston在會中強調Google Workspace的用戶端加密（Client-Side Encryption，CSE）技術讓使用者可在資料上傳至雲端前即完成本地加密，保障資料自主權與隱私安全。他表示，CSE不只是技術，更是對資料主權的具體實踐。特別是政府、金融、醫療等高度敏感產業，可有效因應如歐盟GDPR、美國CLOUD Act等國際法規所帶來的合規壓力與信任挑戰。

來自日本的資安專家手塚悟教授也指出，數位時代更應強化政府與企業的協同合作。他以美國為例，強調建構完善的安全許可制度與資料分級體系，是強化網路安全的根基。此外，他也表示台灣在安全硬體領域具備優勢，若能結合國際身份驗證標準，如個人身份驗證卡（PIV）、通用存取卡（CAC）等技術並進行本土化應用，有機會打造具全球競爭力的資安防線。

此外，研討會也聚焦「後量子密碼」（PQC）所帶來的前瞻挑戰與機會。來自中央研究院與產業界的專家共同指出，隨著量子運算技術邁向實用化，傳統加密技術恐將失效，推動PQC標準化與遷移刻不容緩。台灣可望發揮硬體研發與晶片設計優勢，率先於政府機構、關鍵基礎設施等領域導入PQC解決方案，並成為國際PQC技術與應用的重要推動者。

《2025數位主權新格局》國際研討會成功促進各界交流，為未來數位主權與後量子資安發展提供豐富觀點與技術洞察，為台灣在全球資安合作網路中擴展連結、深化角色奠定良好基礎。