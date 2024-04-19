Progress 研究：50% 全球企業計劃增加「以人為本」軟體設計的投資

根據Progress贊助，針對超過700名全球技術專業人士的調查指出，以人本為本的設計，在推動多元性商業策略的實踐日益重要。

Progress發布「以人為本的軟體設計：市場現況報告」的全球調查結果。這項研究由Progress贊助，委任獨立研究公司Insight Avenue進行的調查，針對全球700多名應用開發人員和IT決策者的訪談。該調查的目的是在可存取性日益重要的情況下，深入了解企業建立以人為本的應用程式的方法和成熟度。

以人為本的應用開發，是指能夠建立在各種使用者社群都能輕鬆、適應地導航的應用程式和網站。它們應該滿足各種不同的需求，包括具有不同能力、人口統計和個性因素以及不同語言和文化背景等。 隨著歐盟和美國立法，要求企業為所有人提供平等的數位服務機會，以及由包容性最佳實踐驅動的社會文化，已經無法忽視它必須行動。

儘管幾乎每個參與研究的組織都承認人本應用開發的重要性，但意向和行動之間存在著很大差異。儘管98%的受訪者表示這一點很重要，但只有34%目前正在通過工具、培訓和政策來解決這個問題。受訪者提到的障礙包括開發速度與同時滿足客戶需求之間的速度（42%）、複雜性和缺乏靈活性（41%）以及內部技能的缺乏（29%）。

調查結果還顯示：

76%的受訪者認為，相較於兩年前，建立以人為中心的應用程序變得更加重要。這種變化是由於商業考慮和文化變遷的組合推動的。

56%表示這是一個主要需求，並計劃在接下來的12至18個月內投資於以人為本的應用程序。

86%受訪者表示，將包容性和可存取性納入到現有應用程序的困難度，高於從一開始建立就將它們納入新應用程序。

據估計，受訪企業的應用程式中，平均只有59%符合可存取性要求。

97%的受訪者正在經歷以人為本的採用挑戰。

調查結果還顯示，由於主動創建以人為本的設計所需的工具和流程仍然很混亂，企業正在追趕競爭對手。 受訪者提到了各種工具解決方案，包括人工智慧和機器學習、聊天機器人、運動障礙輔助技術、色彩對比檢查等。此外，為了進一步拓展市場，企業需要培訓、改善協作和具成本效益的方法。 他們需要確定並與重視基本協議和指標的合作夥伴和供應商合作，以實現包容性和可存取性。

Progress數位體驗EVP＆GM Loren Jarrett表示，創建以人為本的數位體驗，代表一種個人化體驗，並根據人和他們的情境進行定制，使其盡可能與用戶相關。這也代表將這些體驗開放給更廣泛的人群，滿足更廣泛需求和能力。

Progress 亞太及日本區銷售副總裁John Yang 也指出，使用者更喜歡以「無障礙優先」的思維和以人為本的設計基礎，來建構應用程式和軟體。如果不能依照以人性化的設計來提升使用者滿意度，也將阻礙台灣企業留住或吸引新客戶的能力，並威脅到企業在市場上的競爭力

以人為本的軟體設計：市場狀況現況報告是在北美、拉丁美洲、歐洲和亞洲13個國家進行。