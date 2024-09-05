Workday助陣　人資數位轉型

成立於2005年，多年來深耕財務管理與人力資源領域的Workday，在全球已有超過一萬間企業使用，全球500大企業中更有六成企業已採用Workday的解決方案。近幾年更積極在亞太地區布局，包含台灣、新加坡、印尼、印度、馬來西亞等等，都是發展中的據點。

近期Workday台灣舉辦了Workday Elevate大會，除了暢談在台長期的願景與策略外，也分享Workday如何協助企業應對數位轉型及人才的挑戰。Workday台灣區總經理許耀邦觀察，全球數位化浪潮正在重塑工作環境與人力市場，越來越多的企業開始重視人力資源（HR）數位轉型，主要的驅動力之一是來自於人才短缺與競爭，尤其在AI加速應用下，企業已然意識到，若想在競爭激烈的市場中吸引、培養和留住人才，擁抱數位科技、創造更好的員工體驗，已成為亟需面對的課題。「新一代年輕的員工所追求的不單單是一份薪水，同時也追求滿足感與成就感，在缺工時代下，不只要尋求新人才，留才也同等重要。」

他觀察，人才短缺與二代接班的永續營運已是台灣企業不容忽視的課題，Workday在台成立據點，即是希望協助台灣企業，包含金融服務以及高科技製造業，培育人才、提升工作效率，發展出與策略一致的人力資源規劃和營運模式，以推動業務發展。「20年來，Workday只專心做好兩件事，就是管理好企業的員工與財務資產。因此，Workday把這兩個最重要的元素放在同一個平台上，並自動地把相關數據關聯起來，包含人資、財務、分析、規劃與數據都可以在單一平台上呈現。」

以人工智慧技術為核心，Workday Human Capital Management（HCM）是一套智慧、靈活的HR解決方案，以SaaS服務形式提供給企業使用，由於是以雲端為基礎，因此使用上也非常簡便，另外考量企業級與消費方案的界限越來越模糊，因此在設計上也考量行動化需求，使用者只需要下載App即可使用所有HCM服務，且能隨時保持同步更新，此外也內建報告與分析功能。

Workday台灣區總經理許耀邦觀察，全球數位化浪潮正在重塑工作環境與人力市場，越來越多的企業開始重視人力資源數位轉型。

許耀邦說明，Workday有一個很重要的方法論，也是非常核心的服務，稱之為技能雲（Workday Skills Cloud），這項服務可透過人工智慧與機器學習技術，自動生成推薦的員工技能標籤，「人力資源的管理需要有個基準，才能知道人才是不是在對的位置上，而Workday評估的核心是員工技能檔案，在這個技能雲中，可以看到員工具備哪些能力或技能，也能讓主管與公司知道全球據點的技能分布。」

他提到，技能雲可以隨著員工的職涯發展，持續不斷地更新數據，藉此幫助企業制定有效的人才策略。舉例而言，除了對外招聘新人才外，企業也可以從內部來找尋合適的人才，例如有些員工在公司累積了幾年資歷，也想嘗試新的工作內容，如果該員工同時也已具備符合資格的技能，這時系統就可以把機會推送給員工。此外，員工也可以獲得專屬的職涯推薦，包括拓展人脈或是聯絡相關同事進行一些學習與培訓，抑或是參加短期的專案等等，不只有助提升員工技能，也是留才重要的一環。

＜本文作者：吳子強現為VMware台灣技術長＞