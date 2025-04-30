主動防禦應用程式安全

隨著業務創新的時效性需求提高、微服務與雲端架構的普及，以及駭客攻擊技術的快速進化，應用程式的迭代頻率不斷加快，安全威脅也變得更加多樣化。在這樣的背景下，如何在確保高標準安全防護的同時，加速軟體交付，成為企業必須解決的關鍵挑戰。

在數位轉型全面加速的今天，應用程式安全已不再是單獨的環節，而是需要被無縫融入整個開發流程與營運環境中。近年來，Shift Left、DevSecOps等理念的普及，使企業逐步建立了在應用程式上線前或更版前進行安全檢測的機制。然而，隨著業務創新的時效性需求提高、微服務與雲端架構的普及，以及駭客攻擊技術的快速進化，應用程式的迭代頻率不斷加快，安全威脅也變得更加多樣化。在這樣的背景下，如何在確保高標準安全防護的同時，加速軟體交付，成為企業必須解決的關鍵挑戰。

企業應將安全內建於流程之中。在現代應用開發中，傳統的定期安全掃描已難以應對快速迭代的需求。即時運行時時漏洞分析讓安全防護不再只是最後一關，而是貫穿開發與運行的每個階段。透過結合實際運行數據與情境分析，精準判斷漏洞對業務的實際影響，幫助團隊在問題發生前找出根本原因。

除了風險的早期識別與精準應對外，主動式的安全保障也蔚為重要。應用程式在運行過程中，不僅需要監控，還需要具備即時防禦能力。透過主動威脅檢測，即時感知異常行為並自動採取行動。這種即時反應能力，能讓應用程式即使在快速變動的雲端或混合架構環境中，仍保持穩健運行。

新一代的AI技術為應用程式提供了許多「自動化」的安全解決方案。透過學習應用系統的正常運作模式，自動檢測異常並生成針對性的修復建議。這不僅能減輕開發團隊的負擔，還能確保安全問題在程式碼進入營運環境前被妥善處理。此外，若能自動彙整風險報告，確保相關人員即時掌握安全漏洞資訊，避免對開發流程造成干擾。

安全防護不應該只是最後的補救措施，而應該貫穿從程式碼開發到部署的全流程。透過持續監測機制，每次程式碼提交或應用程式更新時，都能自動觸發安全檢測，確保團隊能夠即時獲取安全結果並迅速應對風險。此外，隨著應用程式從單體架構向微服務與容器化架構演進，安全工具也需要能夠適應這種動態環境的變化。透過全方位可視性（Full-stack Observability），企業可以獲得從應用層到基礎設施層的完整視角，以更精準的方式定位問題。

＜本文作者：何玉雲現為叡揚資訊系統直屬事業處總監＞