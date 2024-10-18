解AI儲存需求　NetApp上新機

根據NetApp 2024年雲端複雜度調查報告，企業已意識到若要成功運用AI實現業務成功，將取決於兩大關鍵因素：資料以及IT基礎架構。為了協助企業應對在AI時代所面臨的諸多壓力，NetApp也在近期推出全新AFF系列全快閃儲存陣列，包含A70、A90以及A1K。

其中，AFF A70為中階機種，可讓企業在價格和效能間取得平衡，而AFF A90則是高階的儲存陣列，特別適用於人工智慧（包括生成式AI）、電子設計自動化（EDA）及媒體／娛樂工作負載，並能在機箱內部進行不中斷營運的升級。至於AFF A1K則是最高階的模組化平台，可透過統一化的橫向擴充架構，於單一叢集提供高達4,000萬次IOPS以及1TB/s傳輸處理量。

NetApp大中華區、東盟和韓國技術總監游慶洪指出，新一代的AFF A系列之所以能在效能表現上，提供比原產品系統要高出2倍的效能表現，原因就在於新一代的AFF A系列在產品設計上增添了兩大模組。一是加密模組，以往儲存陣列進行資料加密時，都是透過CPU處理器來執行，但是在新產品系列中則有專門的硬體模組負責資料加密。其二是採用了Intel第四代Xeon處理器中整合的Intel Quick Assist Technology（Intel QAT），可加速壓縮和解壓縮過程，透過即時資料壓縮和重複資料刪除技術來實現資料減量，而且不會影響效能。

他提到，不只是效能提升，新系列產品也符合ESG趨勢要求，A70、A90僅僅只有4U高度的空間，卻能夠有15.5 PB的有效容量，這種密集儲存的設計，不管是在空間還是電力方面都能夠幫企業節省開支。除此之外，也使用最新的鈦電源來減少資料中心空間、電力和冷卻，進而提高能源使用效率。

運用單一作業系統實現大規模簡化，並享有先進的資料管理、勒索軟體防護、跨混合雲的無縫整合，是NetApp儲存設備能提供給企業的優勢，游慶洪舉例，現在只要購買一次ONTAP軟體授權，所有功能包含資料保護、防毒、遠端管理與資料複製，甚至是上雲、備份或是資料分層儲存，都能立即使用，同時也能帶來成本節省的效益。

NetApp在近期推出全新AFF系列全快閃儲存陣列，助力企業加速擁抱AI時代。

「特別是資料分層儲存，」他進一步說明，所有的資料都是有生命週期的，絕大部分的資料在被創造的當下價值最高，但隨著時間推移，這些資料價值就會逐漸降低，對於企業而言，最經濟的做法就是隨著資料生命週期的改變而把資料存放在能對應價值的儲存空間。簡單地說，當資料完全「變冷」的時候，最簡單、經濟的作法，就是把資料封存到雲端，企業只要設定好政策，例如三個月後把資料移到高密度的硬碟，一年後則改存放到雲端即可，完全不影響使用者的習慣，而且不需要額外的軟體協助就能實現。

另外，還值得一提的是儲存生命週期計畫（Storage Lifecycle Program），對於多數企業而言，儲存設備的升級是一項棘手且痛苦的事情，不只是人力考量，還涉及到維運窗口（Maintenance Window）以及風險。現在只要簽訂這項計畫，每三年就會升級儲存設備的控制器，讓企業持續享受最新的技術與最好的效能。