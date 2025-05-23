PC更新換代的智慧之道

隨著Windows 10將於2025年10月14日終止支援，仍依賴舊系統的企業可能面臨重大風險，包括網路安全漏洞增加、不合規、相容性問題及營運效率降低。

而Windows 11不僅能確保符合當前軟體規範，更能協助企業採用高效能、安全性的系統，奠定長遠競爭力基礎。以下是企業在Windows 11過渡過程中著手PC更新時需考量的關鍵要點：

1.評估目前軟硬體的相容性：在進行任何變更之前，企業應先評估現有的PC機組。特別需要注意Windows 11的硬體更新需求，因此提前規劃軟體更新或替換將有助於避免停機並確保順利過渡。企業可繼續使用Windows 10，但從2025年10月起微軟將收取延伸安全性更新的費用，該計畫授權是按裝置訂閱收費，對於舊裝置來說所費不貲。現在開始規劃將有助於企業評估哪些裝置及系統可升級或投資。

2.採納AI優化硬體：為企業未來做好準備的關鍵在於引進AI優化硬體。配備神經處理單元（NPU）的PC內建AI加速器，可與現有的CPU和GPU協同運作。AI PC可協助使用者完成更多工作，從簡化工作流程到強化視訊會議體驗，以及將先進AI功能整合至創意流程中。

3.運用現代PC優先強化安全性：根據戴爾 Innovation Catalyst Study揭示有八成組織遭受安全攻擊，主要來自惡意軟體、網路釣魚和資料外洩。PC內建安全功能可降低組織風險，然而受訪企業中僅有四成認同他們會優先考量購買內建安全性的技術或應用程式。Windows 11中的安全功能在較新的硬體上才能發揮最大效能。使用戴爾商用裝置內建防禦機制可落實零信任原則，確保裝置在使用時受到保護。

4.迎接全新時代的勞動生產力與協作：根據Enterprise Strategy Group調查指出，有58%的組織已開始部署內建AI處理器的PC和筆記型電腦，另有33%的組織正在計畫進行。在競爭激烈的就業市場中，依賴舊系統可能導致團隊感到挫折、降低工作投入度且影響人才留任。

5.規劃更好的總持有成本與永續性：雖然升級需要前期投資，但企業可藉由減少IT維護成本、降低錯誤率及提升資源利用率迅速收回成本。此外，彈性的付款與融資解決方案提供靈活的按月訂閱模式，企業可視需求彈性增減PC基礎架構的規模。這種方式有助於組織克服財務障礙而能獲取最先進技術。

＜本文作者：廖仁祥現為台灣戴爾科技集團總經理＞