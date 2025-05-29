AI信任推斷促進全面資安

在數位轉型的浪潮中，企業不僅須強化應用程式安全，也必須全面提升資安意識。現代攻擊者除了利用技術漏洞，更透過社交工程、帳號竊取等手段，從使用者與組織結構下手。

傳統僅防範技術漏洞的方式已不足以應對。近期駭客組織CrazyHunter的攻擊行動，展現現代資安威脅的隱蔽性與複雜性。透過多種手法，對企業與政府單位進行深度滲透，具體包括：

1.社交工程與帳密竊取：以釣魚信件、假登入頁等方式誘騙員工輸入帳號密碼。

2.橫向移動與權限擴張：利用被入侵的帳戶在內部網路橫向擴散，取得更高權限。

3.惡意程式植入：建置後門程式，持續存取並等待進一步攻擊時機。

此類行動揭示一個殘酷事實：當企業仍將「內部網路」視為安全地帶，攻擊者早已輕鬆穿透，讓內部成為真正的破口。

為有效應對新型攻擊，企業需轉向「零信任架構（Zero Trust Architecture）」。其核心原則為「永不信任、持續驗證」，即不論使用者來自內部或外部，每次存取都須重新經過驗證與評估。

在零信任架構下，「信任推斷」技術尤為關鍵。企業可透過AI與行為分析工具，實現即時且精準的風險判斷與存取控管。例如若透過NDR偵測到某裝置短時間內大量存取敏感資料，系統可立即調降其存取權限或暫時封鎖；透過EDR分析非典型行為（如深夜登入、異常程式啟動），可即時啟動警示或自動防護機制。

面對日益進化的威脅，企業應採取以下行動以建立資安韌性：

1.全面導入零信任架構：確保任何存取行為都需驗證，不再依賴單一邊界防禦。

2.建置風險評估機制：透過SIEM平台整合EDR/NDR/Syslog日誌，實施信任推斷與風險調整。

3.強化資安意識與內部政策：持續員工資安教育訓練，減少人為破口。

資安不再只是技術部門的責任，而是企業整體營運與競爭力的基石。唯有導入零信任架構並善用AI驅動的信任推斷機制，企業才能在高度複雜且持續演進的威脅環境中，維持穩定、安全與韌性的營運基礎。

＜本文作者：何玉雲現為叡揚資訊系統直屬事業處總監＞