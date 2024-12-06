資料中心登台　微軟加碼AI落地

耗時四年興建，微軟於日前宣布在台資料中心正式啟用。此次啟用的資料中心隸屬於微軟全球第66座區域資料中心，目前也提供Microsoft 365落地資料服務，除了Teams、SharePoint、商務版 OneDrive，以及 Exchange Online之外，隨著AI和Copilot正重新塑造各產業工作日常，微軟也提供M365生成式AI助手Copilot來加速業務成效並賦能團隊。

耗時四年興建，微軟於日前宣布在台資料中心正式啟用。根據微軟設計架構，單一區域資料中心可以有多座資料中心，因此雖然微軟全球有超過60座的區域資料中心，但實際上全球總資料中心數已經到了300座。而此次啟用的資料中心隸屬於微軟全球第66座區域資料中心，目前也提供Microsoft 365落地資料服務。

衛生福利部資訊處處長李建璋指出，衛福部是政府部門第一個採用Microsoft 365 Teams與Copilot資料落地服務的單位，「長期以來，Office一直是公務、辧公或是文書處理中最重要的工具，而生成式AI助手的加入，不只可以協助寫作、除錯字，還可以製作投影片，甚至進行簡單的資料分析，更有助於提升行政效率與品質，因此在Copilot問世後，衛生福利部資訊處就積極地把生成式AI助理導入衛福部。」他提到，其實評估初期也如同其他企業一樣會有些擔心，因為在使用Copilot時會使用到語言模型，而有些語言模型是位於境外，因此難免有敏感資訊會不會外洩的疑慮，但是微軟不只對個資與資安高度重視，在溝通過程中也很快地達成共識，首先衛福部所使用的服務能夠指定落地於微軟的台灣資料中心，而且在使用語言模型服務的時候，資料並不會被二次引用。此外，也有權限控管的機制，而上傳的資料在一定時間後，也可以進行移除。有了這些共識，衛福部在擁抱新科技的同時，又無須擔心政府資料有資料安全的疑慮，而這項經驗也可以作為日後企業在採用時的參考。

台灣微軟總經理卞志祥則提到微軟將加碼啟動「AI+ Taiwan」計畫。在強化科技韌性方面，Microsoft 365資料落地服務的啟用，將使台灣受高度管制的產業也能享有高效、安全且合規的雲端服務，並且透過多元的人才培育計畫，深耕在地人才科技力。此外，在安全方面，也將透過與政府攜手資安聯防，藉由分享情資以及推動零信任架構等，保障台灣網路安全，實現AI智慧島嶼願景。

針對人才培育，微軟近期宣布推出「CODE; WITHOUT BARRIERS」計畫，目標在明年六月底前培育30,000名台灣女性AI人才，提供6小時的免費「一日AI上手營」課程，其中包括AI及Copilot等技能培訓，並將助其取得國際專業證照。

「我們正進入生成式AI落地期，馬上就要迎接應用起飛點，過去微軟做過12個產業的輔導，發現生成式AI對醫療、金融、零售以及高科技製造等四大產業均產生非常明顯的影響，」他解釋，醫療、金融、零售所服務的對象都是消費者，這將會是第一波落地產生效果的重點產業，而高科技製造業較為不同，隨著全球工廠的再建立以及高度的自動化，高科技製造業運用到的不只是整個機器設備，還包含機器與機器物聯網之間的溝通，以及多模態的資料萃取，包含影像與圖形，有更深的應用目的。

台灣微軟總經理卞志祥宣布在台資料中心正式啟用。

卞志祥強調，微軟台灣資料中心的正式對外營運是一個重要的里程碑，除了滿足企業對低延遲、高頻寬的要求之外，微軟也會延續零碳排發展策略，新啟用的資料中心將採用綠電，並且盡可能地透過資料中心的設計來達到節能，以達到能源韌性的目標。