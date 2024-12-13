善用AI加速永續淨零轉型

因應ESG與淨零碳排趨勢，全球企業面臨永續經營新挑戰！在有限資源、繁複法規、消費者要求等壓力之下，永續發展從「口號」轉為「行動」。

特別是台灣正式邁向碳定價時代，碳費入法已成定局，2026年將正式開徵碳費。要在低碳競爭環境脫穎而出，運用AI勢在必行，擬定差異化永續戰略、驅動業務成功，方能蛻變成永續智慧企業。

既然永續對於企業不再是附加議題，決策者應該將永續發展融入端到端的業務策略，形成一套可追蹤數據成效的長期計畫。其中即包含建立「管碳如管錢」的碳會計能力，將碳排數據與計算結果嵌入財務報表，實現每筆交易中財務和碳影響的可見性，並善用新興科技加速決策、助攻營運轉型，逐步達成淨零排放目標。

準備踏出永續轉型之際，建議納入三項關鍵數位思維。第一是以ERP為核心，當永續成為企業營運要素之一，永續數據勢必與營運數據深度整合，藉由ERP整合與永續行動有關的財務、進銷存、物流運輸等數據，完整掌握ESG成效。第二，利用雲端加速營運創新，藉由開箱即用雲端資源，部署採用與時俱進的最新技術，且有助於減碳。第三點則是善用AI賦能減碳管理，優化永續發展策略與成效，提升營運效率。

AI在企業的永續智慧轉型之路上扮演了關鍵的Game Changer。根據顧問公司BCG預測，AI可望在2030年前協助全球的溫室氣體排放量減少5%～10%。企業不論是擘劃ESG目標策略，自動生成符合法規要求的永續報告書；抑或加強供應鏈端到端透明度、降低營運風險，皆仰賴完整的商業資料支持，搭配AI分析及預測落實永續智慧經營。

AI能依據淨零目標設計關鍵績效，協助決策者清楚瞭解永續指標的用意，以及展開行動後對企業營運的影響範疇，落實ESG成效監督。至於永續報告書的資訊蒐集，AI可協助組織落實稽核工作，對應碳盤查揭露框架要求，確保內容準確並符合規範。管理階層也能借助AI洞悉ESG數據背後的內外部情勢發展，即早擬訂對策加速佈局。

AI另一貢獻是在端到端永續價值鏈，協助監控供應鏈各階段，包含採購、製造、到運輸的碳排數據，助力企業聯手供應鏈上下游夥伴，共同擬定周全決策，一同嘗試降低範疇三之碳排量。同時也優化企業自身營運，降低人工收集、彙整數據的重複作業，讓團隊專注決策與執行。

全球邁向淨零時代的關鍵時刻，看似充滿挑戰與危機，但若企業能有效整合永續與營運數據，善用AI新科技建立減碳方針、增加供應鏈透明度並優化營運效率，則能更靈活因應，進而能化危機為轉機，甚至迎來彎道超車的契機。

＜本文作者：陳志惟現為SAP全球副總裁、台灣總經理＞