應用才是數位經濟推手

調查發現希望擁有容器化的應用服務的企業，從2018的9%增加到2020的19%，容器正在取代虛擬化。在此同時，企業採用更多在加速公有雲和容器原生環境中的應用服務，例如服務網格（Service Mesh）、流量入口控制（Ingress Control）、微服務基礎建設（Service Discovery）與 API 閘道。

應用程式是驅動今日亞太經濟的最有價值資產。根據F5第六年發布的應用服務狀態SOAS調查報告，應用服務在應用生命週期的每一階段佔有越來越關鍵的地位。報告指出，隨著企業採用多重雲端與混合雲架構部署，IT與商業程式自動化大幅成長，亞太區已有超過68%企業採用10種以上的應用服務。許多新應用架構、自動化與雲端等等，對應用服務的衝擊效應越來越大，也促使原本以軟體形式交付應用服務的方式，轉變成軟體與硬體的結合，從虛擬機器轉移到雲端，以及近期熱門的容器技術。

隨著企業的異質性越來越高，不僅在多重雲端策略的採納上具有差異化，應用範疇也迥然不同。支持今日商務的應用服務必須配合企業應用架構而走向多樣化。調查發現希望擁有容器化的應用服務的企業，從2018的9%增加到2020的19%，容器正在取代虛擬化。在此同時，企業採用更多加速公有雲和容器原生環境中的應用服務，例如服務網格（Service Mesh）、流量入口控制（Ingress Control）、微服務基礎建設（Service Discovery）與 API閘道。另外，企業變得更有效運用其應用程式生態系統所提供的資料，以建立先進分析能力和獲得更好的商務成果，這項趨勢也在加速發展中。

隨著雲端原生應用程式逐漸成為企業應用程式的最大組合，負責部署和操作這些應用程式服務角色的DevOps人員將承擔更大的責任。然而，企業運用公有雲以參與產業生態系統，運用雲端原生架構以符合商業需求的速度交付應用程式的同時，大多數企業仍在掙扎如何為內部的「應用服務」建置一套強韌的安全架構。

預估到2020年底，有27%的企業會以最快的速度採用雲端平台，把一半的應用程式移轉到雲端。當每個應用程式都是唯一並擁有特定服務功能，訂定每個應用程式策略也就成為當務之急。當使用者從一百擴展到數百萬時，每個人都帶來不同的安全風險缺口，這也讓管理多雲環境面臨許多挑戰，其中最重要的即是維護安全性、一致策略與合規性。超過一半以上的安全管理人員將應用程式的安全性視為最大的技能考驗。這無疑是企業在未來幾年中需要面對解決的挑戰。應用程式的重要性只會增加，而這些應用程式的安全性將是成功的關鍵。

應用程式觀點幾十年來一直改變，很多企業將應用程式視為一種策略競爭優勢。不過在數位轉型旅程的下一個階段，除了自動化和流程優化仍然持續不墜，應用程式擷取的資料透過AI驅動的分析將創造大量機會與價值。相信企業將使用這些新的應用程式服務來發展業務，並提供給客戶全新的數位體驗。

＜本文作者：張紘綱現為F5 Networks 台灣區總經理。＞