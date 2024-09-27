技術轉型遷移資料免痛苦

大多數企業在評估系統或資料移轉時，常將最後決定權交給採購部門，但採購團隊可能不瞭解基礎架構管理的複雜性，也不清楚如何衡量總體成本，而僅根據採購的成本作為標準而非長期使用的營運成本，使企業後續在搬遷過程中常因成本與技術等因素，產生搬遷中斷、延宕，甚至造成未來3到5年後又須重新搬遷的狀況。

近年來，隨著AI帶來資料增長與技術更新，以及企業因組織調整而面臨系統整合的問題，致使企業當前的儲存設備與系統常面臨資料搬遷的需求。在考量資料移轉與儲存時，企業必須同時考量編列前期的建置成本與後續的營運費用。根據IDC去年第四季發布的Cloud Pulse調查，發現有54%的IT預算編列在維護現有IT系統和應用程式，而不是用於支援業務創新的新項目。顯然，現今企業面臨技術搬遷需求，卻存在高昂的實施成本與現有IT預算限制企業創新的兩大難題。

大多數企業在評估系統或資料移轉時，常將最後決定權交給採購部門，但採購團隊可能不瞭解基礎架構管理的複雜性，也不清楚如何衡量總體成本，而僅根據採購的成本作為標準而非長期使用的營運成本，使企業後續在搬遷過程中常因成本與技術等因素，產生搬遷中斷、延宕，甚至造成未來3到5年後又須重新搬遷的狀況。此外，搬遷過程還可能產生資料安全的疑慮，或是資料移轉不完全使新舊資料架構同時耗能的高成本代價，這些都是企業難以承擔的龐大風險。

若要避免上述的風險與困境，企業不能僅依靠採購成本來決定複雜的IT規劃，更要考量到長期的營運以減少因系統變更帶來的風險，採用一套可持續升級不中斷的解決方案便是一種不錯的做法。利用「儲存即服務」的解決方案，供應商會適時更換儲存陣列的元件，並且有服務等級協議的保證，可為企業提供管理的服務並承擔部分風險，使企業不再被預算綑綁以安心進行業務的創新，協助企業在預算壓力與永無止境的資料儲存議題之間取得平衡。除了降低風險、無須移轉外，其他附帶的優勢還包含減少電子廢棄物、提高企業靈活度，以及確保資產高效率應用，這些都是現今企業採用AI技術與達成ESG目標的必要條件。

近來許多企業也喜愛採用混合雲的資料儲存架構，因為公有雲可讓IT團隊不需擔心日常的營運及移轉；然而，公有雲環境必須隨用量遞增而支付高額成本的特性，卻逐漸成為企業的負擔。事實上，企業只要與值得信賴的資料儲存供應商合作，選擇具有簡易性及彈性的部署與配置，做好基礎架構資產的生命週期管理評估，長期下來，使用地端儲存的成本可低於使用公有雲。

隨著AI應用的浪潮興起，企業對於技術的建置不應只單考量初期的採購成本，而是要看整個生命週期的持有成本，規劃長期的策略，採用具持續性、不中斷的儲存即服務方案，以應對資料急劇增長的未來，跟上產業趨勢，為長期的業務成功打好地基。

＜本文作者：周正平現為Pure Storage 台灣區總經理＞