狀態容器管理難　Ezmeral助簡化

面對高度競爭的年代，企業不斷加速數位轉型腳步，然而傳統的IT做法以及各種不相容的應用程式部署環境卻也帶來諸多挑戰，愈來愈多的企業選擇採取DevOps和持續整合／連續交付（CI/CD）方法，運用容器技術和微服務架構，從頭開發雲原生應用程式。

但在此同時，企業內部還留有各種非雲原生的應用服務，如何將其進行現代化改造已成一大課題。

HPE慧與科技技術規劃處副總經理范欽輝認為，對於企業應用開發來說，容器化的重要性正在不斷攀升，然而容器的服務架構並非只有一種，過去大多數容器相關的解決方案都聚焦在無狀態（Stateless）容器，但企業內部有狀態（Stateful）容器應用正在不斷增加。而另一方面，即便企業開發了雲原生服務，在企業環境中，依然存在許多採用傳統非雲原生架構所設計的應用程式，又該如何解決？「HPE Ezmeral容器平台便是專為此而設計，這套軟體可讓企業在任何規模的基礎架構，包括企業資料中心、主機代管設施、公有雲以及邊緣環境，彈性部署和管理容器化應用程式。而且不需要重構（Refactoring），就可以在容器中執行雲端原生或非雲端原生的應用程式。」

HPE Ezmeral是HPE新推出的軟體品牌，其中包含許多產品，像是HPE Ezmeral IT Ops & Automation、HPE Managed Cloud Controls、安全軟體、HPE Ezmeral容器平台、HPE Ezmeral Data Fabric以及HPE Ezmeral ML Ops。舉例而言，HPE原先針對基礎架構提供的管理工具，如OneView以及InfoSight便歸屬在HPE Ezmeral IT Ops & Automation之中。

繼2018、2019年相繼收購BlueData及MapR後，HPE也整合其技術推出了HPE Ezmeral容器平台以及HPE Ezmeral Data Fabric。他提到，資料在轉型過程所佔的角色日漸吃重，愈來愈多的企業在重建架構的過程中也不斷思索資料層在企業內部的價值，而HPE Ezmeral Data Fabric是以MapR技術為基礎的方案，能夠提供統一的資料平台來存取、管理、處理、應用以及分析資料。他提到，HPE希望為企業提供能夠涵蓋多面向應用服務的容器平台，但在此之前，需要先協助企業解決資料問題，而這也是HPE併購MapR的主要動機。

HPE慧與科技術規劃處資訊系統顧問何育誠解釋，有狀態容器與無狀態容器最大的差別在於，有狀態容器具有「角色」，因此會有一些「記憶」需要被紀錄在資料檔中，這就要有後端的儲存支援，HPE併購MapR後，容器平台不管是在管理或是儲存，更能無後顧之憂。「另外，為了讓有狀態的容器變得更簡單，HPE也釋出KubeDirector，這個開源工具可以透過一鍵點擊的方式，快速地建立角色所需要的環境，」他提到，開發人員應該要專注在研究開發，而不應該把時間花在研究如何建立叢集，KubeDirector能夠在K8s上執行非雲端原生的單體式應用程式，亦即需要永久性儲存的複雜、狀態式、可橫向擴充的應用程式叢集。

范欽輝強調，運用K8s來管理容器幾乎已成為主流，只是各家解決方案供應商在K8s之上灌注了自家的核心價值，因而有了不同的分野，對於HPE來說，HPE Ezmeral容器平台除了可以把管理變簡單之外，當企業環境有多版本的K8s叢集時，也能做到一致化的管理，而且不只可以部署在多品牌的硬體上，也支援公有雲，甚至可以納管公有雲的K8s叢集。