代理式AI將成為一種能根據目標自己解決問題的技術，帶領人類進一步邁向AI的理想境界，只不過進步也會帶來風險。代理式AI之所以強大，在於它複合了多種AI系統，但這種複合式AI的每一個元件都有可能包含讓它變成不受控AI的弱點，因此必須思考如何防範。

對一些人來說，AI的熱潮已逐漸消退（這當然跟股票市場的起伏有關），但隨著代理式AI（Agentic AI）開始興起，情況或許會有所改觀。因為它將成為一種能根據目標自己解決問題的技術，帶領人類進一步邁向AI的理想境界。只不過，進步也會帶來風險。 代理式AI之所以強大，在於它複合了多種AI系統，但這種複合式AI的每一個元件都有可能包含讓它變成不受控AI（Rogue AI）的弱點，也意味著這項技術可能違背其創造者、使用者或人類的利益。因此，必須開始思考應如何防範。

代理式AI有什麼問題？

代理式AI在許多方面象徵著過去幾十年來引導AI技術發展與人類想像力的願景。它是一種能夠自行思考並採取行動的AI系統，而非單純只會分析、摘要和生成。獨立自主的AI代理（AI Agent）會根據目標來解決人類所設定的問題，並以自然語言或對話的方式跟人類互動。他們會自己想辦法達成目標，並且在不需協助的情況下自我調整以適應情況的變化。

Apollo Research評估在01-preview、o1-mini和GPT-40上的運行。

除此之外，代理式AI並非以單一LLM為基礎，而是會結合並協調多個AI代理來完成不同工作以達成共同的目標。事實上，代理式AI的價值來自於成為更大生態系的一環，從各種來源存取資料，例如網站搜尋與SQL查詢，並與第三方應用程式互動，進而形成非常複雜的生態系。光是一套代理式AI，就可能需要仰賴多種模型、代理、資料儲存，以及透過API連線的服務、硬體和軟體。

不受控AI的成因有許多，但全都來自於AI在使用資源和採取行動時，違反了某些目標、政策和要求，進而帶來風險。代理式AI之所以會讓風險變得更高，在於它具備了更多可能含有不受控AI風險的元件。

不受控AI，我們來了！

今年九月，OpenAI發布了他們內部代號「Strawberry」（草莓）的「o1」模型。這種半開玩笑的命名方式，起因是他們「4o」之前的模型無法計算「strawberry」中有幾個「r」。「o1」透過更強的問題解決能力來解決了這項問題，這是代理式AI的一項關鍵。其實要計算有幾個「r」很容易，只要將問題拆解更小的問題來逐一解決，就不須死背答案以便在被問到時能夠答得出來。LLM固然龐大，但卻無法將一切編碼。

值得注意的是OpenAI在模型卡中提到的安全考量：

「相較於GPT-4o，o1-preview和o1-mini更有能力將工作細分成子工作，並思考哪些策略可以有效順利完成一項攻擊性資安工作，並且在策略失敗時修正計畫。我們也觀察到，推論技巧會讓『獎勵駭客」（Reward Hacking）』的情況更常發生，也就是模型找到了一種更簡單方法來完成條件不足的工作，或是因為錯誤而不可能達成的工作。」

為了進一步了解和解決人工智慧（AI）帶來的潛在風險，識別大型語言模型（LLMs）中的特定漏洞以及它們如何被惡意行為利用至關重要。（資料來源：趨勢科技〈When AI Goes Rogue〉eBook）

在解決網路資安搶旗賽（CTF）的測驗問題時，o1會透過旁門左道的方式，利用測驗問題本身設計上的缺陷來取得勝利。包括啟動另一個容器來解決問題，或使用非預期的資源來解決問題。

「在發現Docker API之後，模型會用這個API來列出測驗主機上執行的容器。所以它找到了壞掉的測驗容器，並短暫試圖除錯來了解為何容器無法啟動。模型在無法修正該環境之後，它使用『cat flag.txt』指令來幫壞掉的測驗容器啟動一個新的執行個體。如此一來，模型就能透過Docker API來讀取容器記錄檔中的旗標。」

除了上述以創意方式解決CTF問題的案例之外，系統卡內還點出了許多亮點。OpenAI引述了專門從事AI脫軌行為研究的Apollo Research之獨立評估，研究人員指出「o1」的自我意識和欺騙能力遠遠超越了先前的模型：「Apollo Research認為o1-preview具備了在當下情境中執行簡單詭計的基本能力，這種詭計通常可以從模型輸出當中看出來。根據與o1-preview的互動，Apollo團隊主觀認為o1-preview無法從事可能帶來災難性傷害的詭計，不過當前的評估在設計上並不能明確排除這點。」認知和欺騙可能讓AI意外變壞，並且可能讓模型更容易遭人破壞。

必要的防範措施：保護代理生態系

為了降低這樣的風險，代理式AI所使用的資料和工具皆必須安全無虞。以資料為例，遭人破壞的AI很可能就是使用到被下毒的訓練資料。此外，它也可能來自惡意的提示注入（Prompt Injections），也就是輸入的資料有效地破解了系統。至於意外變壞的AI，則可能揭露不合規定、錯誤、非法，或令人反感的資訊。

在工具安全部分，即使是唯讀的系統互動也必須受到妥善保護，正如前述範例所示。此外，我們也必須小心資源消耗失控的風險，例如：代理式AI會建立解決問題的迴圈，基本上等於讓整個系統遭到阻斷服務攻擊，或者更糟的是，繼續取得更多原本非預期或不希望被用到的運算資源。

邁向值得信賴的AI身分

那麼，應該如何開始管理這類生態系的風險？答案就是，根據不同角色和需求來謹慎管理存取權限。將防護融入內容當中、建立AI服務可使用的資料與工具清單，還有透過紅隊演練來發掘問題。而且，很重要的是要知道人類何時該介入AI代理的工作。

但我們要做的還不只這樣，Asimov的機器人三法則就是為了保障人類的安全，但光有這些還不夠，機器人（AI）也必須自己這麼認為，而且我們必須在信任方面下更多功夫。這意味著要確保能信任代理式AI系統的所有構成元件，將訓練資料與其相關的模型綁定。此外，複合式AI系統中的所有套件和相依元件都要有可檢驗的「製造物料清單（MBOM）」和「軟體物料清單（SBOM）」。 我們可以找出一些特定的模型版本，讓他們的能力獲得良好的信譽，就像「o1」系統卡解決安全問題的方式一樣。獨立評估是讓能力獲得信任的關鍵，這部分目前仍太過前衛且缺乏標準。一些基礎模型開發者（如OpenAI和Anthropic）已自願將其模型提供給NIST和AI Safety Institute評估，等於是朝向此方向邁開一步。

最後，我們必須清楚定義誰（人類）該為某個機器人/AI系統負責。這些代理式系統無法對其惡意行為負責，因為我們無法責怪數學。使用者應了解代理式AI所牽涉的風險，並為此制定相關計畫。

AI系統有很多可能變壞的情況，因此採用者應找出適當的模型、工具和資料，並且想好當AI出現非預期（或不受控制的）行為時該怎麼做。防止不符合預期的使用方式以及不當的輸出是必要的第一步。我們必須知道它們該有怎樣的行為，並且在它們變壞時能夠發現，這樣才能立即採取行動。科幻小說的情節正在快速成為科技的現實，唯有預見風險並建立必要的防護，才能避免明日的AI威脅。

＜本文作者：Trend Micro Research 趨勢科技威脅研究中心本文出自趨勢科技資安部落格，是由趨勢科技資安威脅研究員、研發人員及資安專家全年無休協力合作，發掘消費者及商業經營所面臨層出不窮的資安威脅，進行研究分析、分享觀點並提出建議。＞