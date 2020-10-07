翻轉傳統超融合架構　助力轉型去除IT孤島

從翻轉傳統超融合架構的角度切入，一路談到如何建構混合多雲環境，以及IT如何轉型以消除資訊孤島，NetApp雲端基礎建設事業群資深技術顧問李新夏認為，dHCI（disaggregated Hyper Converged Infrastructure）才是最適合超融合基礎架構的最佳作法。

「讓運算與儲存資源分開的好處，除了可以讓資源擴充更有彈性之外，還能帶來降低授權費用的效益。」他解釋，將運算與儲存節點各自獨立，最直覺的優勢是在擴充資源時，企業無須連同不需要的資源一併採購。舉例而言，假設在企業有一叢集環境因為新的應用需要更多的IOPS，那麼便只需要增加儲存節點。反之，當企業需要更多的運算資源來運行容器或虛擬機器時，便可以透過增加運算節點來提高運算力。而這樣的架構設計還可以帶來降低授權費用的好處，特別是一些以處理器為授權單位的資料庫軟體，效益更為明顯。

在單一叢集中，NetApp HCI可從最少4個節點，擴充到104個節點。針對硬體元件的選項，目前有1U的運算節點與儲存節點選項、2U的運算節點，另外2U 4 Node的共享節點可以同時涵蓋運算以及儲存。此外，運算節點也可選配GPU，1U高度的運算節點可選配NVIDIA Tesla T4 GPU，2U高度運算節點可選配NVIDIA Tesla M10 GPU。

李新夏提到，好的擴充性能夠讓企業不會因為節點數上限，而須重新架構一個叢集環境形成孤島。而且NetApp HCI能夠跨世代擴充，如此一來，便不會受到處理器或者是其他元件世代限定，只能採購專屬的型號或者是機種。另外，在多個運算叢集下不會影響儲存效能或效率。「從邏輯上來看，傳統超融合基礎架構組成的大叢集其實是由很多的小叢集組合而成，這是因為硬碟空間跟著運算節點的緣故，但是在NetApp HCI的架構下，所有的資料都會被放在同一個儲存的叢集裡，再進行壓縮以及重複資料刪除，因此可以提供到兩倍的儲存效率。」

NetApp雲端基礎建設事業群資深技術顧問李新夏認為，dHCI 才是最適合超融合基礎架構的最佳作法。

另外，他也特別強調，Storage QoS功能可以讓企業針對每一個Volume指定Min、Max以及Burst IOPS值，以確保SLA能夠達到最低的效能指標，而不會發生資源被某個應用服務搶走的情況。舉例而言，某資料庫經過一星期監控後發現，有95%的時間，IOPS都落在低於10,000以下，這時就能將最低值設為10,000 IOPS，確保應用服務具有一定的效能表現，不用擔心在一個環境運行許多不同的工作負載，導致資源互搶的問題，即使是同時運行VM與Docker的混合環境，也能輕鬆因應。