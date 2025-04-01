電網互動式UPS整合儲能　穩定調節供電助力智造轉型

生成式人工智慧(AI)、量子運算等新興科技正迅速推動產業升級，而這一切的發展都仰賴穩定且充足的電力供應。伊頓(Eaton)透過電網互動式UPS(EnergyAware)技術，提供高效能電力解決方案，不僅能保護關鍵設備不受電力中斷影響，更能協助企業建置微電網，提升能源韌性，並透過儲能技術優化電力使用，以降低電費支出與碳排放。

伊頓企業業務經理林艾蓁說明，伊頓深知企業對於電力穩定性的需求，因此提供多層次的電力保護與管理方案，以提升電力系統的可靠性與彈性。針對不同產業需求，伊頓開發了UPS 9395XR，這款UPS具備高功率密度，可適用於資料中心與製造業，同時採用模組化熱插拔設計，使維護時間大幅縮短，進而降低營運風險。此外，其節能模式效率高達99%，可有效降低能耗與電費，為企業提供更永續的用電解決方案。

隨著老舊電力設備的汰換需求增加，伊頓亦推出動態UPS替換方案，專為老舊的動態UPS系統設計，透過熱同步併聯技術，使靜態UPS取代動態UPS，不僅降低噪音與空間佔用，還能提升設備可靠性，減少長期維護成本。

為了因應電力需求的變化，伊頓的電網互動式UPS(EnergyAware)則進一步結合UPS與儲能功能，使其能夠參與電力調度與削峰填谷。當電網需求上升時，UPS可放電支援；當電網需求降低時，則能充電儲能。

電網互動式UPS運用智慧控制技術，自動調節充放電行為，以確保企業營運不中斷，並提升電網穩定性。林艾蓁舉例，在需量反應機制下，UPS可設定目標用電量，當企業用電超過標準時，立即放電補足，反之則充電儲能。同時，透過固定功率放電模式，在特定時段穩定輸出電能轉移高電價時段的用電壓力。

伊頓企業業務經理林艾蓁指出，透過UPS與儲能功能整合，營運廠區可透過單一設備達成電力保護與儲能需求，降低空間占用與維護成本

在電費優化方面，智慧調節用電的UPS能夠依據台電的時間電價機制，在電價較低時儲存電能，並於尖峰時段釋放電力，減少企業在高電價時段的支出。此外，UPS與再生能源整合，能夠使企業透過綠電管理降低碳排放，並符合淨零轉型的趨勢，為企業永續經營奠定堅實基礎。