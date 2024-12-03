數位化/遠距醫療助攻　長庚要用AI減碳節能

省電要有全面性的做法，從建築的設計理念開始就要納入綠建築的概念，如果照顧病患的必要需求中就包括使用大型的醫療設備，那麼就只能從整體的環境中進行耗能的優化，不能因此而影響到醫療的進步或是停止提供更優質的醫療，反而應該在雙軌並行的情況下，找到節能減碳的方法。

秉持著透明公開、穩健經營、永續共創的精神，長庚醫院自2018年開始便以長庚醫療體系為主要的揭露範圍，每2年發行一次永續報告書，同時也自主落實節能減碳。為了有效推動能源管理及節能作為，長庚醫院制定「節約能源組織規則」，以行政中心為高階主導組織，制定能源政策及扮演輔導監督各院區相關作為；各院區節約能源組織則落實執行各項行動專案及教育訓練，並持續追蹤分析數據，檢討並提供執行建議回報於高階節能組織，使政策貫徹於長庚體系各單位。

長庚醫療財團法人行政中心總執行長潘延健指出，自營運以來，長庚醫院便把節約與效率並重的理念深植在重要專案之中，而這樣的DNA其實是源自於長庚醫院創辦人王永慶先生的理念，地球資源有限，節約與效率並重才是企業永續發展的基礎。

他提到，多年來長庚醫院一直監控自身的表現成效，早在2006年就自主盤查範疇一與範疇二的溫室氣體排放，至今已有18年了。在醫療場域中，電力是最大的碳排放來源，根據經濟部2023年非生產性質行業能源查核年報，全國醫學中心、區域醫院以及地區醫院，每年單位面積用電量平均值分別為每平方公尺224kWh、193.1kWh以及169.9kWh。而長庚醫院旗下的醫學中心、區域醫院，每年的單位面積用電量僅為209.9kWh與188.6kWh，地區醫院（包含桃園長庚紀念醫院、雲林長庚紀念醫院、高雄市立鳳山醫院等）也只有153.8kWh，相較之下都低於全國平均，足以顯見長庚醫院在整體節能所做的努力。

訂定不同場域最適亮度省電又不傷眼

為了不要讓耗電量成長太快，長庚醫院也藉由汰換空調系統中的冰水主機、冷卻水塔、排風扇，以及效率較低的老舊設備來減少耗電需求。在照明方面，也很早就換成LED燈，並且持續地精進，從T5、T8 LED燈換成LED平板燈。另外，也將早期紅外線自動管控照明改成微波感應。

「較值得一提的是長庚醫院參考了國內以及國際的照度標準，為醫院裡所有的場域制定最合適的亮度。」潘延健指出，過去大家對照明的認知是一定要很亮的光源才夠用，但事實上，不同的場域對亮度與照度的需求並不同，舉例而言，開刀房一定要有足夠的照度，除了專用的手術無影燈，可能還要有一般的照明，但是一般的辦公室無須如此，只要一般的照度即可。「長庚醫院花了很長的時間進行系統性的全面設定，如此一來，既可以滿足不同作業空間的需求，也不會亮度太高而危害到眼睛，同時還能進一步省電。」

不過，他也強調，醫療的本質最重要的還是提供優質的醫療服務，把病人照顧好，提供最妥善的醫療照護。在選擇永續或節能這條道路上，不能只從設備耗電量多少來武斷地判定，舉例而言，林口長庚醫院與高雄長庚都有提供先進的質子治療，質子治療儀器耗電量非常大，但是長庚醫院的年平均耗電量還是低於全國平均值，關鍵就在於，提供質子治療的時候不是只有質子治療機器本身，還有質子中心整棟建築物，林口長庚醫院在2014年建置的時候就取得白金級LEED綠建築認證，由此也突顯出，省電要有全面性的做法，從建築的設計理念開始就要納入綠建築的概念，如果照顧病患的必要需求中就包括使用大型的醫療設備，那麼就只能從整體的環境中進行耗能的最優化，不能因此而影響到醫療的進步或是停止提供更優質的醫療，反而應該在雙軌並行的情況下，找到節能減碳的方法。

無紙化、遠距醫療助減碳

歷經疫情催化，智慧轉型已成醫療院所的現在進行式，不管是雲端、大數據、物聯網應用、遠距醫療或是智慧病房、穿戴式智慧裝置，乃至於新一代電子病歷資料交換格式，都可見不少醫療院所積極投入，提供以病患為中心的最佳照護體驗。

事實上，這些數位技術也有助於落實節能減碳。舉例而言，病歷及行政表單的無紙化便對減碳很有助益，目前除了規定須保留實體存查的文件之外，長庚醫院幾乎都已施行了無紙化。而不能無紙化的單張也都盡量把所有的資訊集中，以檢查單為例，早期是一種檢查項目開立一個單張，現在則是把所有檢查項目都集中在一個單張內。

遠距醫療因可節省看診病人及家屬交通往返，故而也有助於減少溫室氣體排放。潘延健提到，林口長庚醫院的特色就在於遠距醫療設備可以介接到醫療資訊系統（HIS），所有的看診紀錄都可以融入在HIS系統裡面，換言之，偏鄉看診病患可以跟著掛號清單排序，看診時透過視訊看診，而醫師也可以在同一個畫面中可以看到系統的超音波、五官鏡（皮膚鏡、眼底鏡、口腔鏡等等）等資訊與病人溝通，雖然是遠距看診，但也等同到醫院，對於病患而言，就不會受到時間與科別的限制。

長庚醫療財團法人行政中心總執行長潘延健指出，大多數的醫療院所都已經營好幾十年，設備相對老舊，但是醫療營運的特性使得在執行的時候必須「穿著衣服改衣服」，對於時間的選擇、廠商的配合、效率以及穩定性都是很大的考驗。

而隨著AI熱潮，林口長庚醫院近期也打算運用AI演算來協助更有效地管理能源，他提到，許多醫療院所都會有一個中控室，主要是用來監控用水、用電以及用氣情況，由於已經全面的資訊化，因此在發現異常時，就可以事先提出警訊，讓維護人員處理。而且由於系統都有連線，甚至也能進行能源的調配，「最近我們正打算運用AI演算進行能源使用的調節，舉例而言，台電有契約容量，也有高峰用電與離峰用電費用，如何調節與配電達到最節約的使用，能夠與台電的契約容量匹配是我們現今正在研究的方向。」

除了應用在電力外，或許也能整合環境的溫溼度，搭配外氣的引入，如此一來，就能夠減少空調的能耗，但前提是必須要能夠精準地預測，透過數據的分析，以期進一步的掌控，目前也在評估中。另外，在範疇三的碳盤查方面，未來也希望能夠做到民眾到醫院使用醫療服務的時候，能夠提供碳足跡的資訊，當然前提是必須要把永續相關的經驗跟技術都累積起來，舉例而言，企業員工到林口長庚醫院健檢，能不能提供健檢服務的碳足跡，幫助企業量化。

潘延健最後也分享了ESG永續的施行挑戰，除了需要投入經費成本改善之外，有些ESG或者是節能措施的投資報酬率還沒有到甜蜜點，因為醫療機構導入不具經濟規模，沒有辦法適度的回收，這時就需要相關的配套與措施來鼓勵醫療機構採用。此外，目前大多數的醫療院所都已經營好幾十年，設備相對老舊，但是醫療營運的特性使得在執行的時候必須「穿著衣服改衣服」，對於時間的選擇、廠商的配合、效率以及穩定性都是很大的考驗。