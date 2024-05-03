數位分身精確模擬　保障高效網路傳輸

智慧工廠的建設是一種包括軟體和硬體在內的複雜系統工程。從系統設計、部署到後續的運行，各階段都涉及測試和驗證工作，以確保營運場域正常運行。

身為專業的測試和測量技術商，是德科技（Keysight）大中華區無線與網路技術部門總經理陳俊宇指出，Keysight提供了IxNetwork方案，確保網路基礎設施的效能。IxNetwork不僅可支援大規模網路的部署架構，從路由器、交換器，到資料中心的軟體定義網路，都能進行效能評估；亦可在嚴格的測試條件下，為網路設備製造商、服務供應商與企業IT團隊提供可靠的效能檢驗。

另一方面，數位分身（Digital Twins）技術則允許工程師在實驗室仿真建構智慧工廠應用場景，以此模擬並預測實體工廠中可能遇到的訊號干擾、反射等問題，避免影響網路傳輸速度。陳俊宇說明，在真實的工廠環境中，除了測量空間尺寸與訊號行為外，現場的動態變化也需要考慮在內。比如，運行中的機器人、輸送帶（Conveyor Line）的架設，以及各式材質對訊號的折射與反射，都會對網路效能產生影響。因此，在布建工廠網路時，必須要有一個全面性的測試，以便捕捉射頻訊號在實際環境中的行為。

是德科技大中華區無線與網路技術部門總經理陳俊宇指出，3GPP在Release 16引進URLLC標準，為工業自動化、遠端機器操作等應用奠定穩定傳輸基礎。

此外，網路安全也是智慧工廠不能忽視的重點。Keysight的PROPSIM通道模擬平台與Security方案，可模擬實際工廠環境中的射頻訊號，還能確保產品在安全性方面符合標準，防範如隨身碟等外部媒介帶來的安全威脅。