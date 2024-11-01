氮化鎵結合拓撲改良　伺服器電源效率扶搖直上

要打造能源效率更高的資料中心，進一步提升伺服器等IT設備的電源系統轉換效率與功率密度是兩大關鍵。

同時，為了降低高效率電源的導入障礙，這類系統的成本不能太過高昂。具有高速開關特性的氮化鎵(GaN)，結合圖騰柱(Totempole)拓撲，不僅能提升電源轉換效率，同時還可以簡化電源設計、實現更高功率密度，可望成為未來資料中心內各種電源供應器的主流。

德州儀器(TI)應用工程師Roy Lin(圖)表示，根據國際能源總署(IEA) 2024年發表的報告，2022年全球資料中心、加密貨幣與人工智慧等跟高效能運算(HPC)有關的應用，共消耗了460TWh電力，相當於全球總供電量的2%。預估到2026年時，這個數字將成長到800TWh，甚至有可能上看1050TWh。其中，除了加密貨幣的用電成長幅度相對和緩之外，傳統資料中心與AI專用資料中心的用電量都會大幅成長。這意味著擁有資料中心的雲端服務供應商與企業，若要達成永續目標，將面臨更大壓力。同時，政府也會對資料中心的能源效率，在法規跟政策面上，提出更嚴格的規範。

要將資料中心用電量控制在可接受範圍內，電源效率的提升是最大關鍵。低落的電源轉換效率不只浪費電力，同時還會讓冷卻系統必須消耗更多電力來為系統散熱。因此，若能提升電源轉換效率，便可從根本上解決資料中心當前所面臨的許多電力問題。

新世代的電路拓撲如圖騰柱，可以在功率因素校正(PFC)這一級實現高達99%轉換效率，而且其所需的元件數量比其他電路拓撲更少，因此在中大功率電源供應器這類產品中十分受到歡迎。氮化鎵元件可以高速開關的特性，則是讓電路裡面的磁性元件尺寸可以明顯縮小，有助於提高電源供應器的功率密度。

德州儀器應用工程師Roy Lin指出，資料中心用電量不斷成長，若要兼顧環境永續目標，提升電源設備的轉換效率將是無法迴避的課題

隨著市場對功率的要求不斷增加，電源供應器設計者必須設法在有限的空間內支援更大的輸出功率。氮化鎵技術讓電源設備更加輕薄短小，同時又能輸出更多功率，因此，不只是伺服器或資料中心，許多工業電源應用都會逐漸轉向氮化鎵，並搭配圖騰柱PFC，以實現提高轉換效率跟功率密度的設計目標。

德州儀器發展氮化鎵技術已經有十多年歷史，累積了大量設計經驗與實測資料，讓德州儀器能不斷提高元件的可靠度，以滿足真實應用的需求。同時，德州儀器也將在產能建置方面持續進行投資，以確保公司有足夠的生產能力，能滿足客戶對氮化鎵功率元件不斷成長的需求。

