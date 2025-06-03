AI驅動DevSecOps流程　增設應用程式安全防線

原始碼檢測領域知名的Fortify，經過合併與收購案，自2023年已正式成為OpenText網路安全產品組合中的成員。隨著應用程式安全挑戰日益加劇，開發流程加速、開源組件普及，以及AI應用爆炸式成長，都使得傳統以人力為主的資安檢測手段，難以滿足現代企業的防禦需求。OpenText旗下的Fortify系列產品，也順應企業應用需求轉變，從原本僅提供靜態與動態應用程式安全測試，逐步加入軟體組成分析（SCA）、雲地混合部署、CI/CD整合，建構為內建AI應用的DevSecOps解決方案。

Fortify系列產品的核心能力涵蓋靜態程式碼分析（SAST）與動態應用程式掃描（DAST）。SAST方面透過Static Code Analyzer工具，在開發階段即掃描原始碼，精準標示出潛藏的弱點，並提供修復建議。DAST產品為WebInspect，則是在應用程式運行階段，模擬攻擊手法進行弱點掃描。兩者所產出的資訊，皆統一彙整至Software Security Center（SSC），讓資安團隊可以集中檢閱、追蹤與回溯所有測試結果，實現安全治理。

OpenText資深技術顧問李柏厚指出，近年來全球企業面臨數位轉型壓力，軟體已成為推動業務成長與創新的核心引擎。然而，隨著開發流程日益複雜、交付節奏加快，以及資安威脅持續升溫，DevOps開發流程已不足以因應當前環境所需。面對軟體品質與開發速度之間的矛盾，企業需要一套能兼顧效率與資安的新架構，而AI驅動的DevSecOps有機會協助解決當前困局，成為新世代軟體交付模式的重要發展方向。

開發期間介入控管潛在風險

現有的DevOps流程中，安全測試往往在後期由品質保證（QA）負責，難以追溯與即時回饋，導致「補破網」現象頻繁發生。李柏厚說明，OpenText提出的DevSecOps策略，也就是以「安全左移」為原則，將安全檢測工作前置至開發階段，藉此避免漏洞落入正式環境。開發者在程式撰寫過程中，即可透過整合開發環境（IDE）中增添即時掃描機制，進行「邊寫邊掃」。此即時回饋機制會根據每一行語法所用函式、邏輯結構，自動判斷是否潛藏安全風險，並提供修正提示。

前述這種「邊寫邊掃」設計，並非傳統掃描完成一整段程式碼才分析的作法，而是針對每一行程式進行語法解析與風險判定。其獨特性在於結合客製化規則引擎，支援各種語言語法、內部開發準則與企業政策，並可離線執行，讓終端開發環境也能獨立完成安全檢測。這種即時回饋不僅提升了安全防護的即時性，也具備一定的教育功能，幫助開發人員累積資安意識與經驗。

除了原始碼安全性之外，近年軟體供應鏈風險也成為企業關注焦點。李柏厚觀察，開發者大量仰賴開源套件與第三方元件，卻常因元件老舊、授權爭議或已知漏洞而成為攻擊破口。對此，OpenText旗下擁有的Debricked技術，已納入Fortify on Demand平台中提供軟體組成分析（SCA）功能，可比對龐大漏洞資料庫，主動掃描所有使用的第三方元件是否存在安全漏洞或授權風險，同時產出軟體物料清單（SBOM）協助企業追蹤軟體組成元件。

較特別的是，Debricked技術與Sonatype建立OEM技術合作，結合Sonatype提供的Repository Firewall、Lifecycle等機制，形成完整的防護網。以Repository Firewall為例，當開發者從網路上抓取第三方元件時，可立即比對其安全性與授權條款，過濾高風險套件，避免其流入開發環境。而Lifecycle則在開發階段掃描原始碼中使用的元件，並針對三大面向進行評估：安全性（如CVE漏洞）、授權（如GPL、MIT）、健康狀態。這些資訊不僅能協助企業決定是否採用特定元件，亦能預測其長期維運風險。

自主訓練LLM模型輔助決策

OpenText在整合DevSecOps架構方面，亦具備高度彈性與完整性。李柏厚表示，在CI/CD流程中，開發者提交程式碼後，運行單元測試（Unit Test）前即可透過Fortify執行靜態分析與SCA檢測；進入部署階段時，則轉由動態分析工具模擬外部攻擊進行弱點掃描。此流程可整合Git、Jenkins、GitHub、GitLab等常見平台，並支援增量掃描、歷程管理、問題重測等進階功能。對於已導入Selenium等測試框架的企業，也能無縫接軌，將測試腳本錄製後輸入WebInspect，自動進行安全掃描，避免重複操作與人為疏漏。

OpenText資深技術顧問李柏厚指出，OpenText打造的DevSecOps平台，讓開源元件從拉取、開發、建置到部署，全程皆可檢測與控管。

隨著生成式AI（Gen AI）技術逐漸成為企業資安自動化的加速器，OpenText也積極將AI能力融入產品設計。如今Application Security Aviator（原稱為Fortify Aviator），已具備自主發展的大型語言模型（LLM），將掃描結果轉換為標準格式（如FPR檔），透過自家訓練的LLM模型進行語意理解與推論，產生自動修復建議、範例程式碼，並提供攻擊機率與風險描述。此外，其AI模組還能主動偵測LLM本身是否潛藏安全漏洞，並能比對OWASP針對LLM提出的十大攻擊手法，協助企業掌握生成式AI衍生的潛在風險。

在黑箱測試（DAST）方面，WebInspect可進行網頁與行動應用的安全掃描，支援雙因素認證流程自動化、增量與重測掃描、漏洞管理歷程追蹤等功能。透過Proxy記錄使用者在手機或瀏覽器上的操作，即可自動轉換為掃描腳本進行弱點分析。同時亦可與主流的網頁應用程式防火牆可直接整合，將掃描出的漏洞匯出為防火牆規則，實現自動化防護策略落地。