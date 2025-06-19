自然語言互動　即時安防新體驗

全球智慧安防領域因人工智慧（AI）技術快速發展持續看漲。根據市場研究機構GII的報告指出，全球雲端安防市場預估到2030年規模將達93億美元，年複合成長率高達19.91%。這波成長背後，AI與雲端技術的深度整合成為關鍵動能。

晶睿通訊（VIVOTEK）憑藉在智慧影像與網路攝影機領域多年的技術積累，積極投入AI研發，並推出全新一代的智慧雲端安防平台VORTEX及其核心AI模組AI-Hub，為全球用戶帶來全方位的智慧監控與事件分析體驗。

晶睿通訊全球行銷處處長謝邦彥指出，VORTEX平台不僅強調雲端架構的靈活性，亦提供「直接上雲」與「橋接上雲」兩種部署模式，分別對應新用戶與既有系統的整合需求。直接上雲讓用戶可透過支援VORTEX的攝影機即時連接雲端服務，簡化安裝流程並提高整體運作效率；而橋接上雲則針對已部署的監控系統設計，支援ONVIF Profile S協定，協助用戶平滑遷移至雲端平台，最大化既有資產效益。

作為VORTEX平台的核心亮點，AI-Hub整合了深度搜尋、事件洞察、特徵再識別與案例庫等多種AI功能。其中最突出的技術，莫過於自然語言搜尋（Search by Text）機制。這項功能基於視覺語言模型（VLM），使用者無需熟悉複雜的操作介面，只需輸入如「戴帽子且臉被蓋住的人」或「昨天在十字路口的白色SUV」等簡單指令，系統即能從大量影像資料中快速搜尋、定位特定人物與車輛。 這種直覺式操作不僅大幅降低使用門檻，亦顛覆了傳統監控影像檢索需依賴時間戳與人工比對的繁瑣作業。謝邦彥以台灣為例，使用者僅需輸入「三貼機車」，系統即可自動比對並找出違規畫面，精準快速、效率倍增。

另一項重點功能「智慧事件洞察」，則聚焦於即時事件的視覺分析。使用者可根據場域需求，自定義入侵偵測、徘徊警示或越線告警等條件。當系統偵測到異常行為時，會即時標示事件觸發對象、移動軌跡與時間，並配合影像特徵辨識，迅速擴大搜尋範圍，協助用戶判斷事件全貌與對象身分，有效縮短處理反應時間，提升整體安防效率與準確度。

晶睿通訊全球行銷處處長謝邦彥指出，AI-Hub支援集中式智慧化安全管理，並藉由功能集結大幅提升作業效率，還導入自然語言搜尋技術，簡化使用者操作流程，強化操作介面友善性。

VORTEX智慧安防平台的設計思維，強調以使用者導向，透過簡潔直觀的操作介面，讓非技術背景者也能輕鬆上手，進行多地即時事件查詢。