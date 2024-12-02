凝聚內部數位減碳共識　部北醫永續規劃多管齊下

甫於日前榮獲台灣健康永續白金獎殊榮的衛生福利部台北醫院（以下簡稱部立台北醫院），是近年積極響應聯合國世界衛生組織「健康促進醫院行動」倡議、邁向ESG永續發展的醫療院所之一，同時也是部立醫院中第一家依據GRI永續性報導準則發布永續發展報告書的醫院。早在2023年2月，部立台北醫院便成立永續發展委員會及永續發展推動辦公室，培育院內ESG種子人員，並且對外在ESG專網中公布永續進程發展。

基於公醫使命、推動醫療永續發展，以及對環境保護的社會責任，在院長鄭舜平帶領下，部立台北醫院率先自發推動「淨零計畫」，於今年1月啟動碳盤查人員訓練暨溫室氣體盤查作業，於短短5個月內便完成外部查證，隔月通過「ISO 14064:2018溫室氣體盤查」國際認證，對外揭露直接及間接溫室氣體排放。

衛生福利部台北醫院勞安室主任、永續發展推動辦公室永續環境組組長林宗瑋指出，經盤查，部立台北醫院2023年的碳排放總量為7,857.985公噸CO2e/年，其中歸屬於類别2的外購電力為最大排放源，佔了66.53%，而類別1，包含天然氣鍋爐、柴油發電機、公務車等固定與移動式排放則佔了24.43%，若再加上逸散性排放，如CO2消防設備、冷媒等等則有33.47%。而在類別2的外購電力中，空調所消耗的能源就佔了65%，其餘還有照明用電、醫療儀器用電等等。

「低碳轉型最關鍵的並不是取得數據，而是在獲得數據後，擬定下一階段的行動方案並且執行。因此，部立台北醫院也積極擬定改善行動方案，並分別從節能、減碳、資源再生以及綠色採購等四個面項落實，」他提到，透過醫療資訊作業無紙化、離峰時段關閉部分電梯、全院照明更換為節能燈具、更新一級節能標章的冷氣設備、汰換老舊送風機、醫院廢棄物再製等等機制，總體已減少35萬公斤以上的二氧化碳排放。

邀請外部專家參與建立共識

萬事起頭難，從醫療專業跨域到永續環境保護，過程中確實面臨不小的挑戰。林宗瑋坦承，一開始在建立共識初期，確實面臨到不小阻力。許多醫事同仁都在臨床一線工作，雖然參與永續推動，但實務上，連ISO 14064-1都沒聽過，更遑論凝聚共識。「對此，部立台北醫院也透過邀請外部專家，輔以教育訓練與口語化宣導，讓醫事單位了解、認同，以建立共識，也唯有如此才能有效地推動，事半功倍。」

此外，由於醫療產業有其特殊性，如何規劃減量也是一門學問。舉例而言，醫院為救死扶傷，醫療照護幾乎是全年無休，手術室、影像診斷設備、病房的照明和冷卻系統都要時刻待命，加上全院環境都需要24小時開啟空調，如何降低用電量確實是一大難題。他提到，除了汰換老舊或高耗電設備之外，現在也還在評估衡量要不要改用瓦斯或天然氣來取代部分的相關設備或是改用共生系統。

「節能減碳的核心精神並不是取得認證或完成碳盤查就結束，而是要透過Plan（計畫）、Do（執行）、Check（檢核）以及Action（改善行動）持續不斷的改善，」林宗瑋提到，部立台北醫院已有完整目標規劃，短期目標除了取得ISO 14064:2018溫室氣體盤查認證之外，明年也將針對綠電、節電、燃料、再利用以及醫療處置低碳推動新的行動方案。舉例而言，將導入ISO 50001系統，並且在全院區樓梯間以及停車場設置燈具節能「人體感應系統」，以及持續推動醫療資訊無紙化作業。

衛生福利部台北醫院勞安室主任林宗瑋（右）認為，低碳轉型最關鍵之處並非取得數據，而是在獲得數據後，擬定下一階段的行動方案並且執行。左為衛生福利部台北醫院資訊室主任王立峯。

而中期目標，在能源管理方面，除了將老舊設備汰換為較節能的設備，可減少能源損耗，並透過轉為使用再生能源以減少總體排放量，亦可透過導入數位監控技術，採用智慧化管理系統來監控和優化能源使用及資源配置，從而減少能源浪費。而在供應鏈碳足跡管理方面，也會優先選擇已進行碳盤查的供應商，降低採購流程中碳足跡，鼓勵整個供應鏈採取減碳措施。另外，也會推動遠距醫療與數位健康技術，減少病患到院交通需求。

然而，所有的改善計畫都需要投資，經費預算幾乎是所有正在落實ESG永續的醫療院所都會面臨的課題，對此，部立台北醫院也積極爭取各部會的節能計晝，例如經濟部商發署ESCO能源績效保證專案、內政部建研所建築物淨零碳排節能專案等等，藉由爭取到的計畫費用來持續推動改善。

行政表單無紙化明年上線

在推動永續發展的關鍵路徑中，數位化與無紙化也是重要的一步，不僅有助於減碳，對於提升病患照護也有助益。衛生福利部台北醫院資訊室主任王立峯指出，這幾年院內的無紙化作業持續在進行中，從去年開始腳步也逐漸加快，除了電子病歷之外，目前正在推動的是醫療同意書的無紙化，由於涉及到比較複雜的流程，因此困難度會高一些。他解釋，以往的作業流程是由醫護人員提供紙本同意書給病患家屬，等病患家屬看完簽名後拿回給醫護人員，但是現在醫護人員是在平板上提供電子板的同意書給病患家屬，並且要在旁解釋，等病患或家屬看完簽名，因此相對也會多耗費醫護人員一點時間。

此外，過往紙本同意書中可能含有醫師解說，醫師必須要在紙本同意書上簽名，因此在一張同意書中，可能有兩位到三位醫師簽名，現在數位化後，只要醫師在系統填寫，就會主動帶出醫師的簽名檔進來。

「而除了醫療同意書之外，院內的行政表單無紙化也在規劃中，預計明年能上線，未來包含採購單、請購單等等，都可望無紙化。但由於流程中會涉及到法令問題，因此需要配合電子簽章。」王立峯解釋，目前合法的電子簽章有兩種，一是自然人憑證，二是醫事人員卡，目前的進度是行政表單已完成電子化，只須再加上電子簽章功能，預計於明年就會實施。除此之外，資訊部也在思考能不能省掉檢驗單來降低碳排放量，未來病患只要拿著行動電話掃瞄QR Code即可，雖然技術實作沒有問題，但是病患能否接受會是重要的影響因素，主要問題在基於資安考量一定要綁定本人使用，但是有許多年長的患者都是由家屬陪同到醫院，可能就無法綁定，有些細節還是有待克服。

他強調，不只是無紙化，將床頭卡改為電子紙也是一種節能減碳作法，而且資訊傳遞也較準確快速，馬上可以更新。此外，在藥車上面的藥盒，以前都是手寫病人的名字跟床號，很容易弄錯，現在數位化後，不只準確率高很多，對於節省用紙也有所助益。