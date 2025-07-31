AI智慧化激發多元應用想像　原相科技擘劃影像感測新藍圖

對原相而言，投入熱影像感測技術開發，不僅是為了開拓下一條成長曲線，對台灣產業來說，若能成功建立自主供應鏈，便能突破國外廠商的技術封鎖，無論在國防自主、工業升級，還是前瞻消費性應用上，都有不可估量的戰略價值。

在AI智慧應用浪潮下，感測器已是不可或缺的核心要角，而勝出的關鍵，便在於能否跳脫標準品思維，為特定應用創造獨特價值。原相科技以此為發展圭臬，整合其在CMOS影像感測、關鍵演算法及低功耗設計的深厚技術優勢，透過「應用導向」的產品開發策略，成功開創出多款創新解決方案，不僅在人機互動、健康照護與智慧家庭等應用市場取得領先地位，更為AI時代的智慧應用，擘劃出嶄新的影像感測藍圖。

原相科技總經理黃森煌指出，公司以CMOS影像感測器起家，但很快就意識到若只做標準品，將直接面臨國際大廠的產能與價格競爭。因此，原相很早就確立以「應用」為核心的突圍路徑，將技術聚焦於感測系統單晶片(SSoC)開發。

此核心能力整合了三大優勢：首先是高整合SoC設計能力，能將感測元件與關鍵演算法整合於SSoC；其次是優異的低功耗技術，特別適用於需長時待機的電池供電裝置；最後是能針對特定應用深度優化、創造獨特價值的客制化解決方案，藉此成功擺脫硬體規格的紅海競爭。此一獨特策略，讓原相在感測系統前端站穩腳跟，並建立起難以撼動的競爭壁壘。

以應用出發 創造產品價值

原相「以應用為導向」的策略，最經典的成功案例，莫過於其稱霸全球的光學滑鼠感測器。黃森煌回憶，當時原相推出一套整合光源控制與複雜演算法的SoC，透過高速拍攝比對滑動表面紋理，運算出滑鼠的移動向量。此一策略方案使原相迅速崛起，成功挑戰並併購當時市場龍頭安華高 (Avago)，完成整合後穩固其市場主導地位，成為業界領航者。

原相科技總經理黃森煌表示，原相以CMOS影像感測器起家，但很快就意識到若只做標準品，將直接面臨國際大廠的產能與價格競爭。因此很早就確立以「應用」為核心的突圍路徑，將技術聚焦於感測系統單晶片(SSoC)開發。

光學滑鼠的成功，只是原相實踐策略的起點。他們將這套成功模式不斷複製、延伸到更多新興的應用領域。在穿戴市場，原相開發出應用於智慧手錶、智慧戒指的PPG(光體積變化描記圖法)生理監測感測器，透過光學感測皮下微血管因心跳造成的細微變化，進而精準計算出心率、心率變異度(HRV)與血氧飽和度(SpO2)。基於戒指應用，原相進一步開發出光學手指導航(OFN)方案，使用者以指尖滑動戒指表面，就能無線遙控AR/VR等裝置，實現更直覺的人機互動。

原相科技開發出光學手指導航(OFN)方案，能用於智慧戒指、AR/VR眼鏡等智慧裝置，實現更直覺人機互動。

此外，在智慧家庭與安防領域，原相亦展現其驚人的創新能力。其推出的「MagicSensor」是一款專為極低光源環境設計的超高靈敏度感測器，能在人眼幾乎無法辨識的黑暗中(0.1 Lux)，偵測到5米外的物體移動。其獨特的感光特性，讓感測器即使在低照度下，也能穿透深色塑膠外殼，實現「隱藏式」感測功能。這讓產品工業設計更為簡潔，無需開孔，即可在不侵犯隱私的前提下實現人體存在偵測等智慧功能。

挑戰自我 布局熱影像感測技術

在站穩既有影像感測市場後，原相繼而將目光投向門檻更高、挑戰更為艱鉅的「遠紅外線 (FIR)熱影像感測技術」。黃森煌透露，這是一項具備高度戰略意義的長期布局。之所以決心投入，是因為原相看到其背後巨大的市場潛力與無可取代的應用價值。

熱影像感測器藉由偵測遠紅外線輻射，可在完全黑暗中辨識熱源。這項不受光線限制的特性，使其在工業維護、智慧建築節能及汽車兒童遺留偵測(CPD)等領域深具潛力，未來更有望擴及消費性電子，開創嶄新應用。對原相而言，投入熱影像感測技術開發，不僅是為了開拓下一條成長曲線，對台灣產業來說，若能成功建立自主供應鏈，便能突破國外廠商的技術封鎖，無論在國防自主、工業升級，還是前瞻消費性應用上，都有不可估量的戰略價值。

突破商用關卡 政府資源挹注致為關鍵

儘管熱影像感測器極具發展價值，但其技術門檻極高，挑戰涵蓋了與標準CMOS製程不相容的特殊材料(如氧化釩)、高難度的真空封裝，以及複雜的後端校準。也因此，所需投入的研發資金、人力與時間成本亦極為龐大，對任何單一企業而言，都是沉重且高風險的負擔。

為了有效加速開發進程，原相科技決定積極尋求外部資源的協助，透過經濟部產業發展署「智慧電子產業計畫推動辦公室(SIPO)」的專業諮詢與輔導，正式遞件申請晶創IC補助計畫。

原相期望，政府的補助挹注能成為最關鍵的臨門一腳，不僅實質地分攤高額的研發費用，更重要的是，其背後所代表的政策支持與方向認可，將能有效號召並整合臺灣上下游的產業鏈夥伴，共同為建立臺灣自主的熱影像感測器供應鏈而努力。

對於SIPO的協助，黃森煌給予高度肯定。他指出，SIPO不僅提供清晰的計畫申請指引，更扮演了企業與政府間的溝通橋樑，大幅減少團隊摸索的時間。同時，他也認同「晶創生態圈」所倡導的「打群架」模式，認為在開發初期就納入終端應用夥伴，能確保產品真正貼近市場需求，避免閉門造車的風險。透過這樣的公私協力，不僅能加速單一企業的成長，更將共同提升臺灣整體產業的韌性與全球競爭力，為AI時代的智慧化浪潮，持續貢獻來自臺灣的創新價值。