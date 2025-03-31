亞洲金融業採行電子簽章　他山之石可為應用借鏡

電子簽章是在電子文件上由客戶透過電子化簽名或使用電子印章的方式來表彰客戶意思的行為，甚至再搭配設計身分驗證機制，以利銀行對客戶的了解及辨識。在個人戶投資、存款、轉帳和企業戶融資、交易確認等銀行業務中，具有流程優化和成本降低的顯著效益。

銀行屬於金融服務業，與客戶往來，皆透過締結合約形式提供金融服務，以授信業務為例，主要核心議題是防範法律風險，銀行業者關心的是此合約的有效性，避免客戶否認而不願負擔到期還款之責，依照「銀行公會會員授信準則」及「銀行公會會員徵信準則」之精神，主要著重兩個部分：身分核驗與客戶意思表示，如表1所示。

使用電子簽章的實務需求

銀行受理客戶申請各項業務，首要之務就是掌握人、證件、文件的真實性，從法律風險管理，進而延伸到信用風險管理的5P（People、Process、Place、Product、Price）。

電子簽章，是在電子文件上面，由客戶透過電子化簽名或使用電子印章的方式，來表彰客戶意思的行為，甚至再朝向前面的流程環節，搭配設計身分驗證機制，以利銀行對客戶的了解以及辨識。電子簽章分級制，可由銀行業者依照相關規範，自行評估採用適合等級的電子簽章。

由於電子簽章效力及強度不一，銀行業者應考量金融業務本質及使用業務情境，進而選擇運用不同強度等級的電子簽章，並搭配流程、風險辨識及控管等相關措施，進行整體設計，同時具體評估成本效益，將資源聚焦在適合的業務領域及目標客戶，方能針對客戶的需求提供適切的服務，以表2說明之。

亞洲銀行業使用情形

觀察在香港、新加坡、中國大陸的銀行業者已採行電子簽章，有的銀行是整段業務流程全程數位化、有的銀行是將該業務的部分流程環節採用電子簽章，如表3所示。

中國大陸其他金融業使用情形

中國大陸由於電子商務的蓬勃發展，電子簽章的發展應用相對較早，目前應用的產業非常廣泛，舉例說明如下：

證券業：在移動櫃檯辦理線上業務

客戶和營業員皆透過證券公司的線上業務辦理平台，進行新開戶及各項證券業務，該平台設計有身分驗證的環節，並且提供營業員及客戶平台憑證，可以確知人員登錄的紀錄，以進行電子合約或表單申請、採用電子簽章，以避免營業員透過移動櫃檯進行虛假開戶，以及客戶否認簽署證券各項業務的情形。

保險業：電子投保

中國大陸「互聯網保險業務監管辦法」第二十二條：「保險機構開展互聯網保險業務，應向客戶提供保單和發票，可優先提供電子保單和電子發票」。眾多保險公司順應政策推廣數位化發展趨勢，推動互聯網電子投保業務升級，解決傳統投保業務中紙張成本浪費、簽約時效性低、文件管理成本高以及客戶真實性難辨等問題，已採用的保險公司提到，其獲得優化流程、成本降低效率提升的顯著成效。

總而言之，電子簽章在個人戶投資、存款、轉帳和企業戶融資、交易確認等銀行業務中，已經普遍應用，並且在中國大陸的金融業也發展迅速，涵蓋證券業和保險業的多種線上業務，證券業透過線上平台進行新開戶和業務操作，至於保險業則推動電子投保，具有流程優化和成本降低的顯著效益。 基於這些金融業已經發展的應用實例與發展，顯示電子簽章在金融業務中的重要性，和未來廣泛應用的潛力，期待能給產業界應用推廣電子簽章的一些啟發。