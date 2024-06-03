三方案助企業上雲應對　副約加持成本更精省

選擇Azure VMware Solution（AVS）服務，能在人員不變、技能不變、平台架構不變，程式碼也無須改寫的情況下，把工作負載遷移到一個完全一模一樣的平台。再加上最多五年的RI（預留執行個體）方案，更方便企業控制長期預算。

早在三年前，微軟便是VMware密切合作的對象，至今已在全球超過30個Azure區域，提供Azure VMware Solution（AVS）服務。這項服務是基於VMware Cloud Foundation技術與全託管的微軟服務，並且運行在經過VMware驗證的Azure基礎架構上。藉由AVS，企業可將VMware服務無縫遷移或擴展至雲端，並利用Azure的雲端服務來實現應用程式的現代化，包括AI的創新。

英國保險業者Hastings Direct便是將工作負載遷移至AVS來服務400萬名客戶的典型案例，採用AVS後，該公司的應用程式效能提高了1.6倍，對客戶報價的速度也快了4到5倍，因而取得了市場優勢。

公雲授權未受波動 五年RI更利預算控制

台灣微軟雲端解決方案副總經理宋明遠指出，由於VMware by Broadcom宣布不再提供永久授權的銷售而改為訂閱制，再加上授權的計算方式CPU數量改為核心數和容量以及產品綑綁的策略，使得全球企業都大受影響，「台灣也有不少企業正積極地想要解決這個問題，包含政府單位亦是如此。」他提到，找尋替代方案或是採取雙供應商的策略並不是唯二可以解決這項問題的途徑，其實善用AVS，就能讓企業在不改變架構及現有人員的前提下，輕鬆應對授權費用激增的問題，並且實現V2V無痛轉移。

台灣微軟雲端解決方案副總經理宋明遠指出，天災意外無法預期，即便上雲，企業還是應該要如同在地端一樣，規劃出備援環境。

他提到，這是因為微軟與VMware簽定的合約是在Broadcom尚未併購VMware前便已經談定，因此並不會受到波動。把原本地端的內部部署環境遷移上雲的好處是，企業能以三年前的價格取得VMware的訂閱授權，若是再搭配RI（Reserved Instance，預留執行個體），選擇一年或三年的方案，還能有29%到50%不等的折扣。「這項方案對中小企業非常具有吸引力，能在人員不變、技能不變、平台架構不變，程式碼也無須改寫的情況下，把工作負載遷移到一個完全一模一樣的平台。」關鍵是，這項服務是由VMware跟微軟共同合作建置，因此，企業只需要透過微軟經銷商的協助，就能建置出合規的環境並且達到資安的要求。而針對這次VMware by Broadcom的異動，微軟也提供最多五年的RI方案，以方便企業控制長期預算。

擁抱雲原生VS.虛擬化替代

但是除了搬遷上雲的方法外，企業也可思考是否趁此機會，將IT環境打造成雲原生的架構，亦即藉由Azure遷移的工具協助，將工作負載遷移到Azure上的雲原生VM中或是藉此容器化，好處是，企業可以就此擺脫VMware架構，並且享受到雲原生的好處。如果企業擔心就算遷移到雲端上的VMware環境，也很難預期五年後會不會再有其他狀況發生的話，那麼就可以考慮這個方案。

「並不是只要上雲就是數位轉型，」宋明遠認為，如果只是把地端環境原樣遷移上雲，就概念上也不過就是左手換右手而已，所有的人員、成本其實都沒有變動，甚至成本還有可能更高。如果利用這次機會轉向雲原生架構，企業就可以開始思考是不是使用雲端的PaaS服務，而不是VM，如此一來，企業的應用程式就能以更彈性、更能橫向擴展的方式進行建構，若是再搭配DevOps及GitHub Copilot，便能讓應用程式與開發環境更現代化，甚至最終達到微服務化。

第三種方案就是單純地找尋虛擬化的替代方案，從原本地端的VMware vSphere轉到Windows Hyper-V，轉換不同的Hypervisor的架構。

天災無法預期 上雲也要考量備援

他提到，這三種方案都可以協助企業應對現況，然而在進行決策之前，企業應評估未來成本以及策略方向，再做決定。如果打算一勞永逸解決問題，那麼直接擁抱雲原生的架構會是較好的作法，但如果考量現在短期的業務持續性，也不希望只是因為一次性的軟體授權影響而導致IT架構有太大的異動，那麼就可以選擇AVS，不同的方向會決定企業走向不同道路。

「不過，有一點須要特別留意，許多企業都以為系統移植上雲後，就有完整的保護，因此沒有規劃任何備援機制，萬一發生突如其來的停電，才發現根本沒有備援的環境可以切換，屆時，企業營運就會因此而大受影響。」宋明遠解釋，雖然微軟提供了完整的SLA，但是天災往往難以預期，舉例而言，台灣位處地震帶，包含4月才發生的花蓮大地震至今仍餘震不斷，企業還是要如同在地端一樣，規劃出備援的環境，例如選擇位於日本的微軟資料中心，當然這可能會產生額外的成本，這時就必須依據應用程式的價值以及企業承諾的SLA來決定，「畢竟IT基礎架構肩負了許多企業營運或業務功能，一旦中斷，有可能影響非常大。」

「當然，還有一些細部因素，也要綜合評估。」宋明遠舉例，假設企業因成本考量而打算擁抱雲原生，但發現企業現有人員的技能只熟悉VMware，而且應用程式也只能在vSphere環境上運行，短時間內根本無法切換，這時候可能就會退回到採用AVS會比較合適，「總體來看，成本、作業的持續性、應用程式現代化，到建立災難備援機制，都是應該考量的因素。」

專用工具助無縫遷移

為了協助企業更順利地遷移VM，微軟也提供了專門的遷移工具VMware HCX，讓大量的工作負載可以在兩個環境間無縫地遷移，除了冷遷移之外，也能透過vMotion，針對正在執行的關鍵應用遷移到AVS環境上，這種零宕機的遷移方式，可降低移轉造成系統中斷的過程，讓虛擬機器可以保持運行狀態並持續對外提供服務。

此外，微軟也有完整銷售與架構師團隊，以及合作夥伴生態系可以協助企業遷移。

他最後強調，除了提供5年RI較優惠且穩定的成本外，SQL Server與AVS亦有推出聯合優惠。倘若中小企業在地端已經購買SQL Server Enterprise或標準版的授權，包含軟體保證（SA），打算遷移上雲時，可與微軟洽談簽定副約，有兩種方式：一是遷移至SQL MI，能依實際需求獲得地端所購賣授權數量兩倍至四倍不等的SQL MI授權。另一則是以AVS起虛擬機環境並於上面跑SQL Server授權，這種方式最多也可以提供到地端授權數量兩倍的SQL使用權。舉例來說，企業已在地端購買100核心的SQL Server Enterprise加SA授權，只要簽定副約後，就可以有200-400核心的SQL MI使用量或是在AVS上擁有200核心的SQL授權，但所需支付的成本還是100核心的費用。換言之，SQL Server使用量越多的企業，只要與微軟談定優惠方案，更能取得成本精省的效益。