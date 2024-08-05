打造邊緣到雲統一平台　保障安全性兼具用戶體驗

全球產業快速推進數位轉型發展，不斷擴大網路接取應用範疇，但也衍生出新的資安風險，有鑑於此，HPE Aruba透過併購手段，強化其EdgeConnect SD-WAN（軟體定義廣域網路）與SSE（安全服務邊緣）技術，推動Unified SASE（Secure Access Service Edge）架構的發展。

回顧過去幾年新冠疫情期間，許多企業採納了遠端工作，不僅改變了工作模式，也意味著資安防護機制須隨之轉變。HPE Aruba Networking台灣區總經理蔡政修指出，HPE Aruba的SASE解決方案結合了SD-WAN的網路連接優勢與SSE的安全防護能力，為企業提供了一個從邊緣到雲端的全面安全防護架構。

HPE Aruba原本就擁有SD-WAN技術，讓企業可選用自建部署，至於SSE服務則是透過與Zscaler、Check Point等網路安全技術供應商合作，提供企業更多樣化的選項，保持開放性。然而，各界包括國際市場研究機構如Gartner、IDC等均預測，未來的趨勢可能會轉向由單一廠商提供完整的SASE服務。有鑒於市場發展趨勢，HPE Aruba於去年（2023）也透過併購Axis Security取得雲端原生的SSE平台，以便能夠提供完整的SASE服務。

從市場的轉變可發現企業思維正在改變。相較於傳統上分散尋求多家供應商來滿足各自不同的功能需求，如今企業更傾向於選擇一家可信任的資安防護供應商，進而擁有一個完整的SASE解決方案。HPE Aruba除了透過併購策略來滿足市場需求，並且計畫將透過ESP（Edge Services Platform）進行更多的技術融合，尤其是運用AI與機器學習演算模型，來進一步實現自動化網路管理並提升資安防護的效率。

5G結合Wi-Fi 室內外應用無縫切換

隨著5G技術的發展，HPE Aruba也積極整合5G與Wi-Fi技術，推動企業專網的應用，如農場、港口等應用場景，進一步拓展無線網路的應用範疇。這種技術整合不僅提供了更高的網路效能，也為企業提供了更多的選擇與靈活性。

在2023年年初，HPE Aruba透過收購Athonet成功取得5G專網技術，意味著其產品線從傳統Wi-Fi網路拓展至廣義的無線網路，涵蓋了室內外Wi-Fi以及5G專網等多樣化領域。蔡政修說明，HPE Aruba近期發布了一項創新的整合方案，把5G專網與Wi-Fi技術結合成為新的HPE Aruba Networking Enterprise Private 5G解決方案。過去市場上常有觀點認為，隨著4G、5G的發展，Wi-Fi可能會逐漸被淘汰。然而，無線網路技術並未走向分化，反而是朝向更加融合與互補的方向發展。從HPE Aruba的發展趨勢來看，這種整合不僅提供了更多樣的選擇，也能更好地滿足特定環境下的需求，如戶外廣泛部署的感測器、無人搬運車（AGV）、搬運機器人（AMR）等應用。

「在台灣，此類技術通常被稱為企業專網。相對於公眾5G網路（Public 5G），由電信公司主導，企業專網（Private 5G）更適用於特定應用場域，如製造業廠區、港口和礦場等。」蔡政修說。Public 5G主要由電信公司提供，可能不會特別針對特定應用場域進行優化。但是當企業有特定應用需求時，Private 5G則可提供相關的解決方案，在特定場域進行客製化部署，以提高使用效率與效能，「這就是HPE Aruba的優勢。」

集中控管多據點應用場景

在資安方面，HPE Aruba發展的SASE技術集結了SD-WAN與SSE兩大部分，透過整合網路與資安功能於單一架構中，為企業提供更為彈性部署的防護方案。隨著全球產經快速朝向數位化推進，企業對於靈活彈性且具備安全防護的網路連接需求日益增加，使得SASE成為當前的重要趨勢。

HPE Aruba Networking台灣區總經理蔡政修（左）與HPE Aruba Networking台灣區技術副總經理陳清淵（右）指出，隨著企業採用的雲端服務逐年增加，資安防護機制逐漸傾向於交由一家可信任的供應商來建構完整SASE，以保障隨處工作的用戶存取安全與體驗。

蔡政修觀察到，近兩年許多本土製造業營運策略積極地全球佈局，總部設於台灣，而工廠則遍佈全球，如越南、泰國、墨西哥等地區。這樣的全球分佈式業務模式，對網路的要求極為嚴格，不僅需要高效的資料傳輸線路，更須確保安全性與通訊服務品質（QoS）符合要求。SD-WAN技術使企業能夠透過中央集中式管理（Central Management），有效地控制和最佳化跨國網路傳輸流量，針對關鍵應用系統的存取流量，例如企業資源規劃（ERP）、進銷存、供應鏈管理等，可進行高優先級遞送。

此外，SSE為企業提供了從端點到雲端的全面安全策略，強化了資料傳輸過程中的安全性，特別是在遠端工作與分散式辦公環境中更顯其重要性。透過SSE，企業能夠保護機敏資料避免遭竊取。

實現「網隨人動」 保障用戶體驗

實際上，國際市場上自2021年就已開始出現基於雲端平台提供的SSE服務，用來取代VPN連線，避免攻擊者滲透到內網。更重要的是能藉此實作零信任網路存取（ZTNA）、雲端存取安全代理（CASB）、防火牆即服務（FWaaS）、網站安全閘道（SWG）、資料外洩防護（DLP）、遠端瀏覽器隔離（RBI）等資安機制，無須複雜的部署操作程序，IT或資安管理者立即可用於控管遠端工作、外部據點等應用場景的防護措施。

HPE Aruba Networking台灣區技術副總經理陳清淵指出，HPE Aruba藉由整合SD-WAN技術與SSE技術，逐步實現Unified SASE，以應對異質技術環境中管理與政策配置的複雜性。他表示，Unified SASE首要的主軸即為統一基礎架構（Unified Infrastructure），不僅涵蓋有線與無線連接，也包括SD-WAN技術，這種整合提供了更為緊密且全面的網路連接解決方案。完成連接性的整合後，更高層級的網路防護機制才得以實施，例如增強可視性、身分驗證、微分段等，因應不同存取行為配置必要保護措施。

HPE Aruba經常提倡的核心理念為「網隨人動」，意指當前的網路架構應該依照使用者的需求及角色動態調整，而非讓使用者適應固定的網路配置。這種設計理念基於用戶角色來配置網路存取權限，不論在全球何地發起存取，只要連線登入企業提供的資源，皆無須重新設定即可採用一致的方式進行存取。 這種以使用者為中心的網路設計理念，不僅改善了員工的工作體驗，也為企業帶來了更便於控管的網路安全措施。企業可藉由設定特定的角色和相關政策，確保資料安全性的同時，也使得員工在任何地點都能夠獲得必要的資源，進一步支援了遠端工作模式與數位轉型的發展。