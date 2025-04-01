克服量子運算破解加密危機　PQC守護憑證與機密資料

量子運算技術突飛猛進，也使全球資安環境迎來重大變革。近年來，量子技術的突破使得傳統加密演算法面臨潛在威脅，由於量子電腦運算能力不斷提升，導致RSA與ECC等非對稱加密技術可能在短時間內被破解。

面對這一波量子時代的資安衝擊，Thales已經推出一系列應對方案，協助企業與政府機構順利完成從傳統加密技術遷移到後量子密碼學(PQC)的轉型。Thales亦透過加密敏捷性(Crypto Agility)設計，確保未來可靈活且快速地適應更新的資安標準。

Thales資安顧問沈宗享指出，量子運算的興起將對現行的公開金鑰基礎設施(PKI)與非對稱式加密技術帶來相當大影響。目前RSA 2048、ECC 256、ECC 384等演算法被廣泛應用於網路銀行、SSL憑證、電子簽章、物聯網裝置與身分驗證系統。然而，當量子電腦達到一定規模時，駭客組織將能輕易偽造數位簽章、進行中間人攻擊，甚至解密既存的機敏資料。

值得留意的是，駭客組織已開始使用「先竊取，後解密」策略，即使當前無法破解的資料，只要設法取得，未來透過量子運算技術即可輕易解密。因此，現今的加密機制若無法抵抗量子破密，所有已經封存或透過網路傳輸的敏感資訊，都將暴露於風險之中。

為了應對這場量子運算帶來的安全危機，美國國家標準技術研究院(NIST)自2016年起啟動後量子密碼學標準化，並在2024年8月13日正式公布第一批PQC標準演算法。沈宗享表示，其中的FALCON是由Thales以及法國、瑞士、加拿大、美國等多個國家的學術與工業合作夥伴共同開發，特別適用於IoT產業，將取代傳統的ECC演算法，提供更快的簽章速度與更短的簽章長度。

Thales資安顧問沈宗享提醒，量子時代的來臨已成定局，企業應立即採取行動，盤點目前使用的加密演算法，以確保未來的競爭力與合規性

面對量子時代的挑戰，Thales提供多層次的量子安全解決方案。沈宗享說明，加密敏捷性技術可支援混合式密碼學解決方案，使傳統密碼與PQC並行運作，並可快速切換底層加密技術，以適應未來標準變化。Thales Luna HSM已獲得FIPS 140-3 Level 3認證，確保金鑰保存的安全性，並支援PQC，可確保設備未來十年的安全性。