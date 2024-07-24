遠距工作催生簽核產品　易用合規兩全其美

以本土自主研發中文手寫輸入系統起家的蒙恬科技，成立迄今已逾30年，因應企業數位轉型計畫大多採用雲端服務來輔助提高生產力，蒙恬科技也隨之轉型提供SaaS服務。

2020年全球新冠疫情大爆發之際，為協助企業遠距工作，蒙恬科技基於既有手寫板解決方案累積的技術與領域知識，新推出好好簽（BreezySign）產品線，不僅可符合近期修法施行的電子簽章法規範，亦支援法定憑證發行機構中華電信的自然人憑證、工商憑證，以及Adobe認可信任清單（AATL），讓電子文件嵌入數位簽章，更具法律效力。

蒙恬科技資源整合部資深處長鄭智元指出，隨著企業逐階段落實ESG（環境、社會及公司治理）永續經營，辦公室無紙化可說是勢在必行的措施。從蒙恬科技過去兩年自行進行的市場調查來看，仍有超過八成的公司在內部工作流程中主要使用紙本。雖然大部分公司的文件原件已轉為電子檔案，但實際上無紙化的應用場景似乎並不如預期普及。疫情加速了遠距工作與混合辦公的需求，然而離開實體辦公室後，紙本文件的工作流程顯然成了一大挑戰。

鄭智元進一步說明，許多企業內部流程雖已電子化，但法定文件如合約在完成後仍需列印並加蓋公章，且需多份實體副本以供核對和存檔。蒙恬科技自主研發的好好簽方案正是為解決這些低效率問題而設計，有助於企業在數位化轉型過程中，同步更新內部及對外溝通模式。隨著新版電子簽章法上路，預計未來電子簽章的應用場景有機會擴展，推動無紙化在更廣泛的商業模式中實現。

半數以上企業工作流程仍為紙本文件

從實際輔助客戶導入好好簽方案的過程中，鄭智元觀察到，企業雖已開始引進電子簽名機制，但實際操作中仍存在斷點。許多企業雖然實施了內部流程的數位化，但在電子合約方面尚未能完全無紙化，例如仍需將合約列印出一式四份並郵寄給對方進行簽章。因此，這些企業也將從電子簽章法的修正案通過後獲得顯著益處。

在公司內部，業務流程管理（BPM）的批准，可能只要主管透過郵件回覆確認，或是透過手機螢幕簽名就已足夠。但是，這種簽名的法律效力並不適用於跨公司的溝通，因為無法確保簽名者身分的真實性。

「目前電子簽名尚未廣泛普及的原因之一是法律效力的要求，某些重要文件必須使用紙本。此外，預算問題也是一大阻礙，過去紙張成本相對低廉，而現在紙張郵寄倉儲等成本不斷上升。相比之下，電子文件的儲存成本卻在逐年降低。加上法規的更新與國際發展趨勢，採用電子簽章的必要性和迫切性愈發明顯。」鄭智元說。

對於公司之間的商務往來，數位簽章提供了一個更高安全性的選擇，因為它能與電子文件直接綁定，確保文件的不可修改性。例如銀行開戶、房產交易等，通常需要印鑑證明，數位簽章在這類應用場景即可提供有效力的替代方案。

商業文件的法律效力需求，應根據文件的機密等級和重要性來決定。對於內部流程，如費用申請，可能只需要基本的電子簽名即可。如今電子簽章法修正案通過，後續還有施行細則和行業規範尚未發布，或可有更明確的定義，滿足不同產業對安全性和便利性的需求。

完善法律框架下擴展應用場域

蒙恬科技基於超過30年的研發經驗，已建立一套完善的安全控管制度，並成功將此技術轉化為商業產品。例如好好簽方案，自2020年新冠疫情期間推出以來，已發展成為支援遠距工作需求的解決方案之一。

鄭智元說明，好好簽方案主要是部署在Google Cloud Platform（GCP）公有雲平台，採以SaaS模式提供，企業用戶無需對現有的BPM或Workflow管理系統進行大幅修改，即可實現電子簽名功能。蒙恬科技也提供了SaaS的API，允許企業自家開發團隊或委外廠商進行API串接，進一步提升整合度與使用便利性。他強調，好好簽方案獨特之處在於其高度的客製化能力，亦能夠根據企業的具體需求部署在地端，並由IT部門維護與操作。

由數位發展部擔任主管機關的新版電子簽章法，主要目的是為了解決相關法律問題，同時將技術應用和市場解決方案的決定權交予市場自主。在此法律框架指導下，蒙恬科技成功整合了電子簽章機制與身分辨識技術，有助於提升電子文件的安全性及使用便利性。

蒙恬科技資源整合部資深處長鄭智元認為，隨著電子簽章法修正案通過，預計未來電子簽章的應用場景將擴大，推動無紙化在更廣泛的領域中實現，更重要的是符合跨境貿易規範。

在電子認證領域，臺灣網路認證和中華電信作為公認的憑證廠商，其遵循的嚴格法規賦予了其極高的公信力。鄭智元指出，蒙恬科技的身分辨識技術，包括身分證照片拍攝及證件號碼辨識等，支援客戶身分認證（KYC）標準，確保了用戶身分驗證過程的精準度。

根據新修正的電子簽章法，簽署文件後不得做任何修改，以保障文件的完整性及簽署的不可否認性。簽署過程中，必須配合數位憑證使用，例如PDF文件上需顯示綠色打勾，以驗證其安全性與合法性。此外，電子簽章過程中還引入了雙重身分驗證機制，例如透過發送一次性密碼（OTP），進一步確保簽署者身分的正確性。

蒙恬科技透過與中華電信的合作，讓好好簽方案得以利用工商憑證及自然人憑證進行身分辨識，並將這些憑證整合至文件中。這些數位憑證已列入Adobe認可的信任清單（AATL），使得Adobe Document Cloud中的數位簽章獲得全球認可，符合歐盟制定的eIDAS等規範。

錄製簽署過程提高文件證據力

電子文件結合數位簽章，除了強化的身分驗證，亦可透過加密技術來保護，確保文件內容不至於在傳遞與儲存過程中遭非法閱覽或竄改，進而保證文件的真實性和完整性。

在好好簽方案中亦具備電子軌跡記錄機制，每筆簽署動作產生的時間戳、簽署者IP位址、操作細節等，皆可成為日後稽核追蹤與核實簽署過程的重要依據，在必要時亦可成為具法律效力的證據。

此外，好好簽亦提供聲明錄影的功能，藉此錄製簽署人在簽署文件時的實際影像，以此來證明簽署行為的真實性。透過這種方式，簽署人的影像和聲音可以作為文件的一部分被保存，成為後續核驗身分和證明簽署行為真實性的關鍵證據。