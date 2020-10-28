成為優秀技術主管　三能力讓你脫穎而出

隨疫情帶來的新科技應用擴張，全球企業對於技術人才的需求逐漸攀升，尤其是工程、資訊及通訊領域之專業人員，其中，對於高階技術人才可說是求賢若渴。

在各家企業如火如荼招募新進技術人員的同時，要脫穎而出做一個出色的「技術主管」（Tech Leader），需具備的技能組合更是不容小覷。和一般團隊管理者不同之處在於，技術主管大部分管理工作都是針對具體研發任務和技術事務，綜觀部門內過去的經驗，擔任一名出色的技術主管，至少須具備以下三大能力：

1.掌握需求管理，挖掘出產品核心價值

據美國專門從事追蹤IT專案成效的權威機構Standish Group的CHAOS Reports調查發現，有高達74%的專案項目是失敗的，造成失敗的原因包括延期、功能不符合預期或是超出預算等，其中，「用戶需求變更」成為最容易導致專案失敗的原因。在產品的整個生命週期中，產品經理會收到來自各方的需求，需要對每一個需求的必要性、重要性和實現成本進行深思熟慮的分析和計畫，技術主管則應正確地對需求進行控管，避免盲目的決定或變更需求，導致整個項目偏離正軌。達成需求管理的第一步便是梳理來自不同來源的需求，包括從產品定位出發、外部使用者回饋、競爭對手情況、市場變化以及內部營運人員、客服人員、開發人員的回饋。技術主管對產品須有足夠認知和控管，產品需求一定要根據於客戶的需求及環境而生，找出每款產品的核心價值，摒除價值不大的需求。

2.擁有良好技術視野，設計彈性產品架構

架構設計的能力也格外重要，必須要具備足夠的彈性，既能夠確保開發的高效率，又能夠對未來產品架構的演進保留擴展的餘地，管理能力則次之。管理能力中，最重要的則是對團隊的感知能力，身為技術主管，需要清楚整體業務發展的大方向，若缺乏細膩的感知能力，則可能導致決策偏差。換句話說，若技術主管不能明確指出好的方向，最終將淪為需求翻譯器，只負責保證產品的品質、開發的速度，成為一個瑣碎的團隊。綜合來看，技術主管須具備良好技術視野，包含對各種技術領域的發展趨勢及技術的應用場景等，雖不需要精通各種技術，但是必須要有所涉獵。

3.學習能力出眾，可靈活應對新興技術

儘管技術主管不需要親自編寫程式碼，但仍不能長期遠離一線工作，需要隨時動手參與第一線的編碼工作，否則長遠來說，會對技術的判斷產生誤差。另外，技術主管應具備出色的學習能力，持續吸收產業相關知識，以因應日新月異的IT 產業技術。

總結以上，技術視野良好、擁有解決問題能力與出色的架構設計能力，再加上能建立團隊開發文化、團隊人才培養與建立、跨部門協調與溝通等，都是作為一位優秀的技術主管，必須具備的眾多能力之一。