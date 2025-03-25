AI能力成企業招募加分項　擁抱新技術為職涯鍍金

根據104人力銀行資料，在五大高薪的IT職務中，資料科學家以78,000元的平均月薪拔得頭籌，韌體設計工程師的平均月薪也有77,000元，其次是演算法開發工程師76,000元、BIOS工程師74,000元，第五名的網路安全分析師平均薪資也有69,000元。

蛇年開春第一季，IT人力市場火熱非凡。根據104人力銀行調查，在蛇年開工後的第8天，線上徵才企業已突破5.8萬家，超越去年全年高峰。為了招攬人才，不少企業也祭出優渥的薪資福利向人才招手，以近兩年投入職場的大學和碩士畢業生、具備相關職務經驗兩年以下的職場新人為例，包含演算法工程師、韌體工程師、硬體研發工程師等職務在內的職場新手，年薪中位數（PR50）均已達80萬元以上。

不只針對職場新手，在五年內從事資料科學家、韌體設計工程師、演算法開發工程師、BIOS工程師以及網路安全分析師的從業人員也可感受到台灣企業主展現出的誠意，根據104人力銀行資料，上述前五大高薪的IT職務中，資料科學家以78,000元的平均月薪拔得頭籌，韌體設計工程師的平均月薪也有77,000元，其次是演算法開發工程師76,000元、BIOS工程師74,000元，第五名的網路安全分析師平均薪資也有69,000元。

五大高薪的IT職務。（資料來源：104人力銀行 製圖：網管人雜誌）

104人力銀行資訊服務事業體研發處協理張世淳觀察，伴隨著生成式AI浪潮，IT職務的含金量也開始出現變化，眾所周知，台灣在全球ICT產業具有關鍵地位，尤其是在半導體產業更扮演著舉足輕重的角色，因此韌體設計工程師與BIOS工程師有較高的含金量都是可預期的。但是這幾年在AI快速發展下，企業也慢慢開始偏重資料科學家，使得這類職務的薪資也隨之不斷攀升。此外，逐年加重的資安挑戰加上全新的生成式AI領域，也讓資安變得越來越重要，從而提升了網路安全分析師的含金量。

十大IT徵才職務。（資料來源：104人力銀行 製圖：網管人雜誌）

他提到，從企業在職務描述中所提到的AI關鍵字比例不斷增加，便可感受到AI正在對IT招募逐年加深其影響力，尤其是自ChatGPT問世後，企業提到ChatGPT或LLM關鍵字的比例，每一季都有1.5倍的成長，初期甚至有4至5倍的成長幅度。即使是到今年的2月，GenAI這個詞彙依然有1.8倍的成長，而且分散在軟體工程師、系統維護工程師、韌體工程師等職務需求上，不少企業均明確指出，如果應試者能善用生成式AI相關工具，將會因此而加分。

軟體設計工程師需求破萬

多年以來，科技趨勢發展與IT人力的就業市場一直有著緊密的關連，104人力銀行以去（2024）年第四季企業徵才職務為基礎，排列出10大IT徵才職務，由此來窥見2025年IT人才需求走向。其中，軟體設計工程師以月均17,717個工作機會數位列第一，第二名為系統維護／操作人員，平均每月有3,045個工作機會，此外韌體設計工程師以及網路管理工程師也不差，月工作機會也有2,000名以上。其他還有上榜的職務分別為Internet程式設計師、電腦系統分析師、演算法開發工程師、MIS程式設計師、後端工程師以及資訊助理人員。

從調查結果看來，很明顯地，軟體設計工程師需求遠高於其他IT職務，是第二名的5.8倍。若是對比資訊助理人員，也高出24倍之多。張世淳認為，上榜的職類與往年差不多，而且都持續地成長，只是每一個職務的成長強弱有些許不同，導致排名的順序而有些微的變化。「軟體工程師之所以工作機會數有如此大的需求，除了這項職務在產業中原本就有較大的需求外，也因為其泛用性相對廣泛可以涵蓋多種角色，因而有些交疊的現象。」他解釋，很多企業在撰寫招募需求的當下，並沒有決定該職缺要做什麼類型的工作，因此會先勾選軟體工程師這個類別，而後再賦予前端工程師、後端工程師或是AI工程師等任務角色，在此情況下，軟體設計工程師的工作機會數就會比其他上榜的職務要來得高。

資訊系統職類IT人才主要徵才產業。（資料來源：104人力銀行 製圖：網管人雜誌）

此外，從徵才產業來看，去年第四季月均工作機會數前三名分別為電子資訊／軟體半導體、製造業以及金融保險業。其中，電子資訊／軟體半導體提供了29,714個月均工作機會，製造業與金融保險業也有3,100個以上的工作機會數。

張世淳指出，這五個產業所釋出的工作機會數也逐年攀升，而且有產業擴大的現象。「以104人力銀行為例，人力銀行是網際網路產業，過往與我們競爭人才的多半都是軟體業，但這兩三年來，硬體產業也非常歡迎軟體工程師到硬體產業工作，產業間人才競爭其實是有擴大的現象。」另外，值得留意的是，金融產業也非常積極，政府開放上雲後，金融業也一直在邀請更多的雲端人才，再加上生成式AI的應用，投資比例不小，對於人才的招募也非常熱烈。

他補充，雲端工程師與資安工程師雖然沒有上榜，但目前企業招募的積極度也很高，雲端工程師並不是在這一兩年才有所增幅，而是更早之前的趨勢便已經如此，目前三大公有雲其實都有辦理相關的教育訓練或是學生陪跑計畫、雲端人才搖籃計畫；另外，DeepSeek問世後對企業一則以喜，一則以憂，好處是企業未來有機會可以用更低的運算成本來運用AI，但缺點則是駭客也會更容易發動大規模攻擊，資安相關人才也會變得越來越重要。只是這兩類職務在企業總體IT人力配置的佔比目前還沒有跟上，展現在職缺數的表現上就不會增長這麼多。

跨域整合能力成關鍵

身為研發單位主管，在實務的招募上，張世淳發現非本科系跨域應聘的情況也越來越多，「去年招募研發工程師時，設定的職務內容希望能跟資料工程相關，因此會偏重一些資料科學家相關的技能，過往直覺會覺得應該要找本科系的學生，但是過程中，發現有許多數學、會計以及經濟系等非本科系的應試者，因為在校有輔修或是學習程式開發語言相關的課程，例如Python程式語言，而選擇前來應試，這種跨科系的情況非常明顯。」

104人力銀行資訊服務事業體研發處協理張世淳觀察，生成式AI也正在讓IT職務產生「質」的變化，特別是跨域整合的能力會更受到要求。

另外，生成式AI也正在讓IT職務產生「質」的變化，特別是跨域整合的能力會更受到要求。他解釋，現今企業最在意的是如何善用生成式AI並且整合領域知識將生成式AI落地到產業環境中，但是生成式AI只有廣泛性的知識並沒有特定的領域知識，想要深化到每一家企業，有自己特有的術語與專業領域，就必須搭配具有該領域知識的工程師，如此才能得到更好的效果。

「從現有的人力供需來看，軟體程式設計師永遠都是不夠的，而生成式AI能讓軟體工程師的產能上升，讓更多夥伴可以加入IT的行列，甚至在未來與代理式AI（Agentic AI）共伴合作。」張世淳分析，過去工程師可能只要專心開發程式、維護系統，未來則可能是一個人帶領著多個AI代理人就可以執行一項專案，屆時工程師們就要多往前或往後涉獵，例如更關注資訊安全或是思考品質保證（QA）、品質管制（QC）應該注意的事項，而這些過去是資深程式設計師才會關注的事情，現在由於一般的工程師就能透過生成式AI來提升技能，無形中也降低了技術的門檻，在此情況下，保持好奇心將非常重要，多瞭解趨勢發展並加以擁抱，與此同時也要善用學習資源，例如參與社群或觀看意見領袖發表的各式各樣見解，才能讓IT職涯保持更大的含金量。

＜本文作者：IBM Security，位在台北南港的IBM 資安實驗室近年研發重點為打造智能資安中心（SOC）。從基礎防護如惡意郵件分析以及攔截、阻擋惡意DNS查詢（Quad9），到運用Watson進行智能事件分析，以及透過完整響應平台根除威脅，甚至打造情資分享平台讓企業能協同抵禦新型態攻擊。＞