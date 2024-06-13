安全左移至開發階段　全面控管API潛在風險

基於網頁應用程式防火牆（WAF）領域累積的專業經驗，F5持續積極運用人工智慧（AI）技術，以增強其技術發展。F5在Distributed Cloud Services打造的WAAP（Web App and API Protection）方案，緊跟現代化應用程式發展與API部署的增加，提供完整的防護力。

近期更透過收購Wib取得自動化漏洞檢測和可觀察性能力，讓API程式碼掃描、測試、分析、發現和流量分析等在整個DevOps流程中的安全機制，都可藉由統一供應商獲得API安全防護，以降低複雜度。

F5台灣區總經理張紘綱指出，過去幾年F5在台灣的市場佔有率顯著提升。「F5在台灣的市佔率提高到78%。除了因競爭對手陸續被收購發生組織異動，使得F5在市場上的競爭地位得以強化，」他引述IDC的調查報告說明，另一股更大驅動力則是金融監督管理委員會（金管會）再次強調API安全防護的重要性，並明確提出三個稽核重點：API盤點、API驗證授權、API安全防護。對此，F5的技術正可發揮擅長。

張紘綱進一步說明，傳統API防護主要針對南北方向的網路流量，可透過部署Gateway來實施控管措施。然而，隨著應用程式演進到微服務架構，十分仰賴API整合運行各種營運業務服務，促使API數量指數型增長，且每個都可能成為潛在滲透入侵管道，因此東西方向的網路流量亦須納入防護，強化盤點與偵測惡意活動以保障資料安全。

對此，F5最新併購的Wib，有助於在應用程式開發過程中實現漏洞檢測，以及提高可觀察性，以確保在API部署到線上營運環境之前能夠識別風險並實施適當的控管措施。

嚴加控管API風險防資料外洩

目前各產業對於生成式人工智慧（GenAI）的關注度，推動了API數量的迅速增長，進而衍生出前所未見的管理與安全疑慮。F5台灣區資深技術顧問陳廣融認為，數位轉型的企業應用防護策略，應著重於在預防發生資安漏洞，才可有效地降低風險。

隨著企業對於雲端服務，特別是SaaS解決方案的接受度增加，資安服務的提供方式也隨之改變。陳廣融說明，F5的產品線主要包括BIG-IP、NGINX、Distributed Cloud Service，全數皆專注於保護企業對外提供的應用服務。發展策略不僅符合當前的資安趨勢，也可滿足企業應用場景對於靈活彈性部署的需求。例如BIG-IP提供負載均衡及應用交付功能，NGINX為微服務架構提供高效能的反向代理與負載均衡，Distributed Cloud Service則涵蓋雲端分散式服務與安全防護，確保在不同使用情境下提供穩定且安全的服務。

針對當前API安全的疑慮，陳廣融認為，主要是API的設計理念本就為了促進開放的資料結構和標準，從而推動商業的擴展。例如，若要建立一個電子商務網站，可能會需要串接第三方支付服務，這正是透過API實現的。這種開放性設計，意味著API的功能規格和應用服務呼叫的規格，通常都預設從外部網路環境中可見，以促進商業發展。

然而，這種開放性也帶來了安全挑戰。傳統的網頁應用系統可能只需要保護統一的入口，而API的路徑可能包含數十個到數千個甚至更多，這使得控管與保護這些API變得極其困難。相較於過去針對網頁應用程式發動的攻擊，API攻擊的潛在入口更多，攻擊者可以使用少量的攻擊行為進行長時間的試探，這使得防禦方很難發現這些攻擊，因為它們隱藏在數以千計路徑中的少量資料中。

API攻擊的另一個特點是反向操作。陳廣融說明，過去的網頁應用程式漏洞可能會導致攻擊者入侵主站，然後跳轉到其他系統。但API攻擊主要的問題是資料的即時外洩。「因此，F5的核心理念是不僅要即時偵測到威脅，還必須能夠即時阻擋這些威脅，以有效避免資料外洩事件的發生。」

收購Wib取得程式碼檢測技術

隨著大型語言模型在資安領域開始展現潛力，2023年最新出籠的OWASP Top 10 for Large Language Model Applications，便扮演了通用的風險評估框架，提高開發者、IT人員和資安專家認識常見的安全漏洞。畢竟整合GenAI的必備技術就是API，強化API的安全性成為當務之急。

GenAI的基礎架構通常依賴於Kubernetes，這不僅有助於容器化應用的遷移，也便於使用GPU等實體資源。此外，生成式AI的應用主要是透過API進行連接和管理，允許用戶在多雲環境中靈活地部署和調用資源。

F5台灣區總經理張紘綱（左）與台灣區資深技術顧問陳廣融（右）建議，有效地提升API安全的關鍵，須讓安全機制「左移」，透過統一平台收集資料與分析風險分數，而非拼湊或整合方式建構，才有能力即時發現異常活動。

陳廣融認為，當前應用程式納入GenAI，須依賴分散式的資料來源、模型和服務安排，這些元素分布於本地、雲端和邊緣端，並透過迅速增加的API數量相互連接。為了協助企業應對複雜的安全管理，F5正在把API程式碼檢測與遙測資料的分析技術引入Distributed Cloud Services，為整合GenAI的應用服務打造完整API安全解決方案。F5最新收購的Wib，即為重要的策略目標之一，增加了在應用程式開發過程中的漏洞檢測和可觀察性，能夠在API投入生產之前識別風險並實施控管緩解。

引進AI助理輔助簡化維運

「F5身為一家負載平衡與WAF技術供應商，長期以來一直在應用服務前端執行防護任務。以往資安管理者與應用開發團隊之間的協同合作相對較少，但隨著API安全防護與DevOps精神的結合，這種協同合作模式正在變得更為緊密。」陳廣融說。開發人員使用左移（Shift Left）策略作為一種主動措施，讓程式碼缺陷在開發管道（Pipeline）中向前推進之前，先一步識別和修復，來提高應用程式安全性。

除了透過WAAP平台提供API的安全管理，F5也正在推動把即時API防護和維運功能以SaaS模式納入到Distributed Cloud平台。藉此F5可完整收集網路流量，並且進行觀測與學習，實施發現、監控和防護策略。包括將原始碼分析納入開發流程中，以識別部署的API規格中的潛在安全威脅，並執行API掃描與測試。

在過去，技術人員需要學習和使用複雜的操作介面或指令列（Command Line）來管理系統。隨著GenAI技術進步飛快，陳廣融指出，今年稍晚，F5亦將發布AI助手，讓維運人員使用自然語言與F5解決方案互動，有助於降低學習曲線。此技術是由F5最新發布的AI Data Fabric提供支援，它將可輕鬆生成資料視覺化、識別異常、查詢和策略配置，讓維運人員即時發現，並快速採取行動回應威脅活動。