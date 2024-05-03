建立AIMS控管風險　確保創新商品服務合規

成立迄今已超過百年的德國TÜV NORD集團，專注於為各產業提供產品、系統和商業流程的測試、驗證、諮詢、培訓服務。

隨著各產業積極發展人工智慧（AI）應用，TÜV NORD Taiwan亦積極協助企業打造符合ISO/IEC 42001標準規範的人工智慧管理系統（AIMS），以及確保企業推出的產品與服務，符合歐盟於2024年3月13日通過的人工智慧法案（Artificial Intelligence Act，AIA）。

TÜV NORD Taiwan AI工控專家楊旺儒說明，歐盟議會日前通過的AIA，可說是全球首部針對AI施行的監管法案。法條涵蓋眾多內容，但其核心原則聚焦於健康、安全及基本權益等三大主軸，尤其對於可能影響人身健康、安全或基本權益的產品或服務，將可能被定義為高風險系統（High Risk System）。

他進一步說明，高風險系統的定義不意味著禁止開發或使用，但相關的法律責任將大幅增加，整個AI生命週期內將受到嚴格的監管。過去，負責任的人工智慧（Responsible AI）主要由少數科技巨擘領先倡議，並被視為自我要求的高標準。然而，隨著這項法律的實施，這已不再僅是選擇性的做法，而成為了法定義務。

AIA法律對於從事AI產品開發的企業將帶來顯著影響。例如，製造車用產品的企業，若其產品包含AI功能，則不僅需遵守既有產業或供應鏈要求的安全規範，還需符合AIA要求。該法律的適用範圍廣泛，不限於在歐洲開發的產品，凡是針對歐洲市場或服務於歐盟使用者的產品與服務，均受其規範。

TÜV NORD Taiwan國際AI資安策略總監林正偉觀察，近年來，專門提供AI服務的新創公司如雨後春筍般出現。這些公司面臨的主要挑戰之一是如何在創新發展的同時，遵守日益嚴格的法規與安全規範。一旦涉及到安全議題，其推出的產品與服務就必須接受嚴格的法規管理。問題是，許多新創公司通常採取先行開發的策略，之後才考慮法規遵循問題，這可能導致未來在業務擴展時遇到障礙。

TÜV NORD Taiwan AI工控專家楊旺儒（左）與國際AI資安策略總監林正偉（右）指出，TÜV NORD Taiwan已經準備好可協助企業面對歐盟人工智慧法案（AIA）。首要是輔助建立符合國際標準規範的人工智慧管理系統（AIMS），其次是讓產品開發有能力通過驗證。

TÜV NORD Taiwan正可發揮擅長，協助規模較小且缺乏管理意識的AI新創公司，建立起必要的管理機制，以應對未來的法規要求和市場變化。TÜV NORD Taiwan提供的服務包括幫助企業建立AI管理框架，並進行必要的合規評估和分級。

林正偉舉例，TÜV NORD Taiwan近期正積極開發基於大語言模型（LLM）的自我評估機制。這種機制透過問答方式運作，讓企業可藉此識別自家開發的產品或服務是否可能違反歐盟的AIA法規，並且提供改善與因應措施。這種主動的管理和自我評估方法，能夠幫助企業及早發現潛在的合規性問題，為未來營運業務擴展奠定穩固的基礎。