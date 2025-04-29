企業導入電子簽章　必知風險與防範對策

自台灣通過電子簽章法之後，近期對於適法性的詢問度已稍趨緩，隨之升溫的是在使用過程中可能會面臨的法律風險與疑慮。除了簽章偽造或冒用、簽章的法律效力爭議、資訊洩漏與隱私風險等問題外，也包含技術過時或系統不兼容、簽署意圖以及不可抗力的技術風險。

自台灣通過電子簽章法之後，近期對於適法性的詢問度已稍趨緩，隨之升溫的是在使用電子簽章過程中，所可能會面臨的法律風險與疑慮。這是件好事，表示又向前一步，推展到營運環境的層面，思考實際導入使用時，若面臨的權利損害，應如何進行完整的保障。

常見簽章風險爭議

以下列舉常被詢問的幾點疑慮及可能的應對措施，除了簽章偽造或冒用、簽章的法律效力爭議、資訊洩漏與隱私風險、認證機構的可靠性問題、跨國法律可能造成差異等問題之外，也包含技術過時或系統不兼容、簽署意圖以及不可抗力的技術風險。

疑慮一：簽章偽造或冒用

電子簽章可能面臨被偽造或冒用的風險，可能導致無效簽署或被不當使用。應對措施可包括使用高強度的加密技術（如非對稱加密）來保護簽章；採用雙因素驗證（2FA）來確保簽署者身分的真實性，以及定期更新電子簽章證書，以防止因技術漏洞而被攻擊。

疑慮二：簽章的法律效力爭議

在部分商務情況之下，電子簽章的法律效力可能受到挑戰，特別是在跨國交易、尚不熟悉電子簽章的法律環境下。

建議可施行下列措施來加以應對，包含確保電子簽章符合台灣《電子簽章法》及國際標準（如eIDAS或ESIGN法案）；在合約中，明確規定電子簽章的效力及使用條件；並使用經過認證的電子簽章認證機構所提供的服務。

疑慮三：資訊洩漏與隱私風險

電子簽章通常涉及敏感個人資料或商業機密，若這些資訊被洩漏，可能導致法律糾紛或商業損失。這時可以採用端到端加密技術，確保簽署過程中的資訊安全；與可信賴的雲端服務供應商合作，並確保其符合隱私與資訊安全規範（如GDPR或ISO 27001認證）；定期進行安全性評估，及時發現潛在漏洞等措施來加以應對。

疑慮四：認證機構的可靠性問題

如果提供電子簽章服務的認證機構發生技術失誤、倒閉或遭受攻擊，可能影響簽章的合法性。此時的應對措施可選擇經過政府或國際認證的電子簽章服務提供商；使用多家認證機構的服務來分散風險；確保簽署文件的數位憑證具有長期驗證功能（LTV），如此一來，即便認證機構不再營運，也能證明文件的有效性。

疑慮五：跨國法律可能會造成差異

不同國家對電子簽章的法律認可度不同，可能導致跨國交易中的法律效力問題。在跨國交易中，應採用符合國際標準（如eIDAS或UN電子商務法）的電子簽章；明確約定適用的法律及管轄權，避免未來的法律糾紛。此外，針對特定的國家，也應諮詢或聘僱當地法律專家以確保適法性。

疑慮六：技術過時或系統不兼容

隨著技術更新，過時的簽章技術可能不再被支援，導致文件的驗證難度增加。應對措施包含了定期更新所使用的簽章技術，選擇具備長期支援的加密標準；儲存文件時採用可移植的格式，如PDF/A，確保未來的可讀性與驗證性；以及與認證機構合作，確保電子簽章系統的兼容性與升級支持。

疑慮七：簽署意圖的爭議

在電子簽署的情境下，可能出現對簽署者是否有真實簽署意圖的法律質疑。可提供簽署過程的完整記錄（如IP地址、時間戳和操作記錄）或是使用視訊或聲音記錄，對簽署行為進行輔助驗證。也可以加強簽署流程中的確認步驟，例如多次確認或聲明簽署意圖的選項來加以應對。

疑慮八：面臨不可抗力的技術風險，所產生的疑慮

舉例而言，伺服器當機、自然災害或網路攻擊可能導致電子簽章系統暫時無法使用，進而影響業務運作。可透過建立完善的備援機制和災害恢復方案，確保系統高可用性；同時定期備份數據，並測試備份的有效性。與服務供應商簽訂服務協議（SLA），確保在意外情況下獲得快速恢復的承諾。

從法律架構看簽章效力與釋疑

依據台灣電子簽章法以及民法的相關規定，對不同類型的電子簽章（如普通電子簽名、電子簽章和數位簽章）提供了法律架構。以下是針對其法律效力的解釋，以及可回應相關疑慮的方式。

普通電子簽名

普通電子簽名是最基礎的簽章形式，可能包括掃描的手寫簽名、按鈕點擊確認等，通常沒有加密或身分驗證機制。 依據台灣《電子簽章法》第4條，電子簽章在符合約定或法律要求的情況下，可以視為具備法律效力。然而，普通電子簽名的效力較弱，因為難以證明其真實性和完整性。

若無法證明簽署者的身分或簽署意圖，普通電子簽名在法律糾紛中可能面臨挑戰。建議在普通電子簽名使用中，搭配其他輔助證明（如電子郵件記錄、簽署過程的時間戳）來加強其可信度，同時也建議在重要商業合約中，避免僅僅使用普通電子簽名。

電子簽章

電子簽章是一種更高級的電子簽章形式，通常基於數位簽章技術，但附加了更多的安全性和身分驗證措施，通常適用於高敏感性和高價值的交易，如金融合約或跨國交易，電子簽章更強調的是技術基礎和法律保障，尤其是在跨境交易中，應多選擇符合國際標準（例如eIDAS）的簽章形式。

數位簽章

數位簽章使用加密技術（如公鑰基礎設施，PKI）來驗證簽署者的身分和文件的完整性。依據《電子簽章法》第4條，數位簽章在以下條件下被推定具有與手寫簽名相同的法律效力：

1. 由經政府認證的電子認證服務機構發放的憑證生成

2. 能夠明確識別簽署者的身分

3. 簽名後文件內容未被篡改

數位簽章效力較強，適用於商業契約、政府文件等需要高可信度的場合，透過使用經政府認證的電子認證機構，其所發放的憑證來強化法律效力，也確保使用者了解數位簽章的生成與驗證流程，避免技術誤解。

對比民法解析效力

針對《電子簽章法》與民法的法律效力疑慮，在此進一步說明解釋：

電子簽章與民法書面形式的對應

根據《民法》第153條，書面契約的形式可替代為電子簽章，只要能夠證明當事人意思表示的真實性。《電子簽章法》第4條進一步確認，只要電子簽章符合法律要求或當事人約定，即可視為具備法律效力，除非另有法律明文規定必須使用手寫簽名（如遺囑或特定契約）。

簽署的「真實性」與「完整性」

使用數位簽章或電子簽章能更有效地保障簽署真實性，降低法律糾紛的風險。普通電子簽名若無法證明簽署真實性，可能需要其他輔助證據來補足效力。

法院對電子簽章的接受度

在台灣的法律實務中，只要電子簽章能證明簽署者身分且未被篡改，法院通常會承認其效力。當事人若能提供完整的簽署過程記錄（如IP地址、時間戳、身分驗證記錄），將更容易被法院接受。

跨國效力的考量

在國際交易中，電子簽章的法律效力可能因地而異。建議選擇符合國際標準的進階電子簽章或數位簽章，並在契約中明確約定適用法律。

在台灣的法律架構下，只要電子簽章符合《電子簽章法》的要求，並能證明簽署者身分與文件完整性，就可以與手寫簽名具有相同的法律效力。對於不同類型電子簽章的疑慮，應根據使用情境選擇適合的簽章類型，並確保遵守法律和技術標準以降低風險。

實務參考案例

電子簽章的法律效力認定，在台灣已有一些法院實務案例可供參考，這些案例可幫助理解電子簽章在司法裁判中的地位與適用範圍。以下列出幾個實務案例類型與關鍵點：

電子簽章的效力是否等同於手寫簽名

‧案例類型：某公司與員工在離職協議書中使用電子簽章，後續員工主張該簽名非其本人所為，要求協議無效。

‧法院判決要點：法院檢視電子簽章的生成過程，包括是否使用受信任的電子認證機構及是否能識別簽署者身分。若能證明電子簽章符合《電子簽章法》第4條的規定（例如通過數位憑證驗證），則推定其法律效力與手寫簽名相等。

‧實務啟示：使用經政府認證的電子簽章服務提供商，並保存完整的簽署記錄（如時間戳、IP地址等），有助於法院認定該簽章的效力。

電子簽章的真實性與抗辯

‧案例類型：某企業在與合作廠商簽訂合約時，使用電子簽章，但合作廠商事後聲稱文件已被篡改，主張合約無效。

‧法院判決要點：法院會檢查文件的完整性，重點在於電子簽章是否能證明文件未被篡改（即符合技術上「不可否認性」的標準），若簽署文件附有數位憑證，且通過加密技術驗證文件內容未變更，法院通常認定電子簽章為有效。

‧實務啟示：確保使用數位簽章技術來保護文件完整性，並儲存數位憑證供日後驗證。

電子簽章在電子商務中的效力

‧案例類型：在電子商務交易中，消費者透過電子簽章確認訂單，但事後聲稱簽署非本人所為，要求撤銷交易。

‧法院判決要點：法院會檢視交易系統中的簽署流程，包括簽署者的身分驗證機制（如雙因素驗證）及簽署意圖的表達過程。若系統能提供足夠證據（如時間戳、簽署過程記錄），法院通常認定電子簽章有效，並駁回撤銷請求。

‧實務啟示：建立完整的簽署流程記錄（包括簽署者身分驗證方式、簽署時間及操作細節），以應對可能的法律挑戰。

電子簽章在勞資爭議中的適用

‧案例類型：某公司要求員工以電子簽章簽署勞動契約，員工事後聲稱並未同意該契約內容。

‧法院判決要點：法院會檢視電子簽章是否能證明員工的簽署意圖。若簽署過程中提供了多次確認機制（如點擊確認或聲明同意條款），並能證明員工的操作行為，法院通常認為電子簽章有效。

‧實務啟示：在勞動契約或其他重要文件的簽署中，設置多重確認機制，並保留簽署過程記錄。

電子簽章在跨國交易中的效力

‧案例類型：台灣公司與外國企業簽署國際貿易合約，使用電子簽章進行簽署。事後外國企業主張該電子簽章在其國家不具法律效力。

‧法院判決要點：法院首先檢視是否雙方在合約中明確約定適用法律（例如台灣法律）。若電子簽章符合台灣《電子簽章法》的要求，並且合約約定適用台灣法律，法院通常認定電子簽章有效。

‧實務啟示：在跨國交易中，明確約定適用法律及管轄權，並使用符合國際標準（如eIDAS）的進階電子簽章。

結語

台灣的司法案例，已經整理得相當完整，可以透過表1所列的公開資料庫進行搜尋及了解。

台灣法院在實務中對電子簽章的認定，主要基於《電子簽章法》的技術與法律要求。只要能證明簽署者的身分、文件的完整性，以及簽署意圖的真實性，電子簽章通常會被法院承認為具備與手寫簽名等同的法律效力。企業和個人在使用電子簽章時，應注重技術合規與記錄保存，以應對可能的法律挑戰。