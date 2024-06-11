安全機制融入DevOps　依OWASP阻API漏洞

WAAP平台透過監控應用程式流量來確保安全，並從開發過程開始協助識別和修復漏洞。隨著生成式AI的應用增多，企業需要動態防禦策略來應對日益增長的API數量和風險。最新的WAAP解決方案增加了API程式碼漏洞檢測與遙測技術，並整合到CI/CD流程中，為DevSecOps團隊提供動態應用程式安全測試服務，確保能夠抵禦複雜的滲透手法，保護現代應用程式和API的安全。

現代化應用程式大多是為了在雲端環境中運行而設計。這些應用程式利用原生的雲端基礎設施和服務，包括無伺服器運算、容器、微服務架構，以達到可擴展性、靈活性和高可用性，滿足數位轉型營運需求。現代應用程式採用微服務架構和應用程式介面（API），讓各個應用程式彼此相互溝通，為顧客提供各式商業服務。隨著數位經濟的持續發展，API數量快速攀升，但同時也成為攻擊者尋找潛在漏洞以利用來滲透的優先目標。

致力於提高軟體安全性的非營利組織「開放全球應用程式安全計畫（OWASP）」，2023年更新發布了OWASP API Security Top 10報告。OWASP認為，在當今由應用程式驅動的世界中，創新的基本要素是API。無論是銀行、零售、運輸等行業，發展到新興物聯網、自動駕駛汽車、智慧城市等應用場景，API都是現代行動、SaaS和網頁應用程式中不可或缺的一部分，並且廣泛應用於面向客戶、合作夥伴以及內部的應用程式中。由於API的本質有可能會暴露程式邏輯、機敏資料，因此它們越來越成為攻擊者的目標。若缺乏安全的API，創新應用恐將無法實現。

Akamai大中華區資深技術顧問王明輝說明，根據2023年更新的OWASP API Security Top 10，相較於2019年版本的變更包括把「過度數據暴露」和「批量分配」這兩項安全風險合併為「對象屬性級授權失效」。此外，2023年版本還新增了「敏感業務無限制訪問」、「服務端請求偽造」和「API不安全使用」三項風險，這些新加入的風險類型更加聚焦於當前API安全實務中普遍面臨的挑戰。

日益增長的API安全挑戰

根據F5在2024年發布的《應用策略現狀報告》指出，隨著現代應用程式及微服務的急劇增加，API的數量也呈指數級增長。這種增長源於數位轉型的持續推進，其中包括流程自動化、單一應用程式的整合，以及業務資料的匯聚。同時，隨著人工智慧（AI）技術的廣泛應用，對API的需求更是日益升高。事實上，F5的調查顯示，隨著數位轉型計畫逐階段落實，企業所管理的API數量每階段平均會增加5%。

F5應用策略現狀報告中提到，年收入超過100億美元的大型公司通常管理著超過1,000個應用程式和近1,400個API，勢必須仰仗工具輔助管理，才有能力降低資安風險。為了有效管理API並確保安全性，超過三分之一的企業（43%）採用了應用程式和API安全防護（WAAP）方案以提升自動化防護能力。此外，95%的企業部署了API閘道來簡化管理複雜度。API閘道透過驗證API呼叫、確保有效請求和實施速率限制來防範大規模攻擊，可為企業應用場景增進防護力。

為了讓不同應用場景更有效地防禦各式網路攻擊，WAAP提供部署模式包括傳統地端、分散式、雲端托管，以及結合內容遞送網路（CDN）。（資料來源：Gartner）

在持續的數位轉型和AI應用推動下，新型應用程式和API的比例將在企業中持續增長。對於依賴這些現代化應用程式和基礎設施運作，對外提供業務服務的企業而言，保護API的重要性日益突出。因此，單靠API閘道等技術已不足以應對日益嚴峻的安全挑戰，企業需要更全面的API保護策略，以即時發現、測試、實施管理措施，提高業務服務安全性和運行效率。

金融業法遵首當其衝

因應金融科技持續發展，金融監督管理委員會（簡稱金管會）在公布2024年度金融檢查重點項目中，針對本國銀行提供數位金融業務服務，納入電子銀行交易面安全設計（例如憑證簽章、一次性密碼、生物特徵、行動裝置儲存金鑰）、應用程式介面（API）安全管理（含開放銀行服務之客戶資料安全）、行動應用程式（App）安全檢測。

F5台灣區總經理張紘綱指出，實際上金管會近兩年持續強調API安全防護的重要性，並提出了三個核心的稽核重點：API盤點、API驗證授權以及API安全防護，藉此強化金融業對於API的管理與安全保護，確保資料交流的安全性與可靠性。

首先，API盤點的重要性在於提高API的可視性。在傳統的開發環境中，由於缺乏有效的盤點機制，IT管理者往往難以掌握研發團隊在開發過程中整合了多少API。這導致API的運用狀況和風險狀況不明，增加了資訊安全的隱患。

其次，隨著應用程式架構的演進，特別是微服務架構的普及，不僅南北向（客戶端與伺服器間的通訊）的API防護需要關注，東西向（服務間的通訊）的API安全也同樣重要。傳統的南北向API安全可透過安裝閘道（Gateway）來進行管理與防護，但東西向的API則需要更細緻的服務驗證與安全盤點。

此外，隨著雲端原生開發與SaaS（軟體即服務）的應用越來越普遍，API的整合與運行變得更加關鍵。在微服務架構下，API的數量大增，每個API都可能成為安全防護的潛在破口。因此，金管會才會明文要求金融相關業務必須實施全面的API安全防護措施，以確保應用程式與資料的安全不受威脅。

張紘綱認為，主管機關如此嚴謹的要求，不僅凸顯了API安全在當前數位轉型與網路經濟中的重要性，也提醒了相關企業需要不斷強化其API管理與安全防護機制，讓業界重新審視與強化自身的資安架構，確保在數位化浪潮中，企業的資安不會成為阻礙發展的短板。

增添開發可視性 降低漏洞發生率

WAAP平台主要是透過監控應用程式的流量來確保安全，防範潛在威脅。然而，在開發過程中持續引入新程式碼，可能帶來新的漏洞，往往便會與安全措施脫節。除非在開發生命週期內直到應用上線運行，擁有全程的可視性，才有機會讓開發與資安維運團隊及時發現漏洞。因此目前WAAP市場上相關解決方案供應商，紛紛採以收購手段，例如F5於2024年初收購Wib、Akamai近期將收購Noname Security，藉此實現安全機制「向左移」，在開發生命週期早期階段識別並修復網頁應用程式與API的潛在漏洞。

隨著企業對於生成式AI的高度關注，應用服務採用API的數量快速增長，更需要一個動態的防禦策略，在風險等級尚未達到高點之前發現並緩解。WAAP解決方案增添API程式碼漏洞檢測與遙測（Telemetry）技術，讓開發階段具備可觀測性（Observability）。進而整合到CI/CD流程中，將WAF服務等功能內建於主機層或容器層，可在應用程式推送到線上營運時，為DevSecOps團隊提供動態應用程式安全測試（DAST）服務等引導協助，以確保有能力抵禦日益複雜的滲透手法，保護現代網頁應用程式和API溝通的安全性。