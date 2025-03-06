Harmony SASE落地台灣　融合雲地效能防護升級

現代企業應用場景以雲端優先已成為主流趨勢，使員工能在任何時間、地點，透過多元裝置存取企業資源。安全存取邊緣（SASE）不僅確保資安風險可控，亦兼顧用戶體驗，因而深受企業青睞。

為滿足企業需求，Check Point積極擴展SASE解決方案，透過收購新創公司Perimeter 81，強化雲原生的安全服務邊緣（SSE）架構，並於2024年將該解決方案正式命名為Harmony SASE（前稱為Harmony Connect）。目前，Harmony SASE已在全球設立超過100個PoP（Point of Presence）節點提供服務，並計劃於2025年年中在台灣投資建置，為企業用戶提供低延遲、高可用性的安全存取服務。

根據Check Point近期發布的《2025年網路安全狀況》統計，2024年全球平均每週網路攻擊次數為1,673次，相較2023年增加44%。其中，台灣的網路攻擊情況最為嚴重，平均每週遭受3,993次攻擊，位居亞太地區之首。前三大產業依序為硬體供應商（平均每週6,523次）、政府與軍事機構（平均每週5,498次）、製造業（平均每週4,609次）。

調查報告指出台灣資安環境面臨諸多挑戰，其中以惡意軟體的肆虐尤為嚴峻。在眾多惡意軟體中，Remcos已成為目前台灣最為猖獗的威脅。在漏洞利用的類型上， 根據《2025年網路安全狀況》統計資料顯示，2024年8月至2025年1月期間，台灣最常見的資安漏洞利用類型為資訊外洩，影響高達75%組織。由此不難看出，企業亟需提升資安防護能力，不僅要強化技術層面的防禦措施，還要加強員工教育與應變能力，才有能力在日益嚴峻的資安威脅中保護重要的數位資產。

依循產業指引逐階段落實零信任

SASE自2019年由Gartner提出後，逐漸成為企業網路與資安整合的重要架構。Check Point資安傳教士楊敦凱觀察，Gartner已預見遠距辦公與網路優化、資安防護需求的趨勢。SASE將「網路」與「安全」緊密結合，兼顧連通性與資料存取保護。之後考量市場尚未成熟，在2021年SASE又被細分為SSE（Security Service Edge）與SD-WAN，為市場提供更明確的區隔。

因此企業在選擇SSE或SASE時，需考量現有網路架構與業務需求。楊敦凱舉例，擁有多個分行的銀行需要強化網路連通性，適合採用SASE；而營運業務是以雲端為主的新創公司則可選擇SSE。SD-WAN作為軟體定義網路的變形，技術發展至今已相當成熟，多數網路設備供應商皆支援SD-WAN的鏈路聚合與應用路由優化。

當前企業正在藉由雲端平台實踐數位轉型，企業IT對於風險控管模式的思維，亦開始演進到以零信任（Zero Trust）為原則，凸顯SASE提供的零信任網路存取（ZTNA）的重要性，讓企業能夠針對不同情境與設備制定細緻的存取政策，減少潛在漏洞遭零時差攻擊的風險。

楊敦凱認為，金管會發布的「金融業導入零信任架構參考指引」，以美國CISA的五大支柱為基礎，針對高風險場域如遠距工作、雲端存取與服務供應商，制定了可執行的分級標準，為金融業者提供清晰的導入路徑，相當值得其他產業參考。 畢竟要實現零信任控管模式，企業需投入資源整合各類設備與系統，並持續維護更新。例如，API改版與防火牆升級皆需重新調整配置，增加維運負擔。因此，建立可行的標準化執行方法，才可協助企業基於現有的IT環境逐階段地落實。

混合式SASE助力漸進式轉型

對於許多企業而言，考量到既有的資安投資、法規遵循的要求，以及網路頻寬等因素，企業更傾向於採取漸進式的轉型策略。因此，混合式SASE（Hybrid SASE）更能符合當前需求，讓部分資安機制保留在本地端，同時搭配SASE雲端平台提供的優勢，兼顧安全性和彈性配置。楊敦凱表示，「這可說是Check Point提供的Harmony SASE獨特之處。」

Check Point資安傳教士楊敦凱指出，Check Point透過Harmony SASE，提供企業更靈活且高效的網路安全解決方案，讓企業在確保資安合規的同時，也能兼顧成本效益與使用者體驗。

Harmony SASE混合式架構，為企業提供高度彈性的SASE解決方案。此產品可在地端執行安全檢查，包括URL過濾與惡意軟體防護，同時也能在SASE雲端執行安全政策保護，讓企業能依需求自由選擇執行位置，滿足不同應用場景的風險控管需求。

在網路架構上，Harmony SASE的PoP節點建置於電信業骨幹網路與資料中心，不僅提供獨立資源與IP，亦確保了穩定的連接品質與高可用性。楊敦凱說明，透過融合的單一雲端控管平台，企業可運用Private Access與Internet Access介面進行控管配置，實現快速部署與簡易設定，來降低IT管理負擔。其多重高強度的資安防護功能也是一大亮點，內建DLP（資料外洩防護）、生成式AI（Gen AI）安全、瀏覽器上網安全（包含沙箱技術、CDR內容檢查與修復、釣魚防護）等機制，全面提升企業的資安防禦能力。

此外，Harmony SASE內建AI Copilot工具與Gen AI安全可視性分析，藉由AI技術協助企業自動化設定與政策部署，提高管理效率與準確性。Harmony SASE同時具備高度的整合性，無論是與Quantum SD-WAN組成完整的SASE方案，或以SSE模式部署，皆可整合異質廠商的SD-WAN方案，實現Full-Mesh架構且無須額外硬體設備支援。

在商業模式上，Harmony SASE提供彈性的授權購買方式，不以流量計價，並具備低門檻的採購條件，對中小企業尤為友善，可依需求小量購買，降低導入成本並提高資金運用彈性。針對產品未來發展，楊敦凱表示，Check Point預計於2025年第二季在台灣建置PoP節點，之後會再陸續於香港、中國設立，屆時兩岸三地將皆能享有本地資料中心的落地服務，助力數位轉型與資安防護的同步提升。