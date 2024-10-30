日本調整供應鏈戰略見效　帶動IT服務市場大成長

全球價值鏈已成為21世紀科技與貿易不可或缺的一部分，但其效率因中美貿易戰、COVID-19與地緣政治緊張局勢加劇帶來的衝擊而受到削弱，當前加強供應鏈韌性、保護國家安全，推動全球價值鏈重建成為日本重點，特別是該國近年積極發展半導體產業。

全球價值鏈已成為21世紀科技與貿易不可或缺的一部分，但其效率因中美貿易戰、COVID-19與地緣政治緊張局勢加劇帶來的衝擊而受到削弱，當前加強供應鏈韌性、保護國家安全，推動全球價值鏈重建成為日本重點，特別是該國近年積極發展半導體產業。

早在2005年，日本政府就向日本跨國企業提出「中國+1」策略，以降低中日雙邊關係遇冷的風險；當時，日本企業對此提案反應冷淡，但這次有所改變，從日本前首相安倍晉三提供2,456億日圓（15.6億美元）補助，幫助日本企業將生產轉移到國內與東南亞開始，一連串的措施與供應鏈移轉就此展開。

從數據面來看，截至2022年，日本對中國直接投資達1,276億美元，位居亞洲國家之首，許多日本跨國企業將中國作為出口美國市場的平台，但美國對中國出口產品徵收25%的懲罰性關稅以及貿易戰升級的可能性，增加以中國為製造和組裝基地、美國為目的市場的全球價值鏈運營的成本和不確定性，持續不斷的中美貿易戰進一步促使日本企業實現供應鏈多元化。

因此，日本經產省（METI）協助日本企業回流供應鏈，而日本貿易振興機構（JETRO）則支持日本企業將供應鏈轉移到東協、印度和孟加拉。2020年5月至2022年3月期間，日本經濟產業省提供439家公司補貼，產業別涵蓋醫療設備、汽車零件、電子和半導體。同一時期，JETRO批准104個補助項目，並向每個項目提供高達50億日圓（3,200萬美元）的資金，JETRO也與東協合作來實施離岸策略，以強化日本企業的供應鏈彈性。

與西方國家建立合作導向的科技供應鏈

鑑於其地緣政治意義和技術發展能力，日本被視為美國最有能力、最可靠的合作夥伴，共同重建全球戰略產業供應鏈。2023年3月，美國和日本簽署了《關鍵礦產協議》，以加強關鍵材料供應鏈合作，確保在日本加工的電動車電池材料不受美國《抗通膨法案》的影響。2023年5月，美國商務部長雷蒙多和日本經濟產業大臣西村康稔發表聯合聲明，主張合作創造更具彈性的半導體生態系統，開發下一代半導體。另外，日本也加入美國半導體聯盟，對中國23項半導體技術實施出口管制。

日本Sony的主要競爭對手韓國三星公司也獲得了200億日圓（1.27億美元）的補貼，在橫濱建立了半導體研究中心，由豐田和軟銀等七家日本公司創立的新晶片企業Rapidus獲得9,200億日圓（58億美元）的補貼，目標是在2027年與美國公司IBM合作製造兩種奈米晶片。

事實上，友岸策略強化美日產業合作空間，提升日本企業在全球供應鏈重組中的地位，為日本再工業化、重拾成長動力提供了新動能。而日本公司也能利用其參與多邊自由貿易倡議的優勢，包括美國的印太經濟繁榮框架和全面漸進的跨太平洋夥伴關係協定，加強其在建立可持續和有彈性的全球供應鏈方面的區域領導地位。

日本IT市場發展潛力可期

當然，IT產業在這波日本供應鏈移轉提供轉型與連結、可視性扮演重要角色，根據Grand View Research調查，2023年日本IT服務市場規模為702億美元，預計2024年至2030的年複合年成長率為9.8%，其中，物聯網的設備在消費性電子、農業、建築和軍事等各產業的部署持續成長，是推動日本IT服務市場成長的主要因子。同時，在數位轉型與供應鏈數位化的影響下，雲端運算服務的採用呈上升趨勢，企業正在利用基於雲端的資料儲存解決方案、平台即服務（PaaS）、軟體即服務（SaaS）和基礎設施即服務（IaaS）產品來提高靈活性和可擴展性，以及成本效益。

此外，隨著數位化的發展，資訊安全的重要性也隨之增加，該國的企業一直在投資網路安全服務，以保護其數據和系統免受網路威脅，更進一步擴大IT的市場，一場從硬體到軟體協作的交響樂正在唱起。

法規在日本IT服務市場中發揮著至關重要的作用。日本政府一直在積極努力加強網路安全措施，以保護關鍵基礎設施和敏感資訊。《網路安全基本法》和《個人資訊保護法》（APPI）是解決網路安全問題的一些法規。日本政府一直在推動數位轉型舉措，以推動經濟成長和創新。日本IT還有一個特色為服務的替代品數量有限，儘管有多種方法可以滿足某些業務需求，但技術要求的複雜性不斷增加，往往使得專業的IT服務變得至關重要，各產業都存在對客製化IT解決方案的需求，IT服務供應商提供的客製化服務提供無法輕易替代的競爭優勢。

在市場區隔上，2023年，應用程式管理細分市場佔據最大的市占，應用程式管理解決方案在日本市場有效監控、優化和維護應用程式方面發揮著至關重要的作用，除了效能和可靠性的改進之外，應用程式管理還為企業提供節省成本的好處。此外，強大的應用程式管理實踐有助於識別和減輕潛在的安全漏洞、保護敏感資料並確保遵守法規。

根據Grand View Research調查，2023年日本IT服務市場規模為702億美元，預計2024年至 2030年的年複合年成長率為9.8%。(圖檔截取自Grand View Research官網)

日本IT市場的特點是技術進步迅速，創新程度高，隨著互聯設備在醫療保健、製造和智慧城市等各個領域的部署，物聯網在日本正在蓬勃發展，IoT為IT服務公司提供資料安全、管理和整合解決方案帶來龐大營收。

同時，日本一直是人工智慧研發領域的佼佼者，人工智慧和機器學習技術越來越多地融入各種應用中，包括預測分析、客戶服務、自主系統和自然語言處理等。這些都是日本IT業者能夠發為專長之處。

隨著各種規模的企業越來越多地採用雲端運算，雲端細分市場有望實現顯著成長，從而導致對災難復原、業務連續性等基於雲端的服務的需求提升，基於雲端的基礎設施和平台的可用性也在不斷增加，進一步推動了日本雲端服務的擴張。

此外，雲端運算成本的下降以及混合雲和多雲環境的採用也促進了其成長，日本市場對基於雲端的託管服務、分析解決方案和安全解決方案的需求正在不斷增長。因此，隨著日本企業擁抱雲端的靈活性、可擴展性和效率來滿足其IT需求，雲端市場正在不斷成長，上雲是供應鏈轉型中不可或缺的關鍵因子。

＜本文作者：Abby Lin現為政策暨市場分析師。＞