雲端Windows虛擬桌面　零硬體免建構立享VDI

過去建構虛擬桌面基礎架構（VDI）時，管理人員必須自行建構和管理所有的基礎架構。而Windows虛擬桌面（WVD），由於是建構在Azure公有雲之上，所以在導入初期便能達到快速部署的目的，無須採購大量的硬體設備，本文將透過實作進行詳細示範。

提到「Windows虛擬桌面」（Windows Virtual Desktop，WVD），想必許多人並不陌生，這並非新的名詞和應用。早在過去，企業和組織便已經在內部資料中心內透過虛擬化技術打造「虛擬桌面基礎架構」（Virtual Desktop Infrastructure，VDI），並運作Windows虛擬桌面或Linux虛擬桌面。

那麼管理人員對於WVD虛擬桌面的第一個疑問，通常是它與過去的VDI相較有何不同？簡單來說，過去在建構VDI虛擬桌面基礎架構時，管理人員必須自行建構和管理所有的基礎架構，舉例來說，從底層的實體網路、儲存設備、虛擬化基礎架構等等，搭配上層運作的Windows Server並建構「遠端桌面服務」（Remote Desktop Services，RDS），其中遠端桌面服務還有許多運作元件，例如RD Session Host、RD Connection Broker、RD Gateway、RD Web Access等等，如圖1所示，可以想像在初期架構導入和建置費用以及後續管理維護上，對於企業來說需要一筆不小的IT預算，而且會增加管理人員大量各式各樣的工作任務。

圖1 RDS遠端桌面服務基礎部署架構示意圖。 （圖片來源：Microsoft Docs - Remote Desktop Services architecture）

反觀WVD虛擬桌面，由於是建構在Azure公有雲之上，因此在導入初期便能達到快速部署的目的，並且無須投入大量硬體設備採購預算。除此之外，還能提供企業組織對於WVD虛擬桌面的安全監控機制，後續也可以輕鬆管理WVD虛擬桌面的安全性更新。

WVD虛擬桌面簡介

在2019年3月時，微軟發佈了WVD虛擬桌面公開預覽版本，而在2019年9月則正式發表WVD虛擬桌面，除了具備「Windows 10多重工作階段」（Windows 10 Multi-Session）機制外，如圖2所示，也將2018年收購的FSLogix桌面虛擬化技術導入至WVD虛擬桌面中，以便提供最佳化後的Office 365服務。

圖2 Windows 10多重工作階段運作機制示意圖。 （圖片來源：Microsoft Mechanics - What is Windows Virtual Desktop?）

過去採用RDS虛擬桌面基礎架構時，使用者僅能連線Windows Server後執行及存取應用程式，而WVD虛擬桌面則提供使用者直接連線至Windows 10桌面環境，達到最佳使用者操作體驗。而除了透過PC桌機和NB筆電連接WVD虛擬桌面之外，也支援經由Mac、iOS、Android、HTML5瀏覽器連接至WVD虛擬桌面。

Windows 7和Windows Server 2008 R2延伸支援服務已於2020年1月終止，但還是有許多企業因為應用程式環境或其他因素還沒正式遷移至Windows 10和Windows Server 2019環境，因此微軟提供企業在WVD虛擬桌面中運作Windows 7和Windows Server 2008 R2環境，並得到免費延伸安全性更新支援至2023年1月。

在今年（2020）4月，微軟發佈WVD虛擬桌面「整合Azure ARM」的公開預覽版本，並在7月正式發佈，幫助管理人員能夠更方便地部署和管理WVD虛擬桌面運作架構。簡單來說，整合至Azure ARM之後，管理人員便能提供「角色型存取控制」（Role-Based Access Control，RBAC）角色，並且更容易將資源與Azure AD整合，同時搭配Azure Monitor Log和Log Analytics機制，輕鬆協助管理人員管理及維護WVD虛擬桌面運作架構。

除此之外，受到COVID-19疫情的影響，除了採用WVD虛擬桌面使用者人數增多外，更多的是透過WVD虛擬桌面搭配Microsoft Teams進行線上會議流暢度的需求。因此，微軟也順勢推出增強的「音訊∕視訊重新導向」（Audio/Video Redirection）機制，讓使用者在WVD虛擬桌面環境中，也能得到最佳的視訊會議體驗，如圖3所示。

圖3 WVD虛擬桌面音訊和視訊重新導向機制示意圖。 （圖片來源：Microsoft Mechanics - Windows Virtual Desktop on Azure | Released）

實戰WVD虛擬桌面

在WVD虛擬桌面運作環境中，企業可以在地端資料中心內建立DC網域控制站，或者採用Azure公有雲中的ADDS（Active Directory Domain Services）服務。在本文實作環境中，選擇在地端資料中心建立DC網域控制站，然而因為篇幅的關係，便不贅述如何建置地端資料中心DC網域控制站，以及如何組態設定Azure AD Connect與Azure AD同步作業。簡單來說，完成Azure AD Connect與Azure AD同步作業之後，將會把網域使用者帳戶以及相關資訊同步至Azure AD環境當中，如圖4所示。

圖4 Azure AD Connect與Azure AD同步機制示意圖。 （圖片來源：Microsoft Docs - Tutorial - Integrate an existing forest and a new forest with a single Azure AD tenant using Azure AD Connect cloud provisioning.）

在實作環境中，已經組態設定地端資料中心內DC網域控制站（網域為wvd.weithenn.org），透過Azure AD Connect機制與Azure AD完成同步作業，如圖5所示。

圖5 組態設定Azure AD Connect機制與Azure AD完成同步作業。

允許WVD虛擬桌面服務存取Azure AD

在建立WVD虛擬桌面主機集區之前，必須先允許WVD虛擬桌面服務可以存取Azure AD，以便屆時在雲端環境中的WVD虛擬桌面能夠順利透過Azure AD進行身分驗證程序，如圖6所示。

圖6 使用者連線WVD虛擬桌面身分驗證流程示意圖。 （圖片來源：Microsoft Tech Community - Windows Virtual Desktop technical walkthrough, including other (un)known secrets you did not know）

首先，確認使用的Azure AD「Tenant ID」。點選屆時使用的Azure AD後按下〔Properties〕，即可看到此Azure AD的Tenant ID，然後按下複製圖示，將Tenant ID進行複製。接著，以瀏覽器開啟新的頁籤並連結至「https://rdweb.wvd.microsoft.com」頁面，如圖7所示先在Consent Option欄位選擇【Server App】，然後在AAD Tenant GUID or Name欄位內貼上剛才所複製的Azure AD Tenant ID，確認無誤後按下〔Submit〕按鈕。

圖7 準備允許WVD虛擬桌面服務可以存取Azure AD。

此時，採用具備Azure AD全域管理員權限的使用者帳號登入，系統將會顯示屆時WVD虛擬桌面服務可以通過Azure AD身分驗證程序，並存取Azure AD目錄資料、群組、使用者設定檔等等，接著按下〔Accept〕按鈕允許存取動作，成功允許後就會顯示「AAD Application has been successfully registered」訊息，這個動作將會在Azure AD Enterprise Applications中建立「Windows Virtual Desktop AME」項目。

執行同樣的動作，再次連結至「https://rdweb.wvd.microsoft.com」頁面，這次將Consent Option欄位選擇為【Client App】，然後貼上Azure AD Tenant ID再按下〔Submit〕按鈕，並再次以Azure AD全域管理員權限的使用者帳號登入，按下〔Accept〕按鈕允許存取Azure AD，成功允許後將會出現「AAD Application has been successfully registered」訊息，由於這個動作將會在Azure AD Enterprise Applications中，建立「Windows Virtual Desktop Client」項目。

指派TenantCreator應用程式角色

接著，使用Azure AD全域管理員權限的使用者帳號登入，然後將TenantCreator應用程式角色指派給指定的Azure AD使用者，以便使用者屆時能夠通過Azure AD身分驗證機制，連線至與Azure AD關聯的WVD虛擬桌面租用戶。

在進行TenantCreator應用程式角色指派之前，先確認地端資料中心內的D網域控制站，是否已經順利將網域使用者帳號透過Azure AD Connect機制同步至Azure AD當中。在本次實作環境中，可以看到Source欄位為「Windows Server AD」的使用者帳號，便是由地端資料中心同步至雲端Azure AD的使用者帳號，如圖8所示。

圖8 確認地端網域使用者帳號已同步至Azure AD。

隨後，在Azure Portal中依序點選至「Azure AD > Manage > Enterprise Applications > Windows Virtual Desktop AME > Assign Users and Groups > Add User」項目，本次指派地端資料中心內名稱為「weithenn.wang」的網域使用者帳號，然後按下〔Assign〕按鈕進行指派的動作。當指派完成後，便能看到指派的使用者帳號角色欄位為「TenantCreator」，如圖9所示。

圖9 指派網域使用者帳號weithenn.wang為TenantCreator。

建立WVD虛擬桌面租用戶 在建立WVD虛擬桌面「租用戶」（Tenant）之前，管理人員必須先準備兩項ID，分別是「Azure AD Tenant ID」和「Azure Subscription ID」，並且已經準備好Windows Virtual Desktop Cmdlets的PowerShell執行環境。

一開始，將會使用到的Broker URL、Azure AD Tenant ID、Azure Subscription ID這三項內容，分別寫入變數名稱$brokerurl、$addTenantId、$azureSubscriptionId，然後執行「Add-RdsAccount -DeploymentUrl $brokerurl」指令，系統會出現身分驗證視窗，將剛才指派為TenantCreator的weithenn.wang網域使用者帳號鍵入，順利通過身分驗證程序之後，再執行「New-RdsTenant -Name "Weithenn-WVD" -AadTenantId $aadTenantId -AzureSubscriptionId $azureSubscriptionId」指令，建立名稱為「Weithenn-WVD」的WVD虛擬桌面租用戶，如圖10所示。

圖10 建立名稱為Weithenn-WVD的WVD虛擬桌面租用戶。

建立WVD虛擬桌面主機集區

完成建立WVD虛擬桌面主機集區的前置作業後，到Azure Portal管理介面中，在上方搜尋框內鍵入關鍵字「Windows Virtual Desktop」，即可導向至建立WVD虛擬桌面頁面，接著按下「Create a host pool」，準備建立WVD虛擬桌面基礎架構「主機集區」（Host Pool）。必須注意的是，在建立主機集區之前，要先確認使用的Azure訂閱帳戶已經啟用「Microsoft.DesktopVirtualization」資源提供者項目，以避免遭遇到非預期產生的錯誤。

在Basics頁面中，除了選擇採用的Azure訂閱帳戶和「資源群組」（Resource Groups），以及WVD虛擬桌面的「主機集區」名稱外，值得注意的是選擇的Azure資料中心，因為屆時WVD虛擬桌面和相關的「中繼資料」（Metadata），將會儲存在所選擇的Azure資料中心內，本文實作環境選擇採用「East US」資料中心。

在「主機集區類型」（Host Pool Type）部分，管理人員可以選擇採用「個人」（Personal）或是「集區」（Pooled）類型。當管理人員選擇採用個人類型時，必須在下方指派類型的欄位選擇採用「自動」（Automatic）或是「直接」（Direct）指派類型。倘若選擇採用集區類型時，則必須鍵入「最大工作階段限制」（Max Session Limit）數值，以便組態設定WVD虛擬桌面在單一工作階段中，主機允許連線的最大使用者數量，同時也必須選擇採用的負載平衡演算法為「廣度優先」（Breadth-First）或者是「深度優先」（Depth-First）。在本次實作中，選擇「集區」類型以及最大使用者連線數量為「5」，並且採用「廣度優先」負載平衡演算法，如圖11所示。

圖11 組態設定WVD虛擬桌面主機集區基本資訊。

建立WVD虛擬桌面並加入網域

在Virtual Machine頁面中，倘若管理人員已經自行建立好VM虛擬主機，並且要將這些建立完成的VM虛擬主機，與屆時建立的主機集區搭配使用的話，則選擇「No」。如果在主機集區建立過程中希望順便建立新的WVD虛擬桌面，並且註冊到主機集區，就選擇「Yes」。

在實作環境中，將會建立全新的WVD虛擬桌面並註冊到主機集區，所以選擇「Yes」。此時，系統將會展開建立WVD虛擬桌面的相關欄位，如圖12所示，下列為相關欄位的組態設定說明：

圖12 組態設定建立WVD虛擬桌面和加入網域環境資訊。

‧Resource group：選擇WVD虛擬桌面所要使用的Azure資源群組，可以選擇與先前主機集區不同的Azure資源群組，本文實作為「RG-EastUS-WVD」。

‧Virtual machine location：選擇WVD虛擬桌面所要使用的Azure資料中心，可以選擇與先前主機集區不同的Azure資源群組，本文實作為「East US」。 ‧Virtual machine size：屆時建立WVD虛擬桌面採用的VM虛擬主機規模大小，預設值為採用「Standard D2s v3」規模，也就是每台WVD虛擬桌面採用的硬體資源為「2 vCPU和8GB vRAM」。當然，管理人員可以點選「Change size」，挑選更小或更大的VM虛擬主機規模大小。本文實作調整為「Standard D4s v3 (4 vCPU和16GB vRAM)」。

‧Number of VMs：首次建立WVD虛擬桌面的VM虛擬主機數量，本文實作組態設定建立「3」台WVD虛擬桌面。值得注意的是，在建立主機集區的流程中，這個WVD虛擬桌面的VM虛擬主機數量最大值為「400」台，若需要更多數量WVD虛擬桌面的話，可於主機集區建構完成後再新增WVD虛擬桌面的數量。

‧Name prefix：組態設定WVD虛擬桌面的電腦名稱首碼，屆時系統會在電腦名稱首碼之後，加上「-」和數值「0」開始依序遞增。本文實作電腦名稱首碼為「WVD-VM」。

‧Image type：選擇WVD虛擬桌面所要採用的VM虛擬主機映像檔，支援採用「資源庫」（Gallery）或「Blob儲存體」（Storage Blob），而本次實作採用資源庫。

‧Image：由於選擇採用資源庫，所以可以直接選擇微軟官方已經打包好的Windows 10企業版映像檔。倘若下拉式選單中沒有列出所要採用的VM虛擬主機映像檔時，則先按下「Browse all images and disks」列出所有VM虛擬主機映像檔，再選擇所要採用的VM虛擬主機映像檔。本次實作採用最新「Windows 10 Enterprise multi-session, version 2004」映像檔。

‧OS disk type：選擇WVD虛擬桌面作業系統磁碟類型，分別支援「標準HDD」、「標準SSD」、「進階SSD」，本次採用「Standard SSD」磁碟類型。

‧Virtual network：選擇WVD虛擬桌面採用的虛擬網路環境。請確認這個虛擬網路環境可以與DC網域控制站互相連線，因為屆時的WVD虛擬桌面必須透過這個虛擬網路環境加入DC網域控制站所管理的網域環境。本次實作環境為「RG-EastUS-WVD-vnet」虛擬網路。

‧Subnet：選擇虛擬網路環境採用的IP網段，本次實作環境為「10.0.0.0/24」IP網段。

‧Public IP：選擇WVD虛擬桌面建立後是否指派公用IP位址或使用私有IP位址，本次實作選擇「No」，也就是採用私有IP位址，避免WVD虛擬桌面採用公用IP位址，直接與網際網路接觸而產生安全性風險。

‧Network security group：選擇管理WVD虛擬桌面的NSG網路安全性群組，分別支援「無」、「基本」、「進階」，本次實作選擇「Advanced」和已經建立的「ws2019-wvd-dc-nsg」網路安全性群組。

‧Specify domain or unit：選擇WVD虛擬桌面是否加入網域環境，並且是否加入網域環境中特定的OU組織。本次實作選擇「Yes」，將WVD虛擬桌面加入網域環境。

‧Domain to Join：鍵入WVD虛擬桌面加入的網域名稱，本文實作環境為「wvd.weithenn.org」。

‧Administrator account：鍵入具備網域管理者權限的使用者帳號和密碼。

此外，管理人員也無須擔心部署的WVD虛擬桌面安全性不足，因為管理人員隨時可以透過Azure Firewall，如圖13所示，針對Layer 3～Layer 7的網路流量進行管控，確保WVD虛擬桌面運作環境的安全性。

圖13 透過Azure Firewall保護WVD虛擬桌面運作架構示意圖。 （圖片來源：Microsoft Docs - Use Azure Firewall to protect Windows Virtual Desktop）

將應用程式群組註冊到工作區

在Workspace頁面中，管理人員必須為即將建立的主機集區，進行桌面應用程式群組的註冊動作，屆時才能順利地將允許的應用程式群組，發佈給使用WVD虛擬桌面的使用者或群組使用。在本文實作環境中選擇「Yes」，並且按下「Create new」，然後鍵入「WVD-App-Group」名稱，如圖14所示。

圖14 建立桌面應用程式群組名稱同時執行註冊的動作。

最後，確認建立主機集區和WVD虛擬桌面資訊無誤並通過系統驗證程序，再按下〔Create〕按鈕執行建立主機集區和WVD虛擬桌面的動作，如圖15所示。

圖15 確認主機集區和WVD虛擬桌面資訊無誤並通過系統驗證程序。

經過一段部署作業時間後，在Azure Portal將會得到「Your deployment is complete」訊息，表示WVD虛擬桌面主機集區已經部署完成。此時，可以切換到DC網域控制站，確認建立的WVD虛擬桌面是否也順利加入網域環境。在本文實作環境中，依照剛才的組態設定加入網域的電腦帳戶名稱依序為「WVD-VM-0」、「WVD-VM-1」、「WVD-VM-2」共三台，如圖16所示。

圖16 確認WVD虛擬桌面是否順利加入網域環境。

連線至WVD虛擬桌面

順利部署WVD虛擬桌面後，使用者可以透過多種方式連接至WVD虛擬桌面，例如Windows桌面用戶端、HTML5瀏覽器、MacOS、iOS、Android等等，連線至WVD虛擬桌面主機集區。

透過Windows桌面用戶端連線

首先，下載最新版本的Windows Desktop Client並進行安裝作業，安裝完成後，在Windows Desktop Client應用程式內按下〔Subscribe〕按鈕。然後，在使用者身分驗證視窗中，鍵入先前指派的TenantCreator使用者帳號。待通過使用者身分驗證程序，便會出現WVD虛擬桌面主機集區圖示，如圖17所示。

圖17 準備連線至WVD虛擬桌面。

點選兩下「WVD-Host-Pool-DAG」圖示，將觸發連線WVD虛擬桌面主機集區，系統會再次要求鍵入網域使用者帳號和密碼，如圖18所示。請確認網域使用者帳戶，是否已具備連線和操作WVD虛擬主機的權限。

圖18 驗證網域使用者帳戶，以便連線至WVD虛擬桌面。

通過使用者驗證程序後，由系統自動指派WVD虛擬桌面主機集區內的其中一台，來負責這位使用者的連線作業。如圖19所示，可以看到由電腦名稱「WVD-VM-1」虛擬桌面主機負責此次的連線作業，並且使用剛剛部署時所指派、最新發佈的Windows 10 Enterprise multi-session, version 2004映像檔進行部署。

圖19 透過Windows Desktop Client連線至WVD虛擬桌面。

透過HTML5瀏覽器連線

倘若使用者無法安裝Windows Desktop Client應用程式，或者臨時需要透過未安裝Windows Desktop Client應用程式的主機連線至WVD虛擬桌面時，也可以輕鬆透過現代化支援HTML5技術的瀏覽器，連線登入至WVD虛擬桌面。簡單來說，使用者可以透過Microsoft Edge、Apple Safari、Mozilla Firefox、Google Chrome瀏覽器，連線登入至WVD虛擬桌面。

以Microsoft Edge瀏覽器為例，在網址列鍵入「https://rdweb.wvd.microsoft.com/arm/webclient」，同樣地，在使用者身分驗證視窗中，鍵入先前指派的TenantCreator使用者帳號，通過使用者身分驗證程序後，便會出現WVD虛擬桌面主機集區圖示。連線WVD虛擬桌面時，再次鍵入網域使用者帳戶，即可順利透過HTML5瀏覽器連線至WVD虛擬桌面，如圖20所示。

圖20 透過HTML5瀏覽器連線至WVD虛擬桌面。

透過Android裝置連線

現在許多智慧型手機已經可以外接鍵盤，並投影畫面至大螢幕上操作。因此，若臨時需要連線至WVD虛擬桌面時，也可以透過智慧型手機安裝Remote Desktop App後連接至WVD虛擬桌面。

這裡以採用Android智慧型手機為例，安裝最新釋出的Remote Desktop client for Android（version 10.0.7）。

先開啟Remote Desktop App並依序點選「右上角加號 > Add Workspaces」，然後鍵入「https://rdweb.wvd.microsoft.com/api/arm/feeddiscovery」網址，同樣在使用者身分驗證視窗中鍵入先前指派的TenantCreator使用者帳號，通過使用者身分驗證程序後，便會出現WVD虛擬桌面主機集區圖示，如圖21所示。

圖21 通過使用者身分驗證程序後，出現WVD虛擬桌面主機集區圖示。

同樣地，連線WVD虛擬桌面時再次鍵入網域使用者帳戶，即可順利透過Remote Desktop App連線至WVD虛擬桌面，如圖22所示。

圖22 即可順利透過Remote Desktop App連線至WVD虛擬桌面。

結語

透過本文的深入剖析和實戰演練，相信管理人員就能夠體會Windows虛擬桌面（WVD）已具備高效能和彈性應用卻又不失安全性的好處。此外，遵照這裡所示範的詳細步驟進行操作，除了可以擺脫過去自建虛擬桌面基礎架構（VDI）的複雜性之外，必定也能夠享受到後續維護時的管理性和便利性。

＜本文作者：王偉任，Microsoft MVP及VMware vExpert。早期主要研究Linux/FreeBSD各項整合應用，目前則專注於Microsoft及VMware虛擬化技術及混合雲運作架構，部落格weithenn.org。＞