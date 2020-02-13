台灣大 X 思納捷開發雲端AI能源管理平台

台灣用電量逐年攀升，又以工業電量消耗最巨。台灣大去年初與思納捷聯手打造「雲端AI能源管理平台」，結合AI與IoT應用，反轉「耗能」變為「節能」，其中，台灣品牌捷安特在用電最兇的盛夏導入此平台，就無痛省下近3成電費。

台灣大與思納捷聯手打造的「雲端AI能源管理平台」，透過建置IoT感測器，全天候遠端監控場域內各種用電情況，協助企業24小時能源監控及用電資訊可視化，運用電腦、手機APP遠端隨時記錄多場域的用電量，當系統偵測到閒置設備仍在耗能，就會立即發出通知告警(alert)，並採大數據分析，提供能源需量預測，找出最實惠的電價結構，以達到節費目標。

台灣大哥大企業用戶事業群商務長吳傳輝表示，一般企業與大型製造業都有強烈的節能需求，台灣大以「數據先行」，在此科技思維，雲端AI能源管理平台應運而生，即時整合大量數據，讓用電資訊一目瞭然，提出客製化的節電建議，更能一步到位有效節能。

台灣捷安特去年6月導入此服務監測辦公室總用電情形後，搭配遠端控制冷氣設備，節省下可觀電費，另外台灣捷安特也指出，平台所提供的數據，確實讓員工對省電更加有感，公司每週公告節電戰報，激勵同仁一起聰明節電，還把節省下來的戰果，直接回饋給同仁享用下午茶，充分展現企業用智慧科技駕馭生活的典範。

思納捷總經理莊棨椉表示，雲端AI能源管理平台除了基本電能管理功能外，平台還可依照客戶需求逐步擴充到空氣品質監測、智慧用水、空調管理與室內照明管理等，尤其是對大型製造業，更能發揮到水電環控的總管角色，全方位智慧升級，提升工廠產能與效能，以邁向工業4.0的全球趨勢，讓經營效率與環境永續獲得雙贏。