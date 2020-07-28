合勤首屆資安賽『榮耀資戰-重裝上陣』決賽誔生

由行政院資通安全處指導、合勤基金會與國家實驗研究院國家高速網路與計算中心（國研院國網中心）主辦的『榮耀資戰－重裝上陣』資安大賽總決賽假臺北文創大樓（松山文創園區）舉行。決賽採取攻防佔領類型（King of the Hill, KOTH），藉由貼近現實的資安攻防情境，最後由來自逢甲大學Soy_sauce::Dǎ_jiàngyóu隊與台灣大學忘了問Gino隊分別榮獲進階組與一般組冠軍殊榮。

合勤基金會2020年首度與國研院國網中心共同舉辦『榮耀資戰 – 重裝上陣』資安大賽，期望透過資安競賽的演練，鼓勵有志朝資安領域發展的學子有效進行資安技能的強化與實作能力的培育。今年全台共有190組共409人報名參賽，即使在疫情嚴峻下，也澆不熄對資安的熱忱。

自五月線上CTF（Capture The Flag）搶旗預賽入圍總決賽的30支一般組與進階組優勝隊伍，在經過兩天的激戰後，最後冠軍出爐:

王者爭霸（進階組）: 第一名Soy_sauce::Dǎ_jiàngyóu隊（來自逢甲大學資訊系），獲得20萬元獎金。

英雄對決（一般組）: 第一名忘了問Gino隊（來自台灣大學資管系與資訊網路與多媒體研究所），獲得5萬元獎金。

行政院資通安全處處長簡宏偉在決賽開幕典禮時致詞表示，在現階段資安人才短缺的情況下，資安人才的培育更是刻不容緩的事。政府將成立的資安研訓院一方面培訓資安專業知識，同時結合產、學、研三方的資安競賽活動，相信將能發掘更多優秀人才，促進資安產業發展的正向循環。

合勤基金會董事長朱順一博士也表示，此次入圍決賽的隊伍中，就已有四位選手來自高中，也顯示台灣對資安教育向下扎根已有成果。藉由此次的競賽也期望能更加活絡產學界間的資安交流，讓學子有機會貼近實戰演練，除了駭客攻的技能，也注重資安防的技能。

國研院國網中心主任史曉斌博士進一步提到，國網中心打造的雲端資安攻防平台自2017年啟用，提供大專院校進行資安教育課程，每年可培養2千多名的學子，此外平台也提供模擬真實企業的網路，提供多人多場景同時進行攻防演練，讓參與者能夠熟悉與掌握實務經驗。與合勤基金會共同主辦「榮耀資戰－重裝上陣」資安大賽，讓國網中心整合雲端運算、網路及資安的環境，發揮共用設施經濟規模，達到最大效益與產出。